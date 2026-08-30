Rusia, tot mai presată de războiul din Ucraina. Șeful spionajului estonian face dezvăluiri despre Kremlin: „Putin are doar opțiuni proaste”

Rusia se confruntă cu presiuni tot mai mari pe front și în economie, iar președintele Vladimir Putin ar avea în prezent „doar opțiuni proaste”, susține Kaupo Rosin, directorul general al Serviciului de Informații Externe al Estoniei (EFIS), într-un interviu acordat publicației The Telegraph.

Președintele Vladimir Putin ar avea în prezent „doar opțiuni proaste”. Foto: Shutterstock

Pierderile umane ale armatei ruse depășesc ritmul actual de recrutare, în timp ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere afectează veniturile Moscovei, potrivit evaluărilor serviciului estonian. Deficitul bugetar al Rusiei ar putea ajunge la aproximativ 10 trilioane de ruble, echivalentul a circa 100 de miliarde de euro.

Kaupo Rosin afirmă, într-un interviu acordat publicației The Telegraph, că în cercurile de putere de la Moscova, ar exista voci tot mai numeroase care îi cer lui Putin să regândească războiul. În opinia sa, oprirea conflictului ar putea fi percepută drept o dovadă de slăbiciune, în timp ce continuarea luptelor riscă să amplifice problemele economice și tensiunile interne.

„Ceea ce mai are Putin, în acest moment, sunt doar opțiuni proaste”, a declarat șeful spionajului estonian, avertizând că, în cazul unei eventuale schimbări de regim la Moscova, aceasta s-ar putea produce brusc, deoarece sistemul ar fi mai fragil decât pare.

În ceea ce privește posibilitatea unei noi mobilizări în Rusia, serviciile estoniene estimează la aproximativ 50% șansele ca Moscova să declanșeze un nou val de recrutare.

În același timp, EFIS consideră puțin probabil ca Rusia să lanseze în viitorul apropiat un atac militar convențional asupra unui stat NATO, în condițiile în care alianța continuă să ofere un nivel eficient de descurajare.

O amenințare mai imediată pentru Europa este reprezentată, potrivit lui Rosin, de operațiunile de sabotaj atribuite serviciului rus de informații militare GRU. Acestea ar viza inclusiv infrastructura logistică și industria de apărare din Europa.

Șeful serviciului estonian consideră că termenul de „război hibrid” minimalizează gravitatea acestor acțiuni și susține că sabotajele și atacurile cibernetice ar trebui descrise drept forme de terorism sponsorizat de stat.

Șeful CIA propune o reuniune la vârf pentru pace

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus organizarea unei întâlniri trilaterale între președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale secrete la Moscova de la începutul acestei săptămâni. Potrivit unor surse, demersul face parte din eforturile administrației Trump de a relansa negocierile de pace și de a găsi o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit surselor citate de Axios, unul dintre obiectivele deplasării a fost să afle dacă oficialii ruși din domeniul informațiilor îl pot convinge pe Vladimir Putin să revină la negocierile mediate de Statele Unite. CIA nu a comentat informațiile, iar Donald Trump a descris anterior vizita drept o misiune „de rutină”.