Bucureștiul împlinește 567 de ani: ziua în care Țepeș l-a pus pe harta istoriei. Programul evenimentelor din Capitală

Duminică, 20 septembrie, s-au împlinit 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, într-un document emis de Vlad Țepeș, domn al Țării Românești.

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Cea mai veche consemnare scrisă a denumirii Cetăţii Bucureşti datează din 20 septembrie 1459. Documentul emis de Vlad Țepeș se încheie cu menţiunea că „s-a scris în Cetatea Bucureşti” (reşedinţa sa din perioada anilor 1458-1462).

Acest lucru este confirmat şi de faptul că, din cele 25 de documente ale lui Vlad Ţepeş, 18 au fost emise la Bucureşti.

Urmaşii săi la domnie, din a doua jumătate a secolului XV şi începutul secolului XVI, îndeosebi fratele său, Radu cel Frumos (1462-1475, cu întreruperi), apoi Basarab (cel Bătrân) Laiotă (1473-1477, cu întreruperi), Basarab (cel Tânăr) Ţepeluş (1477-1482), Vlad Călugărul (1481-1495), Mihnea cel Rău (1508-1509), Vlad Înecatul (1530-1532) au preferat Bucureştiul ca reşedinţă domnească.

Teritoriul municipiului Bucureşti constituie o veche şi neîntreruptă vatră de intensă locuire de peste 100.000 de ani.

Există dovezi privind prezenţa omului pe acest teritoriu încă din Paleolitic (la Radu Vodă, Mihai Vodă, Pantelimon, Măgurele etc.), Neolitic (la Dudeşti, Cernica, Giuleşti, Jilava etc.), din Epocile bronzului şi fierului, în care se detaşează intens vestigiile geto-dacilor (la Tei, Fundeni, Herăstrău etc.), apoi cele daco-romane şi româneşti.

Când a devenit Bucureștiul capitală

Prima capitală a Ţării Româneşti a fost în Argeş, pe la 1200, acolo unde s-a aflat Basarab Întemeietorul.

Mai târziu, la 1418, capitala a fost mutată la Târgovişte, un târg mare şi bogat, cu foarte mulţi negustori. Două secole mai târziu, în 1659, la 20 septembrie 1459, Vlad Țepeș emite un act oficial prin care scutește de dări și întărește proprietățile unor boieri. Actul se încheie cu mențiunea expresă: „s-a scris în Cetatea București”.

Pentru Vlad Țepeș, fortificația de pe malul Dâmboviței (zona Curții Vechi de astăzi) oferea un control eficient asupra drumurilor comerciale care legau Brașovul și Transilvania de Dunăre și reprezenta o poziție defensivă mai bună comparativ cu Târgoviște.

În următoarele două secole, Bucureștiul nu a fost capitală unică, ci reședință secundară sau alternativă alături de Târgoviște. Succesorii lui Țepeș (Radu cel Frumos, Basarab Laiotă, Vlad Călugărul, Mihnea cel Rău ș.a.) au preferat tot mai des Bucureștiul datorită dezvoltării economice rapide.

1659 – Capitală oficială a Țării Românești

Sub domnia lui Gheorghe Ghica, Bucureștiul devine definitiv capitala unică a Valahiei, Târgoviște pierzând acest statut.

Mutarea definitivă a fost determinată de presiunile Imperiului Otoman (care prefera o capitală amplasată în câmpie, mai aproape de Dunăre și mai ușor de controlat militar) și de dezvoltarea rețelelor comerciale locale.

Odată stabilit statutul de capitală, orașul a primit dreptul de a percepe taxe vamale pentru mărfurile care tranzitau sau se vindeau în târg. Existau două tipuri de taxe: o vamă mai mică, plătită pentru trecerea căruțelor cu mărfuri, și una mai mare, pentru comercializarea produselor în târg. Ca și astăzi, Biserica beneficia de privilegii, fiind scutită de plata vămii pentru căruțele încărcate ale mănăstirilor care treceau prin târg.

În decembrie 1861 / ianuarie 1862, odată cu unificarea administrativă, parlamentară și guvernamentală a Principatelor Unite, Bucureștiul a fost proclamat oficial capitală unică a statului. Poziția sa geografică era considerată mai sigură strategic în raport cu marile imperii vecine, iar populația și economia sa depășeau deja Iașiul. De asemenea, era mai aproape de Dunăre și de rutele comerciale europene principale.

Două zile de evenimente în Capitală

Programul aniversar al Capitalei include concerte, tururi gratuite și alte evenimente.

Duminică, accesul în Piața Constituției începe la ora 12:00, fiind programate mai multe seturi muzicale. WhoMadeWho urcă pe scenă la ora 20:30. Accesul este gratuit.

Pe Calea Victoriei, programul Străzi Deschise include teatru, circ, concerte, dezbateri și tururi ghidate. Proiectul interactiv „Battle of the Beats”, în care sunetele produse de public sunt transformate în muzică, are loc în fața Muzeului Național de Artă al României duminică, de la 19:00.

Sediul Primăriei Capitalei poate fi vizitat prin patru tururi gratuite. Duminică, tururile sunt programate între 12:00 și 13:00, respectiv între 13:00 și 14:00.

Înscrierea prealabilă este obligatorie, iar locurile sunt limitate.

La Arcul de Triumf este programat duminică, de la ora 16:00, un recital de pian și vioară. Accesul este gratuit, iar monumentul poate fi vizitat între 10:00 și 18:00.

Programul complet al manifestărilor

DUMINICĂ, 20 SEPTEMBRIE

iMAPP BUCHAREST WINNERS LEAGUE 2026 – PAST. FORWARD

Piața Constituției

12:00–22:00 – Deschiderea porților | Muzică, entertainment, food & drinks

12:00–16:00 – Ambient music by KISS FM

16:00–18:00 – DJ UNDER + MC ANER

18:00–19:45 – DJ OLiX

20:30–22:00 – WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set) – live show

STRĂZI DESCHISE – BUCUREȘTI, PROMENADĂ URBANĂ | WEEKEND #21

Calea Victoriei

10:00–22:00 | Palatul CEC

Activități sportive: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă.

10:00–22:00 | intersecția cu Calea Griviței

Expoziția „Cred în România”

10:00 – 22:00 | Piața Revoluției | Semnalizare Festival de New Media Art - RADAR: Full Spectrum

16:00–18:00 | Traseu itinerant: Calea Victoriei nr. 1 – Cercul Militar Național – Ateneul Român – Bd. Dacia

Tur ghidat „Calea Victoriei – Poarta dinspre Orient și Occident”, susținut de Laurențiu Enache, istoric și ghid turistic. Înscriere aici

18:00–19:00 | Piața Revoluției

Dezbaterea „Parcul Natural Văcărești – Trecut, prezent și viitor”.

Moderator: Alexandru Birău

Invitați: Dan Bărbulescu, Mircea Calnegru

19:00–21:30 | Trotuar MNAR – Muzeul Național de Artă al României

Battle of the Beats by Raiffeisen Bank

19:00–19:30 | Zona Teatrului Odeon

Concert susținut de copiii din cadrul Cantus Mundi.

20:00–22:00 | Cercul Militar Național

„It’s not goodbye, it’s turn heads later” by NEPI Rockcastle

PORȚI DESCHISE LA PRIMĂRIA CAPITALEI

Bd. Regina Elisabeta nr. 47

Tururi ghidate gratuite.

12:00–13:00 – Tur ghidat

13:00–14:00 – Tur ghidat

Participarea se face pe bază de înscriere prealabilă și în limita locurilor disponibile.

Înscriere aici.

TRIUNGHIUL MUZEELOR

zona Kiseleff – Piața Victoriei

● Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Activități pentru copii cu vârste între 4 și 12 ani, dedicate naturii și biodiversității Dobrogei.

„Descoperă lumea fascinantă a păsărilor. Buha din Dobrogea”

12:30–13:15

„Ora poveștilor sălbatice”

10:30–11:15

11:30–12:15

„Detectivi în lumea mineralelor”

12:30–13:15

14:30–15:15

● Muzeul Național al Țăranului Român

„Desen în muzeu”

10:30–12:30

„Jucării de lut”

15:00–16:30

● Muzeul Național de Geologie

„Terra ne învață” – poveștile geologice ale Dobrogei

10:00–18:30

Ateliere interactive coordonate de cercetătorii muzeului.

● Muzeul-Școală de la Piscu

Olărit și linogravură cu tematică dobrogeană

10:00–14:00

15:30–18:00

● Asociația Verde după Verde

Reciclare creativă cu tematică dobrogeană

10:00–12:20

14:30–18:00

● Asociația Ivan Patzaichin

Construcție de pagaie și canotci „Micii Marangozi”

10:00–14:30

15:30–18:00

● Asociația De-a arhitectura

„Construim case dobrogene” -

10:00–13:30

14:30–18:00

Atelier creativ și interactiv pentru explorarea arhitecturii tradiționale dobrogene.

● Formația Arhaic Beats

Atelier de instrumente arhaice de suflat și percuție, cu exemplificări pe beat-uri de DJ

13:30–14:00

Moment artistic Arhaic Beats

14:00–14:40

● AFO & DJ SkinnyCut

Workshop de improvizație

12:00–18:00 Moment muzical aromân – Teo Fudulea (voce) & Stelică (acordeon)

● Vânătoare de comori – „Descoperă ADN-ul României”

Descoperiți itinerarul dobrogean prin cele trei muzee și colectați indiciile în pașaportul exploratorului.

10:00–18:00 | în cele trei muzee