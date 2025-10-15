„Rusia a pierdut un milion și jumătate de soldați”. Putin trebuie „să facă ceva” pentru a încheia războiul, spune Trump

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina, care devine un eșec costisitor pentru Moscova, a declarat marți președintele american Donald Trump, potrivit Kyiv Independent.

Vorbind la o conferință de presă comună cu președintele Argentinei, Javier Milei, Trump a declarat că Putin „ar fi trebuit să câștige războiul într-o săptămână”, or invazia sa la scară largă intră acum în al patrulea an. Rusia „a pierdut un milion și jumătate de soldați”, uciși și răniți, în acest război „oribil”, care „îl face pe (Putin) să arate foarte rău”, a subliniat liderul SUA.

Afirmația lui Trump cu privire 1,5 milioane de victime rusești nu este susținută de estimări independente, notează publicația ucraineană.

Potrivit estimărilor serviciilor secrete occidentale, cifra reală ar fi în jurul a un milion de soldați, care au fost uciși și răniți de la începutul războiului.

O investigație comună a publicației ruse Mediazona și a serviciului rus al BBC a identificat peste 135.000 de soldați ruși care au murit pe câmpul de luptă până în octombrie 2025,

„Cine ar fi crezut că ar fi fost posibil ca Ucraina să se lupte cu Rusia vreme de patru ani până la un impas?”, a spus Trump.

În acest context, Putin ar trebui să facă ceva să încheie acest război, mai ales că Rusia suferă vizibil și din punct de vedere economic.

„Sunt cozi lungi la benzinării în Rusia chiar acum... dintr-o dată economia lui se va prăbuși și aș vrea să-i fie bine. Adică, am avut o relație foarte bună cu Vladimir Putin, dar el pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului.”

Remarcile președintelui american cu câteva zile înainte de întrevederea acestuia, la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 17 octombrie. Trump a prezentat întâlnirea precizând că Zelenski „vrea arme, ar vrea să obțină Tomahawk, toți ceilalți vor lucruri”, a spus el dând de înțeles că ajutorul militar va fi un subiect central al discuțiilor de vineri.

Președintele SUA a sugerat anterior că ia în considerare să ofere rachete Tomahawk Ucrainei, dar că probabil va discuta mai întâi problema cu Putin: „Ca să fiu sincer, s-ar putea să trebuiască să vorbesc cu Rusia despre rachetele Tomahawk”, le-a spus Trump reporterilor. „Vor cumva să vadă rachete Tomahawk îndreptându-se spre ei? Mă îndoiesc.”

Întrebat dacă vrea să spună că va sta de vorbă cu Putin înainte de a lua o decizie în privința acestor rachete, Trump a spus că totul va depinde de disponibilitatea Moscovei de a pune capăt războiului. „Poate voi vorbi cu el. Le-aș putea spune că dacă războiul nu se încheie, le voi trimite rachete Tomahawk”, a precizat el, subliniind că ar furniza Kievului „o armă foarte ofensivă”.

Tomahawk este o rachetă de croazieră proiectată pentru lovituri de precizie. Cu o rază de acțiune de între 1.600 și 2.500 de kilometri, aceasta ar permite Kievului să lovească ținte militare rusești până în Siberia.