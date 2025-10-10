Cum alimentează aliații europeni ai Ucrainei economia de război a Rusiei. Pe listă se află și România

Statele europene, inclusiv Franța, se numără printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei în lupta acesteia împotriva Rusiei. Mai multe dintre ele și-au majorat, de asemenea, importurile de energie din Rusia, pompând astfel miliarde de euro în economia de război a Moscovei.

Până în al patrulea an de război al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană rămâne într-o poziție precară, finanțând practic ambele părți ale conflictului. Livrările masive de ajutor militar și umanitar către Kiev sunt contrabalansate de plățile comerciale către Moscova pentru petrol și gaze, scrie Reuters.

Blocul european și-a redus dependența de Rusia, cândva furnizor dominant, cu aproximativ 90% din 2022. Totuși, a importat în primele opt luni ale acestui an energie rusească în valoare de peste 11 miliarde de euro, conform unei analize Reuters bazate pe date de la Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), o organizație de cercetare independentă din Helsinki.

Șapte dintre cele 27 de state membre ale UE și-au crescut valoarea importurilor față de anul anterior, inclusiv cinci țări care susțin Ucraina în război. Franța, de exemplu, a înregistrat o creștere de 40% a achizițiilor de energie rusească, până la 2,2 miliarde de euro, în timp ce Olanda a înregistrat un salt de 72%, până la 498 milioane de euro, arată analiza.

Deși porturile LNG din țări precum Franța și Spania servesc drept puncte de intrare pentru aprovizionarea cu gaze rusești în Europa, gazul nu este consumat de obicei în aceste țări, ci este redirecționat către cumpărători din alte state membre.

Vaibhav Raghunandan, specialist UE-Rusia la CREA, a descris fluxurile crescute drept „o formă de auto-sabotaj” a unor țări, având în vedere că vânzările de energie reprezintă principala sursă de venit pentru Rusia în timp ce își duce războiul împotriva unei Ucraine sprijinite de Europa.

„Kremlinul primește, practic, finanțare pentru a-și continua desfășurarea forțelor armate în Ucraina”, a spus el.

Trump critică liderii europeni

Plățile UE către Moscova pentru energie au fost din nou puse sub lupă după ce președintele SUA, Donald Trump, a criticat liderii europeni în discursul său la Adunarea Generală a ONU luna trecută, cerându-le să înceteze imediat astfel de achiziții.

„Europa trebuie să își asume responsabilitatea”, a spus Trump. „Nu pot continua ceea ce fac. Cumpără petrol și gaze de la Rusia în timp ce se luptă cu Rusia. Este jenant pentru ei, și a fost foarte jenant când am aflat despre asta.”

Ministerul francez al Energiei a declarat pentru Reuters că valoarea importurilor de energie rusească ale Franței a crescut anul acesta deoarece a deservit clienți din alte țări, fără a numi țările sau companiile implicate. Datele pieței de gaze sugerează că o parte din importurile rusești ale Franței sunt redirecționate către Germania, conform analiștilor Kpler.

Guvernul olandez a spus că, deși susține planurile UE de a elimina treptat energia rusească, până când aceste propuneri vor fi încorporate în legislația europeană, nu are puterea de a bloca contractele existente dintre companiile energetice europene și furnizorii ruși.

UE, care a interzis deja majoritatea achizițiilor de petrol și combustibil rusesc, a anunțat planuri de accelerare a interdicției asupra gazului natural lichefiat (LNG) rusesc până în 2027, față de 2028. LNG reprezintă în prezent cea mai mare importanță a UE din energia rusească, reprezentând aproape jumătate din valoarea totală a achizițiilor.

Propunerile care prevăd interdicția totală asupra tuturor importurilor de petrol și gaze din Rusia începând cu 2028 înseamnă că banii europeni ar putea susține efortul de război al Kremlinului pentru încă un an sau mai mult. Trump afirmă că petrolul și gazele americane ar putea înlocui aprovizionarea pierdută din Rusia, iar mulți analiști spun că o astfel de schimbare este posibilă, deși ar crește dependența Europei de energia americană într-o perioadă în care Washingtonul folosește tarifele ca instrument politic.

România, printre statele cu facturi energetice în creștere

În anul anterior invaziei Rusiei în Ucraina, blocul a importat energie rusească în valoare de peste 133 de miliarde de euro, conform datelor CREA. În perioada ianuarie-august a acestui an, factura UE a fost de 11,4 miliarde de euro – o fracțiune din nivelurile per-război și o scădere de 21% față de aceeași perioadă a anului 2024.

Ungaria și Slovacia – care mențin legături strânse cu Kremlinul și resping orice idee de a renunța la gazul rusesc – rămân importatori majori, contribuind împreună cu 5 miliarde de euro din total. Ele nu vor fi afectate de sancțiunile UE planificate asupra LNG, care necesită aprobarea unanimă a statelor membre, putând primi în continuare gaz rusesc prin conducte până în 2028.

Ungaria se numără printre cele șapte țări care au înregistrat creșterea valorii importurilor de energie rusească anul acesta, cu 11%, conform datelor. Franța și Olanda sunt alături de alte patru țări ale căror guverne susțin Ucraina: Belgia (creștere 3%), Croația (55%), România (57%) și Portugalia (167%).

Ministerul Energiei din Portugalia a spus că țara a importat doar cantități modeste de gaz rusesc și că fluxurile pe parcursul anului vor fi mai mici decât în 2024. Guvernele croat și român nu au răspuns solicitărilor de comentarii asupra datelor.

Totalul importurilor de energie rusească ale Uniunii Europene din 2022, de la invazia Rusiei în Ucraina, a depășit 213 miliarde de euro, arată datele CREA.

Aceasta depășește cu mult suma pe care UE a cheltuit-o pentru ajutorul acordat Ucrainei în aceeași perioadă, chiar dacă blocul a fost cel mai mare beneficiar al țării: UE a alocat 167 miliarde de euro asistență financiară, militară și umanitară pentru Kiev, potrivit Institutului Kiel, un think-tank economic german.

Cum se apără companiile energetice

TotalEnergies din Franța se numără printre cei mai mari importatori de LNG rusesc în Europa, alături de jucători majori precum Shell, Naturgy din Spania, SEFE din Germania și compania de trading Gunvor. Toate operează pe contracte pe termen lung care se întind până în anii 2030 sau 2040.

TotalEnergies a declarat pentru Reuters că își continuă livrările de la fabrica Yamal din Rusia în baza contractelor care nu pot fi suspendate fără sancțiuni oficiale ale UE. Compania va menține aprovizionarea atâta timp cât guvernele europene consideră gazul rusesc necesar pentru securitatea energetică.

Ronald Pinto, analist principal pe gaze la Kpler, a explicat că firmele ezită să riște amenzi pentru încălcarea angajamentelor contractuale fără acoperirea juridică solidă a unei interdicții UE asupra LNG rusesc.

„În cele din urmă, cei care cumpără acest LNG sunt jucătorii de pe piață, nu țările, și, în mare parte, respectă contractele pe termen lung”, a adăugat el.