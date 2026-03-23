Operațiunile de căutare ar putea fi reluate în zona Midia. Se pregătește readucerea la suprafața apei a remorcherului scufundat „Astana”

Continuă eforturile pentru sprijinirea operațiunilor de căutare și recuperare a colegilor dispăruți în zona Midia, desfășurate de autoritățile competente prin Centrul Maritim de Coordonare (MRCC), cu implicarea Autorității Navale Române (ANR), Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și a Forțelor Navale Române.

Potrivit informării transmise luni, 23 martie, de Compania Midia Marine Terminal (MMT), reluarea intervențiilor pe mare depinde de condițiile meteo, însă există șanse ridicate ca acestea să fie continuate în cursul zilei.

În paralel, compania a demarat procedurile pentru ranfluarea epavei remorcherului „Astana”, în urma notificării primite din partea Autorității Navale Române – Căpitănia Portului Constanța, Zona Midia. Operațiunea presupune ridicarea navei de pe fundul mării și urmează să fie realizată în cel mai scurt timp posibil.

MMT precizează că, încă din 18 martie, a inițiat discuții cu specialiști din domeniul naval pentru identificarea celor mai eficiente soluții de dezeșuare și ranfluare (n. r. operație de readucere la suprafață și de punere în stare de plutire a unei nave scufundate). Au fost contactați doi operatori autorizați, fiind analizate mai multe variante tehnice, inclusiv utilizarea unei macarale plutitoare sau a unor flotoare speciale pentru ridicarea navei.

Reprezentanții companiei subliniază că Midia Marine Terminal nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a efectua astfel de operațiuni, acestea urmând să fie realizate de o firmă specializată, în conformitate cu instrucțiunile autorităților și cu acordul procurorilor de caz.

Totodată, compania reamintește că remorcherul „Astana” era certificat și autorizat pentru astfel de intervenții și a participat, în ultimul deceniu, la sute de operațiuni de descărcare a petrolierelor.

Remorcherul Astana s-a răsturnat pe 18 martie în zona portuară Midia, în timp ce acorda asistență unei nave. Cinci membri ai echipajului se aflau la bord. Unul a fost recuperat și transportat la port, iar ceilalți patru sunt dați dispăruți. La fața locului au intervenit echipaje ARSVOM, scafandri și ISU „Dobrogea”, iar autoritățile au demarat operațiuni de căutare și salvare. Printre victime se numără și Sorin Tufan, fost fundaș dreapta la Farul Constanța și Steaua București. Sorin era fiul lui Marin Tufan, participant la Campionatul Mondial din 1970 (Mexic) și golgheterul all-time al „marinarilor”.