„De ce Rusia nu renunță pur și simplu în Ucraina?” Întrebarea a strâns mii de răspunsuri

„De ce Rusia nu renunță pur și simplu în Ucraina?” O întrebare lansată pe platforma Reddit a stârnit un val de comentarii și explicații despre motivele pentru care Kremlinul continuă războiul.

Războiul din Ucraina continuă de aproape cinci ani. Foto: Magnific.com

Întrebarea a pornit de la impresia că Rusia este blocată într-un război lung, fără rezultate decisive.

„Am câteva idei vagi despre motivele pentru care, din punct de vedere politic, nu poate renunța, dar, în general, mi se pare că nu își ating obiectivele. Sunt implicați în războiul acesta de aproape cinci ani și, din perspectiva mea, par blocați într-un impas. S-ar putea să mă înșel complet și poate că, de fapt, lucrurile merg foarte bine pentru ei, dar nu știu, tocmai de aceea întreb aici”, a scris utilizatorul.

Războiul din Ucraina, comparat cu cel din Vietnam

Întrebarea lansată de acesta a primit, în scurt timp, aproape 2.000 de comentarii. Cei mai mulți utilizatori au pus continuarea războiului pe seama costului politic pe care l-ar avea pentru Vladimir Putin recunoașterea unui eșec, dar au fost invocate și propaganda Kremlinului, transformarea economiei Rusiei într-una de război și strategia Moscovei de a uza treptat Ucraina. Alții au atras atenția că Rusia continuă să înainteze, chiar dacă lent și cu pierderi uriașe, iar din perspectiva Kremlinului retragerea nu ar fi neapărat o opțiune mai avantajoasă.

„Din punct de vedere politic, este imposibil. Rusia se află într-o situație care seamănă cu eroarea costurilor irecuperabile, doar că nu mai este chiar o eroare. Nu pot pleca din Ucraina fără nimic cu care să justifice tot ceea ce au făcut. Din punct de vedere politic, acest lucru este imposibil”, a comentat un utilizator.

Altcineva a comparat conflictul cu războiul din Vietnam, desfășurat timp de două decenii, până la mijlocul anilor ‘70, în care Statele Unite s-au implicat pentru a sprijini Vietnamul de Sud împotriva Vietnamului de Nord comunist, dar s-au retras după ani de lupte.

„Acesta este un fel de super-Vietnam pentru Rusia. A schimbat-o deja profund și va continua să o schimbe”, afirma internautul.

„Putin nu poate renunța. Trebuie să înțelegi cum funcționează sistemul politic din Rusia. Pe scurt, dacă dă înapoi și abandonează războiul, va fi văzut drept slab de către oligarhi și probabil va sfârși prin a fi «pensionat» cu forța. Pe fereastră”, a scris, ironic, un alt utilizator.

Un comentator a susținut că miza este chiar supraviețuirea politică a liderului rus.

„În momentul în care Putin recunoaște public că a aruncat la gunoi patru ani, economia întregii țări și aproximativ 500.000 de victime pentru nimic, își semnează propria condamnare”, a afirmat acesta.

„Războiul nu se va încheia, cel mai devreme, până la moartea lui Putin. Acum este prins în el pe viață. Succesorul său va avea o ocazie perfectă să scoată Rusia din această mlaștină, dacă nu va decide, din diverse motive, să continue”, a fost o altă opinie.

Propaganda alimentează războiul

Propaganda a fost invocată ca un alt obstacol în calea unei retrageri.

„Nu vedeți cealaltă parte a propagandei prezentate în Rusia. Dacă le-ai spus oamenilor că prețul pierderii copiilor și a celor dragi este necesar pentru «eliberarea Ucrainei de naziști», arată foarte ciudat ca într-o zi să spui pur și simplu că totul s-a terminat”, a comentat un internaut.

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Alții au susținut că propaganda i-ar permite Kremlinului să oprească oricând războiul și să proclame victoria.

„Putin ar putea să se oprească în orice moment, să declare victoria, iar rușii ar accepta-o. Toată lumea repetă argumentele despre constrângerile politice, dar adevărul este că ei nu vor să se oprească”, a comentat un utilizator.

Un alt participant la discuție a atras atenția asupra economiei de război.

„Nu este doar imposibil din punct de vedere politic, ci și economic. Putin a afectat atât de mult economia Rusiei, încât ieșirea dintr-o economie de război ar putea provoca prăbușirea acesteia”, a precizat acesta.

Altcineva susține că Rusia și-a legat tot mai mult economia de continuarea conflictului.

„Rusia își pariază practic întreaga economie pe război. Cu cât cheltuiește mai mult pentru război, cu atât devine mai necesar să îl continue”, afirma acesta, argumentând că oprirea bruscă ar crea probleme economice majore.

Un alt utilizator a remarcat efectele demografice ale războiului

„Un lucru pe care oamenii îl trec cu vederea este criza demografică pe care Rusia și-a provocat-o singură. Pierderea a sute de mii de bărbați tineri înseamnă contribuabili scoși din economie și tot atâția potențiali viitori tați. Și toate acestea pentru niște orașe din Donbas ajunse în mare parte ruine”, este de părere internautul.

„Și nici cei care ies răniți din acest război nu vor putea reveni pur și simplu în câmpul muncii. Rusia se va confrunta cu o criză umanitară a celor întorși de pe front și cu criza demografică. Iar toate aceste probleme rămân chiar dacă, într-un fel sau altul, Rusia «câștigă» războiul și Ucraina capitulează”, a adăugat altcineva.

Război de uzură cu pierderi grele

Alții au oferit însă o explicație strict militară: Moscova încă ar crede că poate câștiga prin uzură.

„Probabil vor lua Lugansk, Donețk și alte teritorii. Să pretindem că acest lucru este imposibil este stupid. Au mai mulți oameni și nici noi nu intrăm direct în război pentru a ajuta Ucraina”, a adăugat un utilizator.

Același utilizator a catalogat însă un asemenea rezultat drept o victorie extrem de costisitoare.

„Ar fi o victorie absurdă, fără vreun câștig real. Ambele țări aveau deja probleme grave cu natalitatea, iar războiul le-a agravat dramatic. Este o tragedie inutilă”, a notat acesta.

Un comentator a descris strategia rusă drept un război lent de poziții.

„Rusia s-a angajat într-un război pozițional pentru că vrea să înainteze încet, măcinând Ucraina. Prețul este că și-a sacrificat o mare parte din capacitatea de manevră și, în prezent, nu pare capabilă de ofensive coordonate de mare amploare. În schimb, încearcă să uzeze adversarul și să înainteze treptat”, a notat acesta.

Un alt internaut crede că Rusia ar putea cuceri Lugansk și Donețk în următorii doi-trei ani prin uzură, înaintând practic câte o poziție.

„Ar putea costa-o alte sute de mii de oameni, dar cei din clasa conducătoare nu sunt cei care sângerează”, a comentat el.