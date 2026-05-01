Remorcherul scufundat în luna martie în Portul Midia, în curs de ranfluare: Midia Marine Terminal a semnat contractul

Reprezentanţii Midia Marine Terminal au anunţat semnarea contractului cu compania ARAS Salvage pentru efectuarea operaţiunii de ranfluare a remorcherului scufundat în Portul Midia în luna martie, eveniment în urma căruia doi marinari au murit, iar alţi trei sunt daţi dispăruţi.

Decizia vine în urma unei proceduri de selecție în care au fost analizate criterii precum experiența, capabilitățile tehnice, resursele disponibile, dar și respectarea standardelor de siguranță și protecție a mediului.

„Midia Marine Terminal a semnat ieri (joi - n.r.) contractul cu ARAS Salvage pentru realizarea operaţiunii de ranfluare a remorcherului scufundat în Portul Midia. Decizia de desemnare a contractorului a avut la bază criterii precum experienţa, capabilităţile tehnice, resursele disponibile, precum şi respectarea standardelor de siguranţă şi protecţie a mediului”, au transmis reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Potrivit reprezentanților companiei, durata estimată a intervenției este de aproximativ 35 de zile, însă o planificare detaliată a operațiunilor va putea fi stabilită doar după evaluarea completă a situației epavei și a condițiilor din teren.

ARAS Salvage, parte a grupului ARAS Marine din Turcia, are o experiență relevantă în astfel de intervenții, desfășurând anterior proiecte similare atât în zona Mării Negre, cât și în Marea Mediterană. Compania este cunoscută pentru operațiuni de salvare maritimă și lucrări tehnice complexe în medii dificile.

Midia Marine Terminal a precizat că va transmite periodic informații privind evoluția operațiunilor, prin intermediul canalelor sale oficiale, inclusiv site-ul companiei www.midiamarineterminal.ro.

Operațiunea de ranfluare reprezintă un demers tehnic complex, cu impact direct asupra siguranței navigației și a protecției mediului în zona portuară Midia.

Remorcherul s-a scufundat pe 18 martie, la aproximativ opt kilometri de Portul Midia, în timpul unei operațiuni de asistență pentru nava tanc „Amades”, care se deplasa spre terminalul Monbuoy.

Potrivit informațiilor transmise la acel moment de autorități, remorcherul „Astana” se afla în pupa navei tanc pentru sprijinirea manevrei de acostare. În timpul operațiunii, echipajul remorcherului a anunțat prin stația radio oprirea motoarelor principale, moment în care nava a rămas fără propulsie.

Pilotul aflat la bordul navei „Amades” a constatat ulterior că remorcherul era răsturnat pe tribord, la câțiva metri de pupa navei, după care s-a răsturnat complet și s-a scufundat în poziție verticală, într-un interval foarte scurt.

Echipajul era format din cinci cetățeni români. Un marinar a fost recuperat și transportat la mal, unde echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă acesta nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit ulterior de scafandrii Forțelor Navale, în timp ce ceilalți trei membri ai echipajului au fost declarați dispăruți.

După tragedie, familiile marinarilor au solicitat explicații privind circumstanțele producerii incidentului, exprimând îngrijorări legate de modul în care a fost efectuată manevra și de rolul navei în operațiune.

