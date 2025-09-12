search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
Kremlinul anunță „pauză” în negocierile cu Ucraina

Publicat:

Negocierile dintre Rusia și Ucraina au intrat într-o nouă fază de incertitudine. Kremlinul a confirmat oficial o „pauză” în discuțiile de pace, însă a insistat că rămâne deschis la reluarea lor – cu condiția ca, în viziunea Moscovei, „europenii să înceteze să obstrucționeze procesul” , relatează agenția rusă de stat Tass.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului/ FOTO:EPA/EFE
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului/ FOTO:EPA/EFE

„Kremlinul constată o pauză în negocierile dintre Rusia și Ucraina, deși canalele de comunicare între grupurile de lucru există”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kreminului, Dmitri Peskov.

El a avertizat că nu trebuie „să purtăm ochelari roz și să așteptăm rezultate fulgerătoare” și a sugerat că vina pentru stagnare aparține mai degrabă actorilor europeni, care ar „sabota eforturile de pace” prin sprijinul constant acordat Kievului.

Trump: „Răbdarea mea față de Putin se epuizează”

În paralel, președintele american Donald Trump a adoptat un ton mult mai critic la adresa liderului de la Kremlin. După o săptămână marcată de atacuri masive asupra Ucrainei și de încălcarea fără precedent a spațiului aerian polonez de către drone rusești, Trump a declarat că „răbdarea lui față de Putin se epuizează, și se epuizează rapid”.

Totuși, liderul de la Casa Albă a încercat să se mențină în zona unui echilibru diplomatic, folosind o formulă ambivalentă: „Pentru tango este nevoie de doi. Când Putin voia, Zelenski nu voia. Când Zelenski a vrut, Putin nu a vrut. Acum Zelenski vrea, iar Putin e un mare semn de întrebare. Dar va trebui să acționăm foarte, foarte hotărât.”

Presiunea sancțiunilor și primele semne de „fază doi”

Nu este prima oară în această lună când Trump își exprimă frustrarea față de Moscova. Pe 2 septembrie, președintele a anunțat „anumite măsuri” împotriva Rusiei, iar câteva zile mai târziu a vorbit explicit despre o a doua fază a sancțiunilor.

Până acum, administrația sa a vizat mai ales exporturile de petrol și colaborarea economică a Moscovei cu state partenere din Asia. Rămâne însă de văzut dacă atacurile repetate asupra infrastructurii civile ucrainene și violarea spațiului aerian NATO vor accelera aplicarea de noi restricții.

Dronele rusești testează răbdarea Europei

Pe 10 septembrie, aproximativ douăzeci de drone rusești au pătruns adânc pe teritoriul Poloniei. Forțele NATO au fost mobilizate și au reușit să doboare mai multe dintre ele, dar incidentele au demonstrat cât de vulnerabilă rămâne infrastructura defensivă europeană.

Cele mai multe resturi au fost găsite în estul Poloniei, în voievodatul Lublin, la granița cu Belarus. Într-un caz, un UAV a distrus acoperișul unei case și a avariat o mașină.

Ca reacție, ambasadorii ruși au fost convocați de mai multe capitale europene – Suedia, Finlanda, Spania, Olanda, Cehia, România, Franța și Germania – pentru explicații oficiale.

Între blocaj și presiune militară

Astfel, tabloul este unul contradictoriu: Rusia pretinde că vrea negocieri, dar le suspendă, dând vina pe Europa; între timp, atacă mai agresiv Ucraina și chiar teritoriul NATO. Pe de altă parte, Washingtonul, în pofida avertismentelor tot mai ferme ale lui Trump, ezită încă să treacă la măsuri punitive drastice.

Pentru moment, „pauza” anunțată de Peskov pare mai degrabă o strategie de presiune și testare – a Kievului, a Alianței și a lui Trump.

