 Kremlinul, după declarațiile fostului ministru ucrainean al Apărării: „regimul de la Kiev se prăbușește din interior” | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Kremlinul, după declarațiile fostului ministru ucrainean al Apărării: „regimul de la Kiev se prăbușește din interior”

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Kremlinul susține că declarațiile fostului ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, privind situația de pe front și problemele de corupție din Ucraina indică intensificarea luptelor politice interne de la Kiev.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia

Fedorov a declarat pentru Reuters că Ucraina pare să piardă treptat războiul împotriva Rusiei și că autoritățile de la Kiev ar avea la dispoziție doar câteva luni pentru a lua decizii esențiale care să schimbe evoluția conflictului.

Fostul oficial a acuzat, de asemenea, existența unei corupții înrădăcinate și a unor rețele de clientelism.

Comentând aceste afirmații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că ele demonstrează existența unor conflicte politice interne tot mai puternice în Ucraina.

„Lupte interne politice, sau mai degrabă, să spunem așa, cvasi-politice, au loc în adâncurile regimului de la Kiev și se intensifică. Regimul de la Kiev se prăbușește din interior”, a afirmat Peskov.

Administrația prezidențială ucraineană a respins însă această interpretare și a sugerat că poziția lui Fedorov s-a schimbat odată cu plecarea sa din funcția de ministru al Apărării.

Potrivit Kievului, acesta era optimist în privința evoluției războiului atunci când se afla la conducerea ministerului, iar principala schimbare de atunci este statutul său personal.

Amintim că directorul CIA, John Ratcliffe, s-a aflat marți la Moscova, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, într-o vizită rară a șefului serviciului american de informații Externe în Rusia, în timp ce războiul din Ucraina este în al cincilea an.

Autoritățile americane nu au anunțat oficial deplasarea lui Ratcliffe, însă datele publice de monitorizare a zborurilor au surprins deplasarea unui avion guvernamental american de la Joint Base Andrews, de lângă Washington, către capitala Rusiei. Aeronava a părăsit Moscova după aproximativ opt ore și jumătate, potrivit datelor Flightradar24.

Purtătorii de cuvânt ai CIA, Pentagonului și Forțelor Aeriene ale SUA au refuzat să comenteze. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări privind vizita. Persoanele care au oferit informații despre deplasarea lui Ratcliffe au făcut-o sub protecția anonimatului, întrucât nu erau autorizate să discute subiectul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
digi24.ro
image
Viitură devastatoare în Nepal. Cel puțin 400 de turiști sunt dați dispăruți | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Petrișor Peiu, EXCLUSIV după adoptarea Legii ANI. Își va anunța „cel mai probabil” demisia de la conducerea grupului senatorial AUR, pe 1 septembrie și susține că e victima unui complot în interiorul partidului: „pare că mi s-a înscenat chestia asta/ dacă nu mai au nevoie de mine, asta e/ am anunțat din timp că nu voi fi în București, absența mea nu are legătură cu votul”
gandul.ro
image
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
mediafax.ro
image
Victor Angelescu face zeci de mii de euro la poker! Acționarul Rapidului, în cărți pentru un premiu uriaș la un mega turneu în Barcelona
fanatik.ro
image
CTP face o acuzație gravă în scandalul Legii Salarizării. Ce intenție spune că ar avea PSD / „Nicușor Dan, principalul agent de tragere a României în vechiul sistem”
libertatea.ro
image
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu, decizie surprinzătoare la 70 de ani. A făcut chiar el anunțul
gsp.ro
image
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
digisport.ro
image
Pensia Savetei Bogdan, după zeci de ani de carieră. Cât primește artista de la stat în august 2026
click.ro
image
Fiica unui fost deputat PSD a fost găsită moartă în judeţul Argeş. Aceasta avea 22 de ani
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Goana după aur a cuprins un sat întreg. Totul a pornit de la descoperirea unui crescător de capre
observatornews.ro
image
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
cancan.ro
image
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
prosport.ro
image
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile americane
playtech.ro
image
Cum a petrecut Daniel Bîrligea înainte de plecarea la Frosinone: ”Nu e un rămas bun”
fanatik.ro
image
Purtătorul de cuvânt al CNAIR a prezentat stadiul autostrăzilor din PNRR: „Nu pierdem niciun euro”. Cum explică întârzierile
ziare.com
image
Daniel Bîrligea a invitat doar doi jucători de la FCSB la petrecerea de ”adio”
digisport.ro
image
Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru în Ucraina. Ținuta este creată de Andreea Raicu
romaniatv.net
image
Bolojan le-a pus gând rău pensionarilor! Anunț privind pensiile după 2027
mediaflux.ro
image
Cine-a participat la „cina de adio” a lui Bîrligea: „O seară în care emoțiile ne-au cuprins pe toți”
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Pescobar va face show la TV! Cu ce post a semnat
click.ro
image
Nouă dintre cele mai bune seriale de urmărit în luna septembrie
click.ro
image
Laura Cosoi, pregătiri pentru botezul micuței Nina: „Va dura trei zile”
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Măruță nu va fi singur la „Furnicuțele”: „O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”
image
Pescobar va face show la TV! Cu ce post a semnat

OK! Magazine

image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori