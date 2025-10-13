Criză de combustibil în Rusia. Putin investește miliarde de euro în rafinării după atacurile ucrainene

Președintele rus Vladimir Putin a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru rafinăriile de petrol din Rusia, în contextul atacurilor cu drone ale Ucrainei care au vizat fabricile de procesare a combustibilului. Măsura, prezentată oficial ca „asistență financiară”, vine într-un moment de criză fără precedent pentru sectorul energetic rus.

Semnat pe 11 octombrie, decretul relaxează semnificativ regulile de acordare a subvențiilor. Rafinăriile își vor păstra dreptul la ajutor financiar chiar dacă prețurile de pe piață pentru benzină și motorină depășesc „prețurile prag” stabilite anterior de guvernul rus. Modificările vor fi aplicate retroactiv, începând cu 1 octombrie 2025 și până la 1 mai 2026, notează RBC Ukraine.

Prin aceste ajustări, Putin urmărește să încurajeze producătorii ruși de combustibil să continue aprovizionarea pieței interne, în ciuda prețurilor atractive la export. Până acum, normele permit acordarea de subvenții doar dacă prețul benzinei pe piață nu depășește cu 10% pragul stabilit, sau cu 20% în cazul motorinei.

Subvențiile și efectele crizei

În 2024, guvernul rus a plătit 1,8 trilioane de ruble în subvenții rafinăriilor, echivalentul a aproximativ 18,6 miliarde de euro. Însă, în primele nouă luni ale anului 2025, s-au achitat doar 716 miliarde de ruble, adică aproximativ 7,4 miliarde de euro. Între timp, atacurile ucrainene au dus la închiderea mai multor rafinării și au provocat deja o criză a combustibilului.

Potrivit autorităților, cel puțin 57 de regiuni rusești resimt efectele deficitului de combustibil. Situația este similară și în Crimeea ocupată temporar, unde benzina este raționalizată la 20 de litri pe mașină. În total, 360 de benzinării au fost închise în întreaga Rusie în lunile august și septembrie din cauza penuriei, iar experții estimează că aproximativ una din 50 de benzinării nu mai comercializează benzină.

Ca răspuns, autoritățile ruse au prelungit interdicția privind exporturile de benzină până la sfârșitul lunii octombrie, pentru a proteja aprovizionarea internă.