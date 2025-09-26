Partidul „Moldova Mare”, eliminat de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Acuzații de finanțări ilegale și afiliere cu oamenii lui Șor

Comisia Electorală Centrală a decis anularea înregistrării partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Comisia Electorală Centrală a precizat că formațiunea „Moldova Mare” a fost suspectată de folosirea fondurilor financiare și electorale nedeclarate în rapoartele prezentate la CEC.

”Decizia Comisiei a fost luată urmare a examinării sesizărilor depuse de către: Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Național Anticorupție, precum și a informației prezentate de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Motivele invocate țin de folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea alegătorilor banilor, bunurilor, prestarea serviciilor sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile electorale, participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanții partidelor politice ale căror activitate a fost limitată urmare a recunoașterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituțional”, potrivit unui comunicat al Comisiei Electorale Centrale.

Hotărârea Comisiei și copia dosarului administrativ vor fi expediate Ministerului Justiției. Instituția va fi sesizată în vederea examinării aplicabilității prevederilor din Legea privind partidele politice în privința Partidului Politic „Moldova Mare” ce se referă la restricțiile și limitarea activității partidelor politice.

Totodată, formațiunea este bănuită de utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, dar și de mituirea alegătorilor în scopul determinării acestora să-și exercite drepturi electorale în favoarea anumitor concurenți electorali.

„Moldova Mare”, partid condus de Victoria Furtună, este suspectată și de participarea într-un bloc electoral camuflat, alături de partidele afiliate grupării „ȘOR”.

Potrivit lui Pavel Postică, investigațiile efectuate au demonstrat că în spatele „Moldova Mare” se află condamnatul fugar Ilan Șor, care este finanțatorul formațiunii.

Inițial, formațiunea Moldova Mare a fost admisă în cursa parlamentară de Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău.

Reporterii Deschide.MD au scris despre faptul că partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia”.

Victoria Furtună a ajuns în data de 12 martie la conducerea partidului Moldova Mare, o formațiune cu „vocație europeană”.

Legături cu prorusul Ilan Șor

Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale, dar a fost susținută de oligarhul fugar Ilan Șor, conform unei investigații realizate de presa de investigație de la Chișinău. Atunci, aceasta a negat acest lucru, acuzând că „cineva încearcă special să facă unele acțiuni și să-mi distrugă campania electorală”.

Sancționată de Elveția

În luna august a acestui an, mai multe persoane din anturajul lui Ilan Șor, printre care Victoria Furtună au fost sancționate de autoritățile din Elveția pentru complicitate la eforturile Kremlinului de influențare a alegerilor de anul trecut din Republica Moldova.

În toamna anului 2024, la Chișinău au avut loc alegerile prezidențiale, precum și referendumul pro-UE, ambele scrutine având ingerința fără precedent a Kremlinului. Moscova și-a implementat strategia prin intermediul instrumentului său, Ilan Șor, oligarhul condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, dar care se ascunde, din luna februarie a anului trecut, de justiția de la Chișinău, la Moscova. El se declară nevinovat.