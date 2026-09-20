 „Nu am întâlnit în viața mea oameni mai primitori”. Străinii care au străbătut în 2026 Via Transilvanica, uimiți de România | adevarul.ro
search
Duminică, 20 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„Nu am întâlnit în viața mea oameni mai primitori”. Străinii care au străbătut în 2026 Via Transilvanica, uimiți de România

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Via Transilvanica a adus în România călători din toate colțurile lumii care au ales să rămână pentru zile, săptămâni sau luni pe potecile și drumurile din Carpați pentru a explora locuri pe care adesea chiar și românii le ignoră. Mărturiile lor oferă perspective inedite despre România.

Aleaksei, Emily si Massimo, printre străinii care au parcurs Via Transilvanica.
Aleaksei, Emily si Massimo, printre străinii care au parcurs Via Transilvanica. Foto: Via Transilvanica (grup oficial), Facebook

Sezonul cel mai aglomerat al călătoriilor pe Via Transilvanica se apropie de final, iar mulți dintre cei care au pornit la drum pe potecile traseului de peste 1.400 de kilometri prin Munții Carpați au ajuns la destinație.

Vara, datorită vacanțelor și concediilor, a vremii bune pentru drumeții, a zilelor cu lumină, disponibilitatea turiștilor de a călători pe Via Transilvanica este mai ridicată. Mulți dintre cei care au parcurs și în 2026 segmente ale rutei turistice au fost străini, iar mărturiile lor descriu o Românie privită cu mai multă îngăduință și apreciată pentru calitățile ei.

Belarusul care a parcurs Via Transilvanica în Crocs

Printre călătorii străini care au străbătut Via Transilvanica de la un capăt la celălalt s-a numărat și Aliaksei Aliaksei, un tânăr venit din Belarus, care a încheiat traseul după 63 de zile și aproximativ 1.400 de kilometri. El a povestit că experiența pe meleagurile românești a devenit una dintre cele mai bune decizii din viața sa.

Aliaksei Foto Via Transilvanica Facebook (1) jpg
1/2
Aliaksei Foto Via Transilvanica Facebook (1) jpg Foto: Via Transilvanica Facebook

„Asta a fost! Călătoria pe care am început-o pe 12 iulie s-a încheiat după 63 de zile și 1.400 de kilometri lungi! Sunt atât de bucuros că am avut încredere în mine și am făcut ceea ce, până la urmă, a devenit una dintre cele mai bune decizii din viața mea. Este în același timp o satisfacție și puțin trist să realizez că am devenit primul belarus care a făcut asta. Am fost primul care a parcurs întregul traseu în Crocs? Nu știu, mă îndoiesc că cineva ține astfel de statistici”, a povestit Aliaksei, pe grupul oficial de Facebook Via Transilvanica.

Mai mult decât peisajele, munții sau satele traversate, belarusul spune că își va aminti oamenii întâlniți pe drum.

„Sunt incredibil de recunoscător tuturor celor pe care i-am întâlnit, tuturor celor cu care am împărțit kilometrii, tuturor celor care m-au ajutat în vreun fel, m-au invitat în casele lor sau au împărțit o masă cu mine. Și tuturor celor care pur și simplu mi-au urat «Drum bun!». Fără voi, experiența ar fi fost cu totul alta. Nu îmi amintesc atât de multe peisaje, munți, râuri, sate sau orașe, dar îmi amintesc de fiecare dintre voi”, a scris acesta.

Călătorul le-a oferit și câteva sfaturi celor care se pregătesc să pornească pe Via Transilvanica.

„Luați un cort și nu vă faceți planuri pentru sfârșitul zilei – lăsați întâmplarea să se întâmple. Veți găsi omul potrivit sau omul potrivit vă va găsi pe voi. Credeți-mă, aceasta este cea mai frumoasă experiență pe care o puteți avea pe Via Transilvanica”, a scris acesta.

Cât despre Crocs, încălțămintea sa neobișnuită pentru un traseu atât de lung, Aliaksei spune că alegerea s-a dovedit inspirată.

„Poate părea o nebunie pentru unii, dar nu cred că am văzut vreun om care să nu-și înjure bocancii măcar o dată pe zi. Între timp, eu și Crocs-ii mei am fost în armonie deplină de la început până la sfârșit”, a completat acesta.

După cele peste două luni petrecute în România, belarusul a recunoscut că îi poartă dragoste.

„Nu era prima mea vizită în România și eram deja puțin îndrăgostit de ea. Acum pot spune cu încredere că între noi este dragoste adevărată, cel puțin din partea mea. România este o țară extraordinară, iar românii sunt oameni cu adevărat aparte. Nu am întâlnit în viața mea oameni mai primitori și mai ospitalieri”, a scris acesta.

Românii din două județe se ceartă pentru Via Transilvanica. „Fuduleală și invidie, mai rar întâlnite ca la maramureșeni”

60 de zile și peste 1.400 de kilometri prin România

O experiență asemănătoare au avut-o Emily, din New York, Statele Unite, și Massimo, din Italia, care au parcurs Via Transilvanica între 17 iulie și 14 septembrie 2026. Cei doi au mers timp de 60 de zile și au străbătut peste 1.400 de kilometri. Încă din prima zi, între Putna și Sucevița, Emily remarcase cât de bine era întreținut traseul.

Emily si Massimo Foto Via Transilvanica Facebook (2) jpg
1/5
Emily si Massimo Foto Via Transilvanica Facebook (2) jpg Foto: Via Transilvanica Facebook

„O primă zi minunată pe Via Transilvanica, de la Putna la Sucevița. Mulțumim celor care întrețin traseul – este clar și foarte bine marcat. Ne-am simțit foarte bine și abia așteptăm următorii 1.380 de kilometri”, scria ea pe 17 iulie.

După aproape două luni de mers, mesajul de final al celor doi s-a concentrat în special asupra oamenilor întâlniți.

„Am reușit! 60 de zile și peste 1.400 de kilometri prin România, pe Via Transilvanica. Le mulțumim incredibililor organizatori care au creat un traseu atât de minunat. Le mulțumim tuturor românilor extraordinari care ne-au primit în casele lor, ne-au dat de mâncare, ne-au încurajat, ne-au ajutat când am avut nevoie și ne-au făcut să ne simțim atât de bineveniți pe tot parcursul drumului”, au transmis Emily și Massimo.

Cei doi le-au mulțumit și celorlalți drumeți întâlniți pe traseu, alături de care au împărțit kilometri, povești, râsete, mese și amintiri.

„România ne-a oferit o aventură pe care nu o vom uita niciodată. Mulțumim pentru amintiri”, au încheiat Massimo și Emily.

Via Transilvanica, descoperită în mai multe etape

O altă călătoare străină, Agnes Kurek, a ales să descopere Via Transilvanica în mai multe etape. În 2024 și 2025 a mers singură de la Putna până la Mediaș, iar în mai 2026 a revenit, de această dată împreună cu o prietenă, pentru porțiunea dintre Mediaș și Caransebeș. Cele două au parcurs, între 10 și 25 mai, peste 400 de kilometri în 16 zile consecutive, cu etape zilnice de 20–40 de kilometri și o medie de aproximativ 25 de kilometri pe zi.

Cum s-a schimbat viața păstorilor din Fundătura Ponorului și Ponorici, după apariția Via Transilvanica

„A fost din nou o experiență minunată și autentică, cu gazde incredibil de calde și primitoare. Am apreciat foarte mult și întâlnirile cu localnicii de pe traseu, chiar dacă discuțiile au fost adesea destul de creative din cauza cunoștințelor mele foarte limitate de limba română”, a relatat Agnes.

Drumeața spune că a folosit locurile de cazare de pe traseu și că, în medie, costurile au fost de aproximativ 250 de lei de persoană pe noapte, de obicei pentru camere duble, cu cină și mic dejun incluse.

„Nu-mi vine să cred cât de departe am ajuns deja și pot privi în urmă la nenumărate experiențe și momente minunate. Sunt foarte curioasă să văd ce mă așteaptă pe ultima parte”, a adăugat ea.

Aceasta a oferit și câteva detalii practice despre felul în care călătorește. A relatat că preferă pantofi de trail running fără Gore-Tex, care se usucă rapid, iar rucsacul său cântărește aproximativ 7,5 kilograme, fără apă și gustări.

„Încă aștept să văd primul meu urs”, a glumit aceasta.

Via Transilvanica este un traseu turistic și cultural de peste 1.400 de kilometri, lansat în 2018 și finalizat ca rută în 2022. Pornește de la Mănăstirea Putna, din Bucovina, traversează Carpații și Transilvania și ajunge la Dunăre, la Drobeta-Turnu Severin. Poate fi parcurs pe jos sau cu bicicleta și străbate sate, păduri, dealuri, zone montane și numeroase locuri istorice. Este o călătorie prin mai multe „ținuturi”, de la Bucovina și Terra Saxonum până la Terra Dacica și Terra Banatica, iar pe traseu bornele kilometrice din andezit sunt o adevărată expoziție de sculptură în aer liber.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”
digi24.ro
image
Ce se întâmplă dacă PSD spune „nu” Guvernului Mureșan. Cum ar putea premierul desemnat să strângă voturile necesare
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan, premierul dorit de PNL, USR și UDMR, activitate controversată în Parlamentul European. Voturi împotriva intereselor fermierilor români și a bugetului pentru copiii defavorizați din UE
gandul.ro
image
BĂSESCU, pronostic INCREDIBIL. Cine va candida la PREZIDENȚIALE și cine va fi PREMIER
mediafax.ro
image
Bogdan Mara, datorii neplătite de CFR Cluj: avocata sa încearcă să recupereze sumele restante
fanatik.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul prin care Siegfried Mureşan a fost desemnat premier. Are 10 zile să formeze un Guvern, după publicarea în Monitorul Oficial
libertatea.ro
image
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
digisport.ro
image
Mănânci semințe de dovleac? Ce beneficii au pentru organism și de ce trebuie consumate cu moderație
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
"Ai făcut o facultate să te faci frizer?”. Răspunsul care i-a schimbat viața
observatornews.ro
image
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
cancan.ro
image
Dosar de pensie. Unui pensionar nu i-au fost recunoscuți 5 ani în grupa a II-a. Motivarea Casei de Pensii
newsweek.ro
image
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
prosport.ro
image
Câți bani poți da cash când cumperi o mașină, mobilă sau bijuterii. Plafoanele valabile în 2026
playtech.ro
image
Craiova a făcut o seară de vis: 28.000 de suporteri, 5-0 cu FCSB și un profit uriaș din bilete și bere
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a fost filmat când își aranja șosetele în timpul summitului din Ucraina. Volodimir Zelenski îl vede și se uită siderat VIDEO
ziare.com
image
I-a cerut s-o lase să-l îmbrățișeze, însă marea surpriză a venit abia după aceea! Imaginile au făcut înconjurul planetei
digisport.ro
image
Echinocțiul de toamnă 2026. Ce se întâmplă la ora 03:05 pe 23 septembrie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Lege nouă pentru pensionari. Casa de Pensii e obligată să rezolve în termen scurt
mediaflux.ro
image
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-au pus suporterii în cap
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Unde trebuie pusă masa din sufragerie pentru a atrage prosperitatea și norocul în casă, conform Feng Shui
click.ro
image
Trucurile prin care românii reușesc să pună bani deoparte: „Poți să o faci o dată la 3 luni. Primești bonuri de masă cât pentru o săptămână”
click.ro
image
Romina Gingașu și-a golit contul de Instagram. Pozele cu Piero Ferrari, șterse. Ce a mai rămas pe profil: „Scriu povestea vieții mele”
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Sophia Loren, deosebit de senzuală, în anii '50, Profimedia (2) jpg
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mari rivale în „Epoca de Aur”! Ce au făcut Angela Similea și Corina Chiriac cu rochiile sexy de scenă: „N-am luat niciun leu!”
image
Unde trebuie pusă masa din sufragerie pentru a atrage prosperitatea și norocul în casă, conform Feng Shui

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca