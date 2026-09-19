Noi saci cu oseminte săltați din Cimitirul Strehareți. Polițiștii au început audierile

Polițiștii s-au întors, vineri, 18 septembrie 2026, în Cimitirul Stehareți, pentru a continua săpăturile în perimetrul în care, miercuri, 16 septembrie 2026, au fost descoperiți mai mulți saci cu oseminte.

Descoperirea care a pus pe jar multe familii din Slatina, deținătoare de locuri de veci, s-a produs miercuri, când lucrători care săpau pentru un loc de veci au descoperit, la marginea cimitirului, că în cripta acoperită cu granit de fapt sunt depozitați mai mulți saci cu, cel mai probabil, oseminte umane. Așa a ajuns poliția în cimitir, în cursul zilei de miercuri fiind ridicați mai mulți saci.

Joi nu s-au mai efectuat săpături, cel mai probabil fiind îndeplinite anumite formalități, însă vineri, la prima oră, anchetatorii au descins dn nou în cimitir și, ajutați de lucrători, au extins aria săpăturilor, la finalul zilei fiind ridicați peste 10 cu oseminte.

Polițiștii au revenit în Cimitirul Strehareți Foto: Alina Mitran

Reprezentanții Inspectoratului de Polițe Județean Olt au confirmat că au fost citați mai mulți martori, începând și audierile în acest caz. Printre cei solicitați să răspundă la întrebări s-au numărat foști angajați ai cimitirului.

Slătineni care dețin locuri de veci în cimitir și care au avut, în ultimi ani, conflicte cu fostul administrator au început la rândul lor să sune la primărie sau să se deplaseze chiar la cimitir și să solicite informații despre rămășițele celor decedați, fiind semnalate cazuri în care oamenii, deși, potrivit afirmațiilor acestora au toate taxele plătite la zi, au rămas fără locurile de veci, acestea fiind atribuite altor persoane.