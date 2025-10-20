Video România, „cel mai important aliat NATO”. Ministrul Nazare, mesaj video din SUA alături de emisarul lui Trump, Paolo Zampolli

Aflat într-o vizită oficială în SUA, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a publicat un mesaj video cu Paolo Zampolli, emisarul special american pentru parteneriate globale, care a descris România drept „cel mai important aliat NATO” și un actor-cheie în procesul de pace din Ucraina.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat într-o vizită oficială în Statele Unite, a prezentat un mesaj video filmat la reședința din Washington DC a lui Paolo Zampolli, emisarul special pentru parteneriate globale și apropiat al președintelui american Donald Trump.

În videoclipul publicat pe pagina de Facebook a ministrului român, Zampolli afirmă că România este „cel mai important aliat NATO” al Statelor Unite și subliniază rolul esențial al țării noastre în arhitectura de securitate a regiunii și în viitorul proces de pace din Ucraina.

„Sunteţi cel mai important aliat NATO al nostru şi avem cele mai mari iniţiative NATO, împreună. Sunteţi amplasaţi într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat. Preşedintele nostru a făcut pace în Orientul Mijlociu. Acum, în curând, va face pace între Ucraina şi Rusia, iar România va avea un rol esenţial. Domnule ministru, aveţi cheia casei, sunteţi oricând binevenit”, i-a transmis Paolo Zampolli ministrului român.

Alexandru Nazare a explicat în postare că, în cadrul vizitei din SUA, a stabilit „o relație de prietenie caldă” cu emisarul american și că discuțiile au vizat cooperarea economică și energetică dintre cele două state, dar și participarea României la proiectele de reconstrucție a Ucrainei.

„Am stabilit cu ocazia acestei vizite în Statele Unite o relaţie de prietenie cu Paolo, care subliniază în acest mesaj că suntem cel mai important aliat din regiune în NATO, dar şi oportunităţile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucţie a Ucrainei. Mulţumesc, Paolo, pentru uşa larg deschisǎ României!”, a transmis ministrul.

Vizita lui Alexandru Nazare în SUA include întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane și ai mediului financiar, pentru a consolida parteneriatele strategice și investițiile bilaterale.