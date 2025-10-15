Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump: „Economia rusă are o marjă de siguranță suficientă și considerabilă”

Kremlinul a respins afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora economia Rusiei este pe punctul de a se prăbuși. Moscova susține că dispune de resurse solide și de o marjă de siguranță care îi permite președintelui Vladimir Putin să-și atingă obiectivele economice și politice.

Într-o declarație făcută marți, președintele american Donald Trump a afirmat că liderul de la Kremlin „pur și simplu nu dorește să pună capăt conflictului cu Ucraina, care durează de mai bine de trei ani și jumătate”. „Și cred că asta îl face să arate foarte rău. Ar putea să-i pună capăt. Ar putea să-i pună capăt rapid”, a spus Trump, adăugând că Rusia se confruntă cu „cozi lungi la benzină” și că „economia rusă se va prăbuși”.

Kremlinul: „Avem o marjă de siguranță considerabilă”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că nu dorește să comenteze direct observațiile lui Trump, însă a subliniat că Vladimir Putin este deschis să caute modalități de a pune capăt războiului. „În ceea ce privește economia rusă, aceasta are o marjă de siguranță suficientă și considerabilă pentru a permite conducerii țării și nouă tuturor să implementăm planurile pe care ni le-am stabilit”, a afirmat Peskov. El a adăugat că Moscova îi este „recunoscătoare” lui Trump pentru eforturile sale diplomatice.

Referindu-se la afirmația lui Trump potrivit căreia alianța BRICS ar fi „un atac asupra dolarului”, Peskov a explicat că această organizație, din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud și alte state, „nu a fost niciodată îndreptată împotriva altor țări sau a monedelor acestora”.

Economia Rusiei încetinește, dar Kremlinul neagă o criză

Potrivit Reuters, economia rusă traversează o perioadă de încetinire puternică în 2025, guvernul estimând o creștere a PIB-ului de doar 1%, după 4,3% în 2024 și 4,1% în 2023. Fondul Monetar Internațional a redus, de asemenea, prognoza de creștere pentru Rusia, de la 0,9% la 0,6%.

În primele două mandate ale lui Vladimir Putin (2000–2008), economia Rusiei a crescut spectaculos, ajungând la 1,7 trilioane de dolari, de la mai puțin de 200 de miliarde în 1999. Totuși, în prezent PIB-ul nominal este de 2,2 trilioane de dolari – aproximativ același nivel ca în 2013, înainte de anexarea Crimeei.

Moscova susține că încetinirea este controlată

În timp ce Occidentul consideră că economia Rusiei este mai fragilă decât o arată cifrele oficiale, Kremlinul insistă că încetinirea actuală este „intenționată”, menită să evite supraîncălzirea economiei. Oficialii ruși susțin că țara a depășit în 2023 și 2024 media de creștere a țărilor din G7, în ciuda celor mai dure sancțiuni impuse vreodată unei economii majore.

Novak: „Aprovizionarea cu benzină este stabilă”

La o conferință pe teme energetice desfășurată la Moscova, vicepremierul Aleksandr Novak, responsabil pentru energie și economie, a declarat că piața internă a carburantului este sub control. „Avem o aprovizionare stabilă pe piața internă, nu vedem probleme în acest sens”, a spus el. „Este menținut echilibrul între producție și consum, iar noi, guvernul și ministerele relevante, facem tot posibilul pentru a ne asigura că acest lucru rămâne așa”.

Reuters notează că penuriile temporare de benzină din unele regiuni ruse au fost cauzate de atacuri ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, combinate cu rate ale dobânzilor de două cifre, care i-au descurajat pe comercianți să cumpere combustibil în perioada de iarnă. Guvernul rus a intervenit rapid pentru a prioritiza aprovizionarea zonelor afectate.