Un judecător a blocat o parte din acordul încheiat între SUA și TikTok privind protecţia copiilor. 100 de milioane de dolari în joc

Un judecător federal din California a respins provizoriu o parte a acordului de 400 de milioane de dolari încheiat între guvernul SUA şi TikTok pentru soluţionarea acuzaţiilor privind încălcarea confidenţialităţii copiilor, ceea ce ar putea menţine compania sub o supraveghere suplimentară.

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Judecătorul districtual George H. Wu a respins vineri, cu titlu preliminar, solicitarea de anulare a unui ordin impus iniţial companiei Musical.ly, predecesoarea TikTok, achiziţionată ulterior de ByteDance.

Ordinul stabileşte măsuri de protecţie a vieţii private pentru utilizatorii cu vârsta sub 13 ani. Wu a apreciat că nici TikTok, nici guvernul american nu au demonstrat că obligaţiile prevăzute de acesta nu mai sunt necesare, scrie News.

100 de milioane de dolari din acord depind de decizia instanţei

Hotărârea ar putea afecta o parte a acordului de 400 de milioane de dolari încheiat în august între TikTok şi guvernul SUA pentru soluţionarea acuzaţiilor privind protecţia datelor copiilor, formulate iniţial în timpul administraţiei Biden.

Din suma totală, 100 de milioane de dolari erau condiţionaţi de anularea ordinului anterior.

Judecătorul a considerat că modificările structurii de proprietate a TikTok, măsurile adoptate de companie pentru respectarea regulilor şi cel mai recent acord cu autorităţile nu demonstrează că TikTok a respectat în mod substanţial ordinul existent sau că protecţiile prevăzute de acesta nu mai sunt necesare.

Wu a indicat că intenţionează să menţină supravegherea judiciară asupra practicilor TikTok privind confidenţialitatea utilizatorilor.

Decizia reprezintă o nouă complicaţie pentru operaţiunile TikTok din SUA, după mai mulţi ani de examinare din partea autorităţilor în legătură cu proprietarul chinez al platformei.

Un acord finalizat în ianuarie între administraţia Trump şi ByteDance a transferat o parte din operaţiunile TikTok din SUA către investitori americani, aparent soluţionând o dispută separată privind proprietatea şi activitatea platformei în ţară.

Decizia judecătorului rămâne deocamdată provizorie. O audiere privind solicitarea guvernului de anulare a ordinului este programată pentru 21 septembrie. TikTok şi Departamentul american al Justiţiei nu au răspuns solicitărilor Bloomberg de comentarii.