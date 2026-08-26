Kremlinul susține că declarațiile fostului ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, privind situația de pe front și problemele de corupție din Ucraina indică intensificarea luptelor politice interne de la Kiev.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia

Fedorov a declarat pentru Reuters că Ucraina pare să piardă treptat războiul împotriva Rusiei și că autoritățile de la Kiev ar avea la dispoziție doar câteva luni pentru a lua decizii esențiale care să schimbe evoluția conflictului.

Fostul oficial a acuzat, de asemenea, existența unei corupții înrădăcinate și a unor rețele de clientelism.

Comentând aceste afirmații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că ele demonstrează existența unor conflicte politice interne tot mai puternice în Ucraina.

„Lupte interne politice, sau mai degrabă, să spunem așa, cvasi-politice, au loc în adâncurile regimului de la Kiev și se intensifică. Regimul de la Kiev se prăbușește din interior”, a afirmat Peskov.

Administrația prezidențială ucraineană a respins însă această interpretare și a sugerat că poziția lui Fedorov s-a schimbat odată cu plecarea sa din funcția de ministru al Apărării.

Potrivit Kievului, acesta era optimist în privința evoluției războiului atunci când se afla la conducerea ministerului, iar principala schimbare de atunci este statutul său personal.

Amintim că directorul CIA, John Ratcliffe, s-a aflat marți la Moscova, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, într-o vizită rară a șefului serviciului american de informații Externe în Rusia, în timp ce războiul din Ucraina este în al cincilea an.

Autoritățile americane nu au anunțat oficial deplasarea lui Ratcliffe, însă datele publice de monitorizare a zborurilor au surprins deplasarea unui avion guvernamental american de la Joint Base Andrews, de lângă Washington, către capitala Rusiei. Aeronava a părăsit Moscova după aproximativ opt ore și jumătate, potrivit datelor Flightradar24.

Purtătorii de cuvânt ai CIA, Pentagonului și Forțelor Aeriene ale SUA au refuzat să comenteze. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări privind vizita. Persoanele care au oferit informații despre deplasarea lui Ratcliffe au făcut-o sub protecția anonimatului, întrucât nu erau autorizate să discute subiectul.