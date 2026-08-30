 Moscova amenință Ucraina cu noi „atacuri masive” asupra infrastructurii energetice | adevarul.ro
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Moscova amenință Ucraina cu noi „atacuri masive” asupra infrastructurii energetice

Război în Ucraina
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Rusia a anunțat duminică faptul că pregătește „atacuri masive” asupra instalațiilor din sectorul energetic al Ucrainei, într-un avertisment neobișnuit de explicit privind o posibilă intensificare a loviturilor.

Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: AFP

Ministerul rus al Apărării a justificat decizia prin atacurile ucrainene asupra infrastructurii civile și a obiectivelor petroliere și energetice de pe teritoriul Rusiei, relatează AFP și News.ro.

„Forțele armate ruse au început pregătirea unor atacuri masive împotriva instalațiilor din sectorul energetic al Ucrainei”, a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Totodată, Moscova a susținut că în cursul nopții a lovit la Kiev un combinat care produce azbest și ciment, despre care afirmă că avea depozite utilizate pentru stocarea explozibililor, precum și un obiectiv implicat în producția de drone și muniție.

Anunțul vine la o zi după un atac rusesc asupra unui depozit de muniție din suburbiile Kievului, în urma căruia s-a produs o explozie puternică, iar cel puțin 37 de persoane au murit.

În replică, autoritățile ucrainene au atacat în timpul nopții, cu drone, o rafinărie de petrol din nord-vestul Rusiei. Potrivit autorităților locale, atacul a provocat un incendiu la instalația petrolieră.

Rusia a atacat sistematic infrastructura energetică ucraineană

În timpul iernii trecute, Rusia și-a intensificat atacurile asupra centralelor și infrastructurii energetice din Ucraina, provocând distrugeri importante și lăsând în unele zone milioane de oameni fără electricitate și încălzire.

Loviturile asupra infrastructurii energetice au reprezentat o tactică folosită de Moscova în mod repetat în perioada rece, încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Mai neobișnuit este faptul că Rusia a anunțat în mod public, înaintea unor eventuale noi atacuri, că pregătește o ofensivă de amploare împotriva sectorului energetic ucrainean.

În ultimele luni, Rusia și Ucraina au intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune. Loviturile au vizat tot mai multe obiective, inclusiv depozite, magazine, instalații petroliere și infrastructură portuară, dar și nave.

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