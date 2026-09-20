„Nu am întâlnit în viața mea oameni mai primitori”. Străinii care au străbătut în 2026 Via Transilvanica, uimiți de România

Via Transilvanica a adus în România călători din toate colțurile lumii care au ales să rămână pentru zile, săptămâni sau luni pe potecile și drumurile din Carpați pentru a explora locuri pe care adesea chiar și românii le ignoră. Mărturiile lor oferă perspective inedite despre România.

Aleaksei, Emily si Massimo, printre străinii care au parcurs Via Transilvanica. Foto: Via Transilvanica (grup oficial), Facebook

Sezonul cel mai aglomerat al călătoriilor pe Via Transilvanica se apropie de final, iar mulți dintre cei care au pornit la drum pe potecile traseului de peste 1.400 de kilometri prin Munții Carpați au ajuns la destinație.

Vara, datorită vacanțelor și concediilor, a vremii bune pentru drumeții, a zilelor cu lumină, disponibilitatea turiștilor de a călători pe Via Transilvanica este mai ridicată. Mulți dintre cei care au parcurs și în 2026 segmente ale rutei turistice au fost străini, iar mărturiile lor descriu o Românie privită cu mai multă îngăduință și apreciată pentru calitățile ei.

Belarusul care a parcurs Via Transilvanica în Crocs

Printre călătorii străini care au străbătut Via Transilvanica de la un capăt la celălalt s-a numărat și Aliaksei Aliaksei, un tânăr venit din Belarus, care a încheiat traseul după 63 de zile și aproximativ 1.400 de kilometri. El a povestit că experiența pe meleagurile românești a devenit una dintre cele mai bune decizii din viața sa.

1/2 Aliaksei Foto Via Transilvanica Facebook (1) jpg Foto: Via Transilvanica Facebook

„Asta a fost! Călătoria pe care am început-o pe 12 iulie s-a încheiat după 63 de zile și 1.400 de kilometri lungi! Sunt atât de bucuros că am avut încredere în mine și am făcut ceea ce, până la urmă, a devenit una dintre cele mai bune decizii din viața mea. Este în același timp o satisfacție și puțin trist să realizez că am devenit primul belarus care a făcut asta. Am fost primul care a parcurs întregul traseu în Crocs? Nu știu, mă îndoiesc că cineva ține astfel de statistici”, a povestit Aliaksei, pe grupul oficial de Facebook Via Transilvanica.

Mai mult decât peisajele, munții sau satele traversate, belarusul spune că își va aminti oamenii întâlniți pe drum.

„Sunt incredibil de recunoscător tuturor celor pe care i-am întâlnit, tuturor celor cu care am împărțit kilometrii, tuturor celor care m-au ajutat în vreun fel, m-au invitat în casele lor sau au împărțit o masă cu mine. Și tuturor celor care pur și simplu mi-au urat «Drum bun!». Fără voi, experiența ar fi fost cu totul alta. Nu îmi amintesc atât de multe peisaje, munți, râuri, sate sau orașe, dar îmi amintesc de fiecare dintre voi”, a scris acesta.

Călătorul le-a oferit și câteva sfaturi celor care se pregătesc să pornească pe Via Transilvanica.

„Luați un cort și nu vă faceți planuri pentru sfârșitul zilei – lăsați întâmplarea să se întâmple. Veți găsi omul potrivit sau omul potrivit vă va găsi pe voi. Credeți-mă, aceasta este cea mai frumoasă experiență pe care o puteți avea pe Via Transilvanica”, a scris acesta.

Cât despre Crocs, încălțămintea sa neobișnuită pentru un traseu atât de lung, Aliaksei spune că alegerea s-a dovedit inspirată.

„Poate părea o nebunie pentru unii, dar nu cred că am văzut vreun om care să nu-și înjure bocancii măcar o dată pe zi. Între timp, eu și Crocs-ii mei am fost în armonie deplină de la început până la sfârșit”, a completat acesta.

După cele peste două luni petrecute în România, belarusul a recunoscut că îi poartă dragoste.

„Nu era prima mea vizită în România și eram deja puțin îndrăgostit de ea. Acum pot spune cu încredere că între noi este dragoste adevărată, cel puțin din partea mea. România este o țară extraordinară, iar românii sunt oameni cu adevărat aparte. Nu am întâlnit în viața mea oameni mai primitori și mai ospitalieri”, a scris acesta.

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60 de zile și peste 1.400 de kilometri prin România

O experiență asemănătoare au avut-o Emily, din New York, Statele Unite, și Massimo, din Italia, care au parcurs Via Transilvanica între 17 iulie și 14 septembrie 2026. Cei doi au mers timp de 60 de zile și au străbătut peste 1.400 de kilometri. Încă din prima zi, între Putna și Sucevița, Emily remarcase cât de bine era întreținut traseul.

1/5 Emily si Massimo Foto Via Transilvanica Facebook (2) jpg Foto: Via Transilvanica Facebook

„O primă zi minunată pe Via Transilvanica, de la Putna la Sucevița. Mulțumim celor care întrețin traseul – este clar și foarte bine marcat. Ne-am simțit foarte bine și abia așteptăm următorii 1.380 de kilometri”, scria ea pe 17 iulie.

După aproape două luni de mers, mesajul de final al celor doi s-a concentrat în special asupra oamenilor întâlniți.

„Am reușit! 60 de zile și peste 1.400 de kilometri prin România, pe Via Transilvanica. Le mulțumim incredibililor organizatori care au creat un traseu atât de minunat. Le mulțumim tuturor românilor extraordinari care ne-au primit în casele lor, ne-au dat de mâncare, ne-au încurajat, ne-au ajutat când am avut nevoie și ne-au făcut să ne simțim atât de bineveniți pe tot parcursul drumului”, au transmis Emily și Massimo.

Cei doi le-au mulțumit și celorlalți drumeți întâlniți pe traseu, alături de care au împărțit kilometri, povești, râsete, mese și amintiri.

„România ne-a oferit o aventură pe care nu o vom uita niciodată. Mulțumim pentru amintiri”, au încheiat Massimo și Emily.

Via Transilvanica, descoperită în mai multe etape

O altă călătoare străină, Agnes Kurek, a ales să descopere Via Transilvanica în mai multe etape. În 2024 și 2025 a mers singură de la Putna până la Mediaș, iar în mai 2026 a revenit, de această dată împreună cu o prietenă, pentru porțiunea dintre Mediaș și Caransebeș. Cele două au parcurs, între 10 și 25 mai, peste 400 de kilometri în 16 zile consecutive, cu etape zilnice de 20–40 de kilometri și o medie de aproximativ 25 de kilometri pe zi.

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„A fost din nou o experiență minunată și autentică, cu gazde incredibil de calde și primitoare. Am apreciat foarte mult și întâlnirile cu localnicii de pe traseu, chiar dacă discuțiile au fost adesea destul de creative din cauza cunoștințelor mele foarte limitate de limba română”, a relatat Agnes.

Drumeața spune că a folosit locurile de cazare de pe traseu și că, în medie, costurile au fost de aproximativ 250 de lei de persoană pe noapte, de obicei pentru camere duble, cu cină și mic dejun incluse.

„Nu-mi vine să cred cât de departe am ajuns deja și pot privi în urmă la nenumărate experiențe și momente minunate. Sunt foarte curioasă să văd ce mă așteaptă pe ultima parte”, a adăugat ea.

Aceasta a oferit și câteva detalii practice despre felul în care călătorește. A relatat că preferă pantofi de trail running fără Gore-Tex, care se usucă rapid, iar rucsacul său cântărește aproximativ 7,5 kilograme, fără apă și gustări.

„Încă aștept să văd primul meu urs”, a glumit aceasta.

Via Transilvanica este un traseu turistic și cultural de peste 1.400 de kilometri, lansat în 2018 și finalizat ca rută în 2022. Pornește de la Mănăstirea Putna, din Bucovina, traversează Carpații și Transilvania și ajunge la Dunăre, la Drobeta-Turnu Severin. Poate fi parcurs pe jos sau cu bicicleta și străbate sate, păduri, dealuri, zone montane și numeroase locuri istorice. Este o călătorie prin mai multe „ținuturi”, de la Bucovina și Terra Saxonum până la Terra Dacica și Terra Banatica, iar pe traseu bornele kilometrice din andezit sunt o adevărată expoziție de sculptură în aer liber.