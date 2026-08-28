Rusia ar fi recrutat ilegal sute de moldoveni. Povestea unui bărbat cu deficienţe de vedere care a ajuns să lupte în Ucraina

Un cetățean al Republicii Moldova a ajuns pe frontul din Ucraina după ce, potrivit GUR, autoritățile ruse l-au pus să aleagă între deportare și semnarea unui contract cu armata rusă.

Victor Tabîrţă a fost pus să aleagă între deportare şi înrolare. Foto: Facebook/GRU

Victor Tabîrță, în vârstă de 46 de ani, se afla în Rusia când autoritățile l-au acuzat că locuiește ilegal în țară. Potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), bărbatul a fost dus într-un centru pentru migranți și, i s-au oferit două alternative: expulzarea sau să semneze un contract cu armata rusă.

Totul a început la 18 martie 2026, când forțele de ordine din orașul Dankov, în regiunea Lipețk, au decis că Victor Tabîrță se afla ilegal în Rusia, susține GUR, potrivit Moldopres. Atunci bărbatul, născut la 11 ianuarie 1980, a primit o amendă de 5.000 de ruble și a fost anunțat că urma să fie expulzat.

Familia lui, soția și fiica sa, născută în 2007, locuiesc în orașul Lipețk şi ambele sunt cetățene ale Federației Ruse.

În aşteptarea deportării, autorităţile l-au plasat pe cetăţeanul moldobvean într-un centru special pentru migranți, unde lui Victor Tabîrță i s-au prezentat două variante: să fie deportat din Rusia sau să semneze un contract cu armata rusă. A ales să semneze contractul.

Contractul a fost încheiat la 28 aprilie 2026. Ulterior, cetățeanul moldovean a fost trimis la un centru de instruire, în prima jumătate a lunii mai a ajuns pe frontul din Ucraina, iar în iunie a fost ucis, în regiunea Harkiv.

Un alt amănunt dezvăluit de serviciile secrete ucrainene este acela că bărbatul avea probleme de vedere la unul dintre ochi.

Informațiile despre cazul lui Victor Tabîrță au apărutîn datele GUR referitoare la recrutarea cetățenilor moldoveni de către Rusia. Potrivit proiectului ucrainean „Vreau să trăiesc” („Хочу жить”), Rusia ar fi recrutat ilegal cel puțin 857 de cetățeni ai Republicii Moldova pentru participarea la războiul împotriva Ucrainei. GUR susține că, dintre aceștia, a fost confirmată moartea a 81 de persoane, iar alte opt s-ar afla în captivitate.

În acest context, serviciul ucrainean de informații le recomandă cetățenilor străini care luptă de partea Rusiei să se predea voluntar forțelor ucrainene, prezentând predarea drept o modalitate prin care aceștia își pot salva viața.

În acelaşi timp, autoritățile de la Chișinău au emis, de-a lungul timpului, mai multe avertismente cu privire la riscul ca cetățenii Republicii Moldova să fie ademeniți sau constrânși să se înroleze în armata rusă.