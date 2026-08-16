Un economist rus avertizează Kremlinul că „nu va câștiga” războiul de uzură cu Ucraina. „Sunt aproape sigur că vom ajunge la o criză socială”

Economistul-șef al uneia dintre principalele bănci de stat din Rusia a afirmat că țara nu va putea câștiga competiția într-un „război de uzură”, în condițiile în care Ucraina este sprijinită de lumea occidentală.

„Rămânem în urmă. Pierdem atât competiția tehnologică, cât și pe cea economică în lume. Mai mult, după cum am spus deja, nu pierdem competiția doar în fața Chinei și a SUA, ci, într-o anumită măsură, și în fața Ucrainei. Economia Ucrainei, desigur, este distrusă într-o anumită măsură, iar situația demografică este catastrofală.

Dar, încă o dată, economia ucraineană supraviețuiește în ciuda tuturor lucrurilor. Desigur, există un sprijin financiar uriaș (...) În condițiile unui asemenea sprijin pentru cheltuielile militare și propriile cheltuieli, acestea reprezintă aproximativ 50% din bugetul nostru”, a declarat Andrei Klepaci, economist-șef al Vnesheconombank, potrivit Moscow Times.

Klepaci adaugă că „în acest război de uzură” Rusia „nu va câștiga competiția”.

„În acest război de uzură nu vom câștiga competiția. Avem iluzia că totul se va prăbuși acolo. Nu s-a prăbușit și nu se va prăbuși. Costurile noastre sunt în creștere”, a continuat Klepaci.

După boom-ul militar din 2023-2024, economia rusă a intrat în declin, investițiile s-au redus drastic, iar sectoarele civile au intrat în recesiune, spune acesta. Potrivit lui Klepaci, politica monetară strictă a Băncii Centrale a Rusiei este responsabilă pentru cel puțin jumătate din declinul economic.

„Conflictul din Ucraina, cu participarea NATO, durează deja mai mult decât Marele Război pentru Apărarea Patriei [n.r. denumirea folosită în Rusia pentru perioada 1941-1945 a celui de-Al Doilea Război Mondial], iar deocamdată nu se întrevede finalul acestuia. Ambele părți își intensifică atacurile, inclusiv asupra economiilor celeilalte.

Pierderile provocate de atacurile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra infrastructurii noastre – porturi, sectorul petrolier și al gazelor, complexe chimice și logistică – sunt în creștere și au devenit deja o barieră macroeconomică semnificativă pentru creșterea economiei ruse”, a declarat Klepaci.

Economistul susține că înăsprirea sancțiunilor și pierderile provocate de atacurile ucrainene vor limita creșterea economiei ruse la 1-1,5%. El estimează că Rusia va ajunge inevitabil la o „criză socială”, deși consideră puțin probabilă destrămarea țării.

„Cred că Rusia nu se va destrăma, dar sunt aproape sigur că vom ajunge la o criză socială. Din punct de vedere economic, nu ne vom prăbuși, însă decalajul nostru față de restul lumii va continua să crească, cu toate consecințele care decurg de aici”, a concluzionat el.