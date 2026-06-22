Au fost găsiți toți cei cinci marinari dispăruți de pe remorcherul Astana în luna martie

Midia Marine Terminal și ARAS Salvage a încheiat operațiunile de căutare și recuperare a marinarilor dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana, în luna martie.

Trupurile celor cinci marinari implicați în tragicul incident din luna martie, de pe remorcherul Astana, au fost recuperate și redate familiilor lor.

”Doi dintre ei au fost recuperați imediat după producerea accidentului, alți doi după ridicarea și aducerea remorcherului la mal la finele săptămânii trecute, iar ultimul a fost găsit astăzi. Dorim să mulțumim autorităților și contractorului ARAS Salvage pentru profesionalismul, colaborarea și sprijinul oferite pe parcursul acestor zile dificile”, anunță reprezentanții Midia Marine Terminal.

Remorcherul rămâne în Dana 1 a Portului Midia, sub coordonarea organelor de anchetă. Midia Marine Terminal anunță că va continua să acorde tot sprijinul necesar pentru investigația în curs și pentru clarificarea circumstanțelor acestui tragic eveniment.

”Le transmitem încă o dată familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune și solidaritate. Totodată, subliniem că acești cinci oameni au fost mai mult decât membri ai echipei noastre. Au fost prieteni, profesioniști dedicați și oameni alături de care am împărtășit ani de muncă, provocări și reușite. Le vom păstra vie amintirea”, mai anunță Midia Marine Terminal.

De menționat că remorcherul a fost adus la chei la finalul săptămânii.

Intervenția a avut loc la aproximativ trei luni de la tragedia în care și-au pierdut viața cinci marinari români și a fost considerată una dintre cele mai dificile operațiuni de recuperare navală realizate în ultimii ani pe litoralul românesc.

Remorcherul s-a aflat la o adâncime de aproximativ 26 de metri, iar pentru aducerea sa la suprafață au fost mobilizate echipe specializate și echipamente de mare capacitate.

O companie din Turcia specializată în operațiuni de salvare și recuperare navală a fost implicată în pregătirea intervenției.

Cum s-a produs tragedia

Accidentul a avut loc pe 18 martie, în timpul unei manevre de asistare a unui petrolier în terminalul offshore din zona Midia.

La bordul remorcherului Astana se aflau cinci marinari români.

Potrivit informațiilor apărute după incident, nava ar fi rămas fără propulsie în condiții de mare agitată. Remorcherul s-a înclinat, s-a răsturnat și s-a scufundat în doar câteva minute.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.