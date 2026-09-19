Manevra de infarct făcută de șoferul unei dube de livrări, care a intrat brusc pe contrasens. „Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață!”

Accident evitat în ultima clipă, după ce șoferul unei dube de livrări s-a desprins din coloana de pe sensul opus și a intrat pe contrasens. Momentul a fost surprins de camera de bord a șoferului pus în pericol, distribuit şi comentat pe rețelele sociale.

Imaginile au fost postate sâmbătă, 19 septembrie, pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov. Înregistrarea surprinde un moment care putea avea urmări grave: şoferul unei dube Sameday, aflată într-o coloană de mașini care circula din sens opus, iese din coloană și intră pe contrasens, exact în faţa șoferului care nu are prea mult spațiu de manevră. Trage brusc de volan spre stânga și trece peste linia continuă dintre cele două sensuri de mers, încercând să-i facă loc dubei. Cele două mașini trec una pe lângă cealaltă la mică distanță, iar impactul este evitat în ultima clipă.

Şoferul a ieşit din coloană şi a intrat pe contrasens. Foto: Captură video

„Mulțumesc lui Dumnezeu ca sunt în viaţă!”, a scris șoferul.

Videoclipul a strâns numeroase vizualizări și comentarii, iar oamenii au încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat cu șoferul dubei.

„Mamăă, ai evitat la fix, dar ce a avut ăla de a intrat așa pe contrasens?”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a încercat o explicaţie.

„A rămas fără frâne. Uitaţi-vă la ce urme lasă pe asfalt. A evitat omul o tragedie”, a scris acesta, atrăgând atenţia asupra unor urme de cauciuc de pe stradă, despre care însă nu se ştie clar dacă aparţin livratorului Sameday sau erau deja acolo.

Urme de frână Foto: Captură video

„A frânat prea târziu şi probabil era cu nasul în telefon, mai degrabă. Şi, ca să nu intre în maşina din faţă, a zis că e mai bine să intre pe contrasens”, presupune un alt utilizator.

„Cred că a venit cu viteză, nu a observat că ăia staționează și a evitat direct pe contrasens! Mare noroc ați avut, toți!”, este un alt comentariu.

„Nu ajută cu nimic video-ul ăsta aici. Trimite-l la poliţie şi la Sameday, că i se vede numărul de înmatriculare”,

„Fă un bine, te rog, și pune filmarea unde trebuie. Așa ceva nu trebuie iertat, pentru că, dacă tu îl ierţi, îl omoară pe altul care nu are așa noroc ca al tău”, recomandă câteva persoane.