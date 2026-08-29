 Ucraina își schimbă strategia în plin război. Demiterea ministrului Apărării provoacă proteste și deschide o nouă dispută politică pentru Zelenski | adevarul.ro
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Ucraina își schimbă strategia în plin război. Demiterea ministrului Apărării provoacă proteste și deschide o nouă dispută politică pentru Zelenski

Război în Ucraina
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Ucraina traversează o perioadă de importante schimbări politice și militare, după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, și înlocuirea sa cu Ievhenii Hmara, un ofițer al forțelor speciale cunoscut pentru coordonarea operațiunii „Pânza de Păianjen”, prin care dronele ucrainene au atacat bombardiere strategice rusești aflate în interiorul teritoriului Rusiei.

Protestele au marcat o schimbare în relația dintre Zelenski și societate.
Protestele au marcat o schimbare în relația dintre Zelenski și societate. Foto: Profimedia

Parlamentul de la Kiev a aprobat, pe 19 august, cu o largă majoritate, numirea noului ministru al Apărării, însă schimbarea a venit după săptămâni de incertitudine și proteste. Mii de ucraineni au ieșit în stradă, contestând decizia președintelui Volodimir Zelenski de a-l îndepărta pe Fedorov, considerat unul dintre principalii arhitecți ai transformării tehnologice a armatei.

Protestele au marcat o schimbare în relația dintre Zelenski și societate

Potrivit analizei Foreign Affairs, protestele reprezintă un moment neobișnuit pentru Ucraina de după începutul invaziei ruse. Pentru prima dată, o parte importantă a societății a contestat direct modul în care președintele gestionează războiul.

Tensiunile au crescut și după ce Fedorov a cerut public un „restart al sistemului” și a pledat pentru organizarea unor alegeri în timpul războiului. O astfel de solicitare este controversată, întrucât legislația ucraineană nu permite organizarea alegerilor pe durata legii marțiale.

Fostul ministru a transmis că Ucraina are nevoie de o dezbatere mai amplă privind responsabilitatea politică și procesul de luare a deciziilor, inclusiv în ceea ce privește organizarea unor eventuale alegeri pentru militari, refugiați și populația din zonele de front.

Dronele au schimbat modul în care Ucraina poartă războiul

Una dintre principalele teme ale analizei este transformarea conflictului într-un război dominat tot mai mult de drone și tehnologie.

Aproximativ 95% dintre dronele folosite de Ucraina sunt în prezent asamblate în țară, iar peste 900 de companii ucrainene produc drone și componente pentru acestea.

Fedorov a avut un rol important în dezvoltarea acestei infrastructuri. Înainte de a deveni ministru al Apărării, el a condus Ministerul Transformării Digitale, instituție creată în 2019, care a contribuit decisiv la digitalizarea administrației și, după invazia rusă, la dezvoltarea programului ucrainean de drone.

Ucraina a dezvoltat inclusiv sisteme digitale care conectează dronele, operatorii, informațiile de pe câmpul de luptă și platformele de atac. Aceste tehnologii permit armatei să reacționeze mai rapid și să folosească mai eficient resursele limitate.

Potrivit analizei, această transformare a permis Ucrainei să reducă o parte din avantajul Rusiei în ceea ce privește resursele și capacitatea de producție.

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Demiterea lui Fedorov riscă să încetinească reformele

Schimbarea de la conducerea Ministerului Apărării a provocat însă îngrijorări cu privire la viitorul acestui ecosistem tehnologic.

Fedorov și echipa sa au încercat să reducă birocrația militară, să crească transparența achizițiilor și să direcționeze mai multe resurse către drone și tehnologii digitale. Aceste reforme au intrat însă în conflict cu interesele unor contractori tradiționali din industria de apărare și cu structurile militare obișnuite cu metodele convenționale.

Fostul ministru a susținut că a fost ținta unor campanii de denigrare și a sugerat că acestea ar fi fost alimentate de grupuri ale căror interese erau afectate de transformarea modului în care Ucraina își cheltuiește bugetul de apărare.

Și conducerea armatei a fost schimbată

După îndepărtarea lui Fedorov, Zelenski l-a înlocuit și pe comandantul forțelor armate, Oleksandr Sîrski, o decizie care a venit în contextul criticilor tot mai puternice la adresa acestuia.

În locul său a fost numit generalul-maior Mihailo Drapatîi, în vârstă de 43 de ani, considerat un susținător al modernizării armatei și al folosirii tehnologiilor digitale.

Drapatîi este cunoscut pentru sprijinirea ofițerilor tineri, pentru adoptarea unor metode moderne de luptă și pentru accentul pus pe reducerea pierderilor umane.

O nouă provocare politică pentru Zelenski

Schimbările au loc într-un moment în care Ucraina începe să obțină rezultate importante prin folosirea dronelor și rachetelor cu rază lungă de acțiune.

Atacurile ucrainene au vizat inclusiv infrastructura energetică și petrolieră a Rusiei, centre de comandă și rute logistice, inclusiv în Crimeea. În același timp, Rusia continuă să beneficieze de resurse financiare și militare considerabil mai mari.

Analiza avertizează că principala problemă pentru Kiev este riscul pierderii ritmului de modernizare. Sistemul digital construit în ultimii ani poate funcționa și fără Fedorov, însă rămâne incert dacă va putea evolua în același ritm.

În paralel, apelul fostului ministru pentru alegeri a deschis o dezbatere politică pe care autoritățile de la Kiev au evitat-o până acum.

Ucraina se află astfel în fața unei dileme majore: cum poate continua transformarea militară și menține avantajele tehnologice obținute, fără ca disputele politice interne să afecteze efortul de război?

Analiza susține că societatea civilă, antreprenorii din tehnologie și militarii implicați în dezvoltarea noilor metode de luptă au dobândit o influență tot mai mare asupra strategiei militare. Această schimbare ar putea determina, în anii următori, și o implicare mai puternică a societății ucrainene în deciziile politice privind războiul și viitorul țării.

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