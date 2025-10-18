search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
Analiză Investiții în schimbul rezidenței. De ce are nevoie România de Golden Visa, programul lansat recent în SUA de Donald Trump

Analize Adevărul
Publicat:

România își pregătește propria „viză de aur”: un program inspirat din modelul american introdus de Donald Trump, care oferă drept de ședere investitorilor străini dispuși să plaseze cel puțin 400.000 de euro în economie. În timp ce alte state europene atrag miliarde prin astfel de scheme, la noi, fluxul de capital străin este la un minim istoric.

Adrian Negrescu, economist, analist economic
Sursă foto: Facebook

„România are nevoie ca de aer de investitori străini, de o strategie de atragere a investițiilor străine, de capital investițional, de oameni capabili să deschidă noi business-uri în țara noastră, să dezvolte locuri de muncă, lanțuri de business”, declară pentru Adevărul analistul economic Adrian Negrescu.

Bilanț negativ al investițiilor străine

În opinia sa, indiferent sub ce formă, inițiativa este salutară și trebuie promovată bineinețeles, cu filtrele de rigoare. „Nu poți acorda viză oricui are bani, având în vedere pericolul terorist, de exemplu. Avem nevoie inclusiv de astfel de soluții în condițiile în care să asistăm la un adevărat exod al banilor străini din România către destinații mai favorabile cum este Bulgaria, țară care de la 1 ianuarie intră în zona euro”, explică el.

Conform spuselor sale, subscrierile de capital străin nou sunt la un minim istoric, iar retragerea banilor prin profituri la un maxim istoric.

„Datele statistice arată că dacă acum 10 ani, intrau în Romania aprox. 3,5 mld. euro anual si ieseau cam tot atâția, in 2024 am avut intrari de capital de numai 0,6 mld.euro si ieșiri de 12 miliarde de euro”, mai spune analistul economic. Altfel spus, pe lângă faptul că nu mai intră bani noi, nu se mai reinvestesc profiturile in România.

„Dincolo de atragerea companiilor interesate să investească în România, prin facilități fiscale, prin facilități administrative (concesiuni de terenuri, clădiri etc.), este nevoie să atragem și personanele fizice dispuse să își aducă banii în România, să se stabilească aici, să trăiască și să muncească în această țară”, adaugă Adrian Negrescu.

Modelul „vizei de aur”

Amintim că proiectul de lege depus de PNL la Senat prevede ca cetățenii din afara Uniunii Europene care investesc în România cel puțin 400.000 de euro să primească un permis de ședere temporară pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de a solicita ulterior cetățenia română. Schema este inspirată din modelul american lansat de fostul președinte Donald Trump, care a introdus o viză permanentă pentru investitori, vândută cu cinci milioane de dolari. Varianta românească le va permite străinilor să cumpere titluri de stat românești, imobile sau acțiuni la companii listate la bursă, cu condiția ca investițiile să fie păstrate cel puțin cinci ani.

Cei interesați vor trebui să dovedească faptul că sumele provin din surse legale, că nu au avut sancțiuni și că nu prezintă riscuri pentru securitatea națională. Programul „Golden Visa” include verificări prin SRI, SIE și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, înainte de emiterea permiselor. De acest drept de ședere vor beneficia nu doar investitorii, ci și membrii familiilor lor, iar după cinci ani, aceștia vor putea solicita obținerea cetățeniei române, respectând cerințele legale.

Inițiativa urmează exemple similare din alte state europene. În Grecia, programul „Golden Visa” a atras din 2013 peste 2,6 miliarde de euro și a generat peste 9.000 de permise pentru investitori principali.

În Portugalia, programul lansat în 2012 a adus peste 7,3 miliarde de euro, dar a fost recent modificat pentru a elimina investițiile imobiliare, considerate speculative. În Spania, schema a fost închisă după ce peste 90% din fonduri au mers către piața imobiliară, ceea ce a alimentat creșterea prețurilor la locuințe.

Ungaria a relansat în 2024 un program competitiv, bazat pe investiții de la 250.000 la 500.000 de euro, iar Italia și Malta au orientat programul spre investiții productive și donații filantropice.

Economie

