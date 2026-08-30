 Trump, Putin și Zelenski, la aceeași masă? Șeful CIA propune o reuniune la vârf pentru pace | adevarul.ro
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Trump, Putin și Zelenski, la aceeași masă? Șeful CIA propune o reuniune la vârf pentru pace

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Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus organizarea unei întâlniri trilaterale între președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale secrete la Moscova de la începutul acestei săptămâni. Potrivit unor surse, demersul face parte din eforturile administrației Trump de a relansa negocierile de pace și de a găsi o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina.

John Ratcliffe vrea o întâlnire trilaterală Trump-Putin-Zelenski.
John Ratcliffe vrea o întâlnire trilaterală Trump-Putin-Zelenski. Foto: X / Jarosław Wolski

Vizita lui Ratcliffe la Moscova, prima de acest fel de când a preluat conducerea CIA, a inclus întâlniri cu șeful serviciului rus de informații externe SVR, Serghei Narîșkin, și cu directorul FSB, Alexander Bortnikov.

Potrivit surselor citate de Axios, unul dintre obiectivele deplasării a fost să afle dacă oficialii ruși din domeniul informațiilor îl pot convinge pe Vladimir Putin să revină la negocierile mediate de Statele Unite. CIA nu a comentat informațiile, iar Donald Trump a descris anterior vizita drept o misiune „de rutină”.

Zelenski, informat despre propunerea unui summit

Oficialii americani l-au informat vineri, 28 august, pe Volodimir Zelenski despre discuțiile purtate de Ratcliffe la Moscova și despre propunerea privind un summit între cei trei lideri. Ideea unei întâlniri Trump-Putin-Zelenski nu este nouă: administrația americană a mai încercat să o promoveze, Zelenski fiind de acord, în timp ce Putin a respins-o.

Sursele citate de Axios susțin că Ratcliffe a prezentat, de asemenea, oficialilor ruși o evaluare pesimistă a situației de pe front și a încurajat Moscova să ajungă la un acord înainte ca situația să se agraveze. Directorul CIA ar fi ajuns la concluzia că Alexander Bortnikov poate fi un interlocutor constructiv și ar putea contribui la reluarea eforturilor diplomatice.

Kievul rămâne sceptic în privința intențiilor Moscovei

În timp ce Washingtonul încearcă să repornească negocierile, oficialii ucraineni rămân sceptici în privința intențiilor lui Vladimir Putin. Kievul susține că deține informații potrivit cărora Rusia pregătește o nouă escaladare militară.

Pavlo Palisa, adjunctul șefului de cabinet al lui Zelenski, a declarat vineri că Putin ar fi ordonat armatei ruse să pregătească mai multe scenarii pentru o posibilă ofensivă în nordul Ucrainei, cu Kievul și regiunea Cernihiv printre zonele considerate importante.

Negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de administrația Trump, sunt suspendate din februarie, iar până acum s-au înregistrat puține progrese.

Trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat în ultimele luni discuții separate cu negociatorii ruși și ucraineni, în încercarea de a identifica o cale către reluarea dialogului. Potrivit oficialilor ucraineni, negocierile ar putea fi reluate în septembrie.

Zelenski a mulțumit recent Statelor Unite pentru modul în care gestionează dialogul cu Moscova și a afirmat că administrația Trump promovează o abordare realistă în privința măsurilor necesare pentru încheierea războiului.

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