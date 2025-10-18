Președintele Donald Trump a avut parte de o surpriză muzicală, în Biroul Oval: tenorul italian Andrea Bocelli i-a cântat live în Biroul Oval celebra piesă „Time to Say Goodbye”. Momentul a devenit viral.

Imaginile de colecție cu Trump și Bocelli au fost distribuite pe rețelele sociale de asistenta specială a președintelui american, Margo Martin.

„Ascultați asta”, a spus Trump în momentul în care piesa a început să se audă.

Într-un clip video se poate observa cum vocea lui Bocelli nu sună exact așa cum și-ar fi dorit. Artistul și-a dat seama imediat și a zâmbit, întinzând mâna spre o persoană aflată lângă el, potrivit Foxnews.

Într-un alt clip postat de Martin, Trump și Bocelli discută la biroul președintelui și ascultă o înregistrare a unei alte piese interpretate de tenor.

Trump le-a spus reporterilor că Bocelli se va întoarce la Casa Albă pentru un concert pe 5 decembrie, cu două zile înainte de Kennedy Center Honors.

Vizita tenorului italian a avut loc chiar înainte ca președintele SUA să îl primească pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru un summit important.