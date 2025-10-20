Sub tirul Casei Albe. George și Alex Soros se pregătesc de lupta cu Donald Trump

Un adversar vechi, o retorică și mai veche și o ofensivă nouă. George Soros, miliardarul născut în Ungaria și arhitectul uneia dintre cele mai influente rețele filantropice globale, se pregătește – alături de fiul său Alex – pentru un război de uzură cu administrația Trump. De această dată, nu doar în arena ideologică, ci și în cea fiscală și penală, scrie The Wall Street Journal.

După ce Departamentul de Justiție a cerut recent declanșarea unor anchete privind activitatea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (Open Society Foundations), controlate de Soros, fiul său, Alex, a rezumat situația cu o ironie amară: „Staliniștii aveau o vorbă: Dă-mi omul, și-ți voi găsi articolul de lege.”

Alex Soros, 39 de ani, a preluat conducerea imperiului filantropic în 2023, împreună cu super PAC-ul tatălui său. Anul acesta, fundația este pe cale să acorde granturi în valoare de 1,4 miliarde de dolari – de la susținerea organizației Planned Parenthood din SUA, până la ONG-uri care asistă victimele schimbărilor climatice în Africa.

Dar aceste activități, legale și transparente potrivit oficialilor Open Society, sunt pe cale să devină ținta unei reconfigurări fiscale pregătite de administrația Trump. Mai exact, o serie de modificări la nivelul IRS (Agenția Fiscală Americană) ar putea deschide calea către anchete penale împotriva organizațiilor progresiste, inclusiv cele finanțate de Soros.

Fiscalitate, presiuni și liste negre

Potrivit unei surse apropiate echipei juridice a Open Society, avocații au început deja să pregătească contraargumente pentru eventualele acțiuni ale IRS. În paralel, o coaliție de organizații progresiste face lobby în Congres pentru a avertiza asupra unui scenariu în care administrația ar putea cere instituțiilor financiare să înghețe conturile unor donatori democrați – o mișcare care, în an electoral, ar semăna mai degrabă a sabotaj financiar.

Adăugând un strop de ironie istorică, inițiativa modificărilor la IRS ar fi coordonată chiar de un consilier al secretarului Trezoreriei, Scott Bessent – fost șef al hedge fundului lui George Soros.

„Nu vom fi intimidați și reduși la tăcere”, a declarat Binaifer Nowrojee, președinta Open Society Foundations. De altfel, George și Alex Soros au refuzat orice interviu recent, preferând discreția în contextul tensionat.

De la planuri filantropice la acuzații penale

Pe măsură ce alți donatori democrați se retrag din spațiul public – temători să nu devină următoarele ținte ale lui Trump – familia Soros rămâne activă. George Soros a donat recent 10 milioane de dolari campaniei pentru redesenarea circumscripțiilor electorale din California, o încercare de a contracara eforturi similare ale republicanilor.

Între timp, în plan personal, Alex Soros continuă să se deplaseze în conferințe internaționale (a fost recent în Sarajevo și Londra), să se întâlnească cu oficiali și... să sufere alături de fanii echipei New York Jets.

Însă administrația Trump pare hotărâtă să-l transforme într-un inamic oficial. După ce fostul procuror din Manhattan, Alvin Bragg, l-a inculpat pe Trump în 2023, fostul președinte l-a acuzat pe Bragg că a fost „pus în funcție și finanțat de Soros”, invocând o donație făcută de acesta unei organizații care susținea procurori progresiști.

Mai nou, Trump a sugerat că George și Alex Soros ar trebui investigați sub acuzații formulate în baza legii RICO – un instrument juridic folosit, de regulă, împotriva rețelelor de crimă organizată.

Totul pornește de la un raport al think tankului conservator Capital Research Center, care acuză Fundațiile Soros că au finanțat indirect mișcări „cu legături teroriste”, citând cazul Sunrise Movement – o organizație ecologistă care a susținut protestele violente din Georgia.

Răspunsul oficialilor Open Society? Categoric și ferm: „Condamnăm terorismul și nu finanțăm terorismul. Punct.” Reprezentanții Sunrise Movement au subliniat la rândul lor că nu susțin decât acțiuni pașnice.

Unde se termină politica și unde începe represalierea?

Pentru Soros și aliații săi, acțiunile administrației Trump nu sunt doar atacuri ideologice, ci semnale clare ale unei derivări autoritare. „Una dintre metodele regimurilor autoritare este să reducă spațiul public prin amenințări și să răcească exprimarea liberă”, spune Nowrojee.

Soros nu este străin de asemenea campanii. De la prima sa donație filantropică în 1979, miliardarul a alocat peste 32 de miliarde de dolari pentru susținerea democrației, a statului de drept și a societății civile. Numele său a devenit, în timp, simbolul tuturor fobiilor conservatoare, de la Budapesta la Washington, notează The Wall Street Journal .