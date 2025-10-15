Alexandru Nazare, vizită oficială în SUA: „România este pregătită pentru noi investiții”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află din nou într-o vizită oficială în Statele Unite, unde promovează oportunitățile economiei românești în fața partenerilor americani.

Nazare a anunțat că a început programul la Washington cu o întâlnire cu Paolo Zampolli, reprezentantul președintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, și cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.

„Am discutat despre oportunitățile pe care le oferă economia României și am transmis un mesaj clar: România este pregătită pentru noi investiții care să susțină creșterea și competitivitatea economică”, a transmis ministrul pe Facebook.

Vizita are loc în contextul Reuniunii Anuale a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale, la care Nazare conduce delegația României. Pe agenda oficială se află întâlniri cu reprezentanți ai agențiilor de rating Fitch, Moody’s și S&P, cu directorul FMI pentru Europa, dar și discuții cu investitori interesați de piața românească.

De asemenea, ministrul Finanțelor va participa la evenimente organizate de Atlantic Council și Hudson Institute, două think-tank-uri influente din SUA, unde va vorbi despre perspectivele economiei românești și despre potențialul de investiții în regiune.

Ministerul Finanțelor a transmis că această vizită are scopul de a consolida relațiile cu partenerii internaționali și de a prezenta evoluțiile economice ale României într-un moment în care atragerea de investiții devine esențială pentru competitivitatea țării.