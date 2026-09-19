 Băsescu îi evaluează pe Bolojan, Grindeanu şi Simion: „demagog ieftin” și „fără valoare”. Cine e nepregătit pentru funcția de premier | adevarul.ro
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Băsescu îi evaluează pe Bolojan, Grindeanu şi Simion: „demagog ieftin” și „fără valoare”. Cine e nepregătit pentru funcția de premier

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Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și George Simion și a făcut o serie de aprecieri nu tocmai măgulitoare la adresa celor trei lideri politici. 

George Simion, Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, cracterizaţi de Traian Băsescu.
George Simion, Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, cracterizaţi de Traian Băsescu. Foto: Mediafax, colaj

Aflat sâmbătă, 19 septembrie, în platoul Digi24, Traian Băsescu a fost invitat să-i caracterizeze, în câteva cuvinte, pe Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu şi George Simion. Fostul preşedinte al României nu doar că i-a descris în termeni destul de duri, ci şi-a explicat şi convingerile.

„Atât poți să-i ceri lui Bolojan”

 „Pentru mine au fost revelatoare niște imagini de la una dintre televiziuni, nu știu exact de la care, în care Bolojan se ducea împreună cu primarul Sectorului 6 spre Lacul Morii, unde este o insuliță, iar pe drum erau deja multe panseluțe, flori. Și Bolojan face: «Asta parcă-i la Oradea». Asta-i lumea lui Bolojan. Atât poate. Să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei? Este mult. El, dacă a văzut panseluțe ca la Oradea, a spus: «Este ca la Oradea aici». Deci acesta este termenul lui de comparație: Oradea.

Și-ar dori să administreze țara ca pe Oradea. Numai că, la Oradea, dacă pui o taxă pe parcare, este una: afectezi un om. Aici, dacă pui o taxă pe venituri, afectezi economia întreagă. El aceasta nu realizează încă.

Deci, cred că Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru”, a concluzionat Traian Băsescu referitor la Ilie Bolojan.

 „Grindeanu, un demagog ieftin”

Lui Sorin Grindeanu, Băsescu i-a reproșat, în primul rând, că a contribuit la căderea Executivului fără să aibă pregătită o soluție pentru ce va urma, ceea ce demonstrează că este doar „un demogog ieftin”.

„Sorin Grindeanu, un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar PSD-iștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat, din voință personală, din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușire a unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea Guvernului. Dar, pe urmă, n-a mai știut ce să facă pentru ca țara să aibă guvern.

Nu poți să fii atât de mic ca om politic încât să inițiezi, să susții și să realizezi căderea unui guvern, iar, după ce se realizează acest obiectiv, să nu ai soluția pe care o pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul la moțiune: «Ce facem după vot, că va trece? Uite, PSD-ul cu AUR vor vota și va trece. Ce facem, domnule Bolojan, după? Ce facem, aliați liberali, după?»”, a spus Traian Băsescu despre liderul PSD.

„Simion, om de peluză, dar cu succes”

În ceea ce îl priveşte pe liderul AUR, Traian Băsescu a ţinut să puncteze clar diferenţa dintre succesul la electoral al lui George Simion şi valoarea lui.

„Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dă și explicația pentru succesul unui politician ca Simion. Deci, nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes, fără să aibă valoare”, a mai Traian Băsescu.

Referirea la testele PISA vine în contextul în care raportul pentru 2025 arată că elevii din România au obținut rezultate sub media OCDE. Potrivit datelor publicate marţi, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competenţă (nivelul 2) la Matematică, 52% la Lectură şi 54% la Ştiinţe, sub mediile ţărilor membre OCDE de 65%, 69% şi, respectiv, 74%.

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