 Rusia, tot mai presată de războiul din Ucraina. Șeful spionajului estonian face dezvăluiri despre Kremlin: „Putin are doar opțiuni proaste” | adevarul.ro
search
Duminică, 30 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia, tot mai presată de războiul din Ucraina. Șeful spionajului estonian face dezvăluiri despre Kremlin: „Putin are doar opțiuni proaste”

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rusia se confruntă cu presiuni tot mai mari pe front și în economie, iar președintele Vladimir Putin ar avea în prezent „doar opțiuni proaste”, susține Kaupo Rosin, directorul general al Serviciului de Informații Externe al Estoniei (EFIS), într-un interviu acordat publicației The Telegraph.

Președintele Vladimir Putin ar avea în prezent „doar opțiuni proaste”.
Președintele Vladimir Putin ar avea în prezent „doar opțiuni proaste”. Foto: Shutterstock

Pierderile umane ale armatei ruse depășesc ritmul actual de recrutare, în timp ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere afectează veniturile Moscovei, potrivit evaluărilor serviciului estonian. Deficitul bugetar al Rusiei ar putea ajunge la aproximativ 10 trilioane de ruble, echivalentul a circa 100 de miliarde de euro.

Kaupo Rosin afirmă, într-un interviu acordat publicației The Telegraph, că în cercurile de putere de la Moscova, ar exista voci tot mai numeroase care îi cer lui Putin să regândească războiul. În opinia sa, oprirea conflictului ar putea fi percepută drept o dovadă de slăbiciune, în timp ce continuarea luptelor riscă să amplifice problemele economice și tensiunile interne.

„Ceea ce mai are Putin, în acest moment, sunt doar opțiuni proaste”, a declarat șeful spionajului estonian, avertizând că, în cazul unei eventuale schimbări de regim la Moscova, aceasta s-ar putea produce brusc, deoarece sistemul ar fi mai fragil decât pare.

În ceea ce privește posibilitatea unei noi mobilizări în Rusia, serviciile estoniene estimează la aproximativ 50% șansele ca Moscova să declanșeze un nou val de recrutare.

În același timp, EFIS consideră puțin probabil ca Rusia să lanseze în viitorul apropiat un atac militar convențional asupra unui stat NATO, în condițiile în care alianța continuă să ofere un nivel eficient de descurajare.

O amenințare mai imediată pentru Europa este reprezentată, potrivit lui Rosin, de operațiunile de sabotaj atribuite serviciului rus de informații militare GRU. Acestea ar viza inclusiv infrastructura logistică și industria de apărare din Europa.

Șeful serviciului estonian consideră că termenul de „război hibrid” minimalizează gravitatea acestor acțiuni și susține că sabotajele și atacurile cibernetice ar trebui descrise drept forme de terorism sponsorizat de stat.

Șeful CIA propune o reuniune la vârf pentru pace

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus organizarea unei întâlniri trilaterale între președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale secrete la Moscova de la începutul acestei săptămâni. Potrivit unor surse, demersul face parte din eforturile administrației Trump de a relansa negocierile de pace și de a găsi o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit surselor citate de Axios, unul dintre obiectivele deplasării a fost să afle dacă oficialii ruși din domeniul informațiilor îl pot convinge pe Vladimir Putin să revină la negocierile mediate de Statele Unite. CIA nu a comentat informațiile, iar Donald Trump a descris anterior vizita drept o misiune „de rutină”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
digi24.ro
image
„Bomba cu ceas” din Europa care amenință jumătate de milion de oameni. Autoritățile au un plan de evacuare în 72 de ore
stirileprotv.ro
image
Un feribot cu 270 de oameni la bord s-a scufundat lângă Cipru de Nord. Autoritățile au intervenit de urgență
gandul.ro
image
Ușor și ieftin. Îndepărtează calcarul de la duș fără produse chimice
mediafax.ro
image
Controversa Cătălin Cîrjan în jocul lui Dinamo! Cifrele Wyscout fac lumină după ce Nuno Campos i-a schimbat poziția
fanatik.ro
image
Motivele pentru care islandezii au respins aderarea la Uniunea Europeană în ciuda presiunilor exercitate de Donald Trump
libertatea.ro
image
Cum a ajuns o superputere ca Statele Unite să depindă atât de mult de ajutorul Finlandei în Arctica. Rusia și China, marile amenințări
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Modelul cu origini românești n-a mai suportat și a băgat divorț: 85.000 de euro pensie alimentară!
digisport.ro
image
Pățania unei românce care a comandat un Uber pentru un colet: „Mai erau 2-3 minute până la destinație”
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Afacerea neobișnuită care îi aduce unui britanic 50.000 euro pe an. A investit doar 2.800 euro la început
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
newsweek.ro
image
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
prosport.ro
image
Pensie anticipată pentru femei. Trebuie depuse certificatele de naștere ale copiilor? Răspunsul Casei de Pensii
playtech.ro
image
„E cu mine mereu!” Mihai Stoica, detalii despre cel mai important om din viața lui. „Nu mi-a zis niciodată bravo!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum încearcă România să convingă SUA să păstreze trupe la noi în țară. „Nu vorbim doar de nevoi, ci un lucru esențial la care se uită ei acum este contribuția fiecărui stat aliat”
ziare.com
image
"Telenovela" verii e gata: Julian Alvarez a acceptat!
digisport.ro
image
Biserica-fantomă care apare și dispare din apă. Lăcașul vechi de 160 de ani ascunde o poveste incredibilă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bebeto și-a sărbătorit majoratul cu lăutari. Anamaria Prodan i-a organizat o petrecere pe cinste, Tzancă Uraganu a făcut show VIDEO
romaniatv.net
image
Anunț major pentru România. Rusia atacă instalaţiile de energie electrică
mediaflux.ro
image
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Trei paznici au dispărut fără urmă dintr-un far izolat. Trupurile lor nu au fost găsite niciodată. Ce s-a întâmplat, de fapt, acolo?
actualitate.net
image
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu
click.ro
image
Bebeto împlinește 18 ani! Cum a arătat petrecerea de majorat a fiului Anamariei Prodan
click.ro
image
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba”
click.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Soldaţii Armatei Române și bucureștenii, în luptă cu „teroriștii” în faţa clădirii Bibliotecii Centrale Universitare (© Getty Images)
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop septembrie 2026. Bucurie, distracție și oportunități profesionale pentru Tauri, o ușă importantă se deschide pentru Raci
image
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu

OK! Magazine

image
Ben Affleck, o vară de coșmar. Suferința se vede pe noua lui siluetă: actorul a ajuns piele și os