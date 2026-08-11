Un MiG-29 ucrainean s-a prăbușit în timpul unei misiuni de luptă în Odesa. Pilotul a încercat să salveze avionul înainte de a se catapulta

Un avion de vânătoare MiG-29 al Forțelor Aeriene ucrainene s-a prăbușit în seara de 10 august în regiunea Odesa, în timpul unei misiuni de luptă. Pilotul a supraviețuit după ce s-a catapultat și a fost transportat la o unitate medicală, au anunțat autoritățile militare ucrainene.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, incidentul s-a produs în timpul angajării unor ținte inamice, când, la lansarea unei rachete aer-aer, a apărut o „situație neobișnuită” care a provocat un incendiu la bordul aeronavei. Flăcările au dus la pierderea controlului asupra avionului.

Pilotul a încercat să salveze aeronava și să mențină controlul asupra acesteia, însă aparatul nu a mai putut fi recuperat. În cele din urmă, acesta a fost nevoit să se catapulteze înainte de impact.

Autoritățile ucrainene au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului. Biroul de Stat pentru Investigații al Ucrainei a anunțat că a fost deschis un dosar penal, iar anchetatorii încearcă să recupereze înregistratorul de zbor pentru a determina cu exactitate împrejurările producerii incidentului.

Prăbușirea are loc la mai puțin de două săptămâni după pierderea unui avion de luptă F-16 ucrainean, care s-a prăbușit pe 29 iulie în urma unei urgențe survenite în timpul unei misiuni de luptă. Și atunci pilotul s-a catapultat în siguranță.

Forțele Aeriene ucrainene au mai pierdut un MiG-29 la sfârșitul lunii iunie, în regiunea Poltava, pilotul supraviețuind după catapultare. În schimb, un accident produs pe 16 iunie în regiunea Hmelnițki s-a soldat cu moartea pilotului și a navigatorului unui bombardier Su-24.