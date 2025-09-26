search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Ruşii ar putea fi nevoiţi să bage mâna în buzunar pentru a finanţa războiul din Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul lui Vladimir Putin a propus, în urma unei reuniuni, miercuri, o creştere a TVA-ului cu două puncte, de la 20 la 22%, în cadrul propunerii pentru bugetul federal pe următorii trei ani, care urmează să fie prezentat în Duma de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, relatează AFP.

foto shutterstock
foto shutterstock

În contextul în care economia rusă este afectată de sancţiuni din cauza războiului şi Occidentul caută modalități să crească presiunile asupra Rusiei, Kremlinul caută noi surse de venit.

Proiectul bugetului prevede „o creştere cu două puncte a TVA standard”, de la 20 la 22%, a anunţat ministrul rus al Finaţelor Anton Siluanov, potrivit news.ro.

O TVA preferențială de 10% „va fi menţinută la produse esenţiale, precum produsele alimentare, medicamente, produse medicale, articole pentru copii şi alte bunuri de primă necesitate”, a adăugat el.

Această măsură vizează „să finanţeze apărarea şi securitatea”, a precizat ministrul rus, care a anunţat și alte schimbări fiscale, inclusiv o „taxă de 5% impusă pariurilor” sau o modificare a „pragului venitului peste care TVA-ul devine obligatoriu” în cazul anumitor întreprinderi.

Rusia se confruntă cu inflație puternică

Creşterea TVA, în cazul în care este adoptată, este menită să ajute o economie pusă în dificultate de războiul purtat de Kremlin în Ucraina.

La prezentarea proiectului bugetului, oficialii ruşi au explicat că se aşteaptă la o „decelerare a creşterii PIB-ului” în 2026 şi la o scădere a preţului petrolului, în pofida unor niveluri ale şomajului şi ale veniturilor salariale care rezistă.

Inflaţia, la rândul său, rămâne foarte puternică şi urmează să atingă 6,6% în 2025, fiind așteptat se stabilizeze la 4% în 2026.

În acest context dificil, Rusia e dispusă să continue să finanțeze un război lung, greu şi costisitor în Ucraina, ce face indispensabilă suplimentarea resurselor.

„Resursele bugetare vor permite echiparea Forţelor armate cu armament şi material militar, garantarea remuneraţiei stabilite şi o susţinere a familiilor personalului militar şi modernizarea întreprinderilor industriei apărării”, a apreciat ministrul Finanţelor.

Cheltuielile urmează să crească la 44.100 de miliarde de ruble (450 de miliarde de euro) în 2026, respectiv până la 49.400 de miliarde de ruble (504 miliarde de euro) în 2028.

Cheltuielile urmează să crească, spre marea nemulțumire a consumatorilor ruşi, deja afectaţi de inflaţie.

Această propunere a fost primită diferit pe străzile Moscovei.

„Este oribil. Cred că această creştere de taxe este o nebunie”, a declarat pentru AFP o contabilă, Svetlana Vasilenko, în vârstă de 68 de ani.

„Cunosc multe persoane care au întreprinderi şi chiar la un TVA de 20% le este greu”, a adăugat ea.

Alţi ruşi sunt pregătiţi să strângă cureaua.

„Dacă statul nu poate găsi bani altundeva, atunci nu există altă opţiune. Ce e de dezbătut? Dacă trebuie, trebuie!”, declară Fiodor, care a luptat în Ucraina în 2023.

Oleg, în vârstă de 33 de ani, se declară pregătit să suporte această creștere, însă avertizează că mulţi concetăţeni ar putea fi „nemulţumiţi”.

Rusia

