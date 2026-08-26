Rusia și Ucraina poartă discuții pentru un nou schimb „destul de important” de prizonieri de război, a declarat miercuri comisarul rus pentru drepturile omului, Iana Lantratova, potrivit agenției de presă Tass.

Rusia și Ucraina discută un nou schimb „destul de important” de prizonieri de război. Foto: X

Lantratova nu a oferit detalii privind numărul prizonierilor care ar putea fi incluși în eventualul schimb sau momentul în care acesta ar urma să aibă loc.

De la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, cele două țări au realizat mai multe schimburi de prizonieri, în urma cărora mii de militari au fost repatriați.

Un acord convenit în luna mai prevedea schimbul a câte 1.000 de prizonieri de fiecare parte și a fost unul dintre principalele rezultate concrete ale negocierilor de pace mediate de Statele Unite între Moscova și Kiev.

Informația privind un posibil nou schimb apare în contextul vizitei la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, pentru o serie de întâlniri.

Vizita oficialului american nu a fost confirmată public nici de autoritățile de la Washington, nici de cele de la Moscova. Informațiile despre prezența sa în Rusia au apărut după ce un avion militar american de transport Boeing C-17A Globemaster III a fost observat pe un aeroport din Moscova, alături de un convoi diplomatic american.

Nu sunt cunoscute deocamdată detalii oficiale despre scopul vizitei lui Ratcliffe sau despre eventualele discuții pe tema unui nou schimb de prizonieri.