search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Câte secții de votare vor activa în țară și în diasporă

0
0
Publicat:

În timpul alegerilor parlamentare vor activa 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 vor fi deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Celelalte 301 vor funcționa în diaspora, potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău. 

În timpul alegerilor parlamentare vor activa 2.274 de secții de votare. FOTO: Arhivă
În timpul alegerilor parlamentare vor activa 2.274 de secții de votare. FOTO: Arhivă

La acest scrutin, numărul secțiilor de votare din străinătate este mai mare față de alegerile din 2024, când, în timpul scrutinului prezidențial și al referendumului pro-UE, au fost deschise 231 de secții de votare pentru cetățenii moldoveni din diasporă.

De asemenea, moldovenii din diasporă pot vota prin corespondență, metodă valabilă în zece state: Australia, Canada, Islanda, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Coreea, Finlanda și SUA. Pentru aceasta a fost necesară înregistrarea prealabilă, iar, conform cifrelor prezentate de CEC, s-au înregistrat 2.606 alegători.

Număr mai mic pentru alegătorii din regiunea separatistă Transnistria

În timp ce numărul secțiilor de votare din afara țării este în creștere, cel destinat locuitorilor din regiunea separatistă transnistreană este în scădere. Mai exact, vor fi active 12 secții de votare pentru alegătorii din această regiune, comparativ cu cele 30 deschise la alegerile din toamna anului trecut.

„Comisia a decis organizarea a 12 secții de votare la alegerile parlamentare pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, precum și pentru cei domiciliați în municipiul Bender și în comuna Chițcani, satele Cremenciug și Gîsca din raionul Căușeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova”, au informat anterior responsabilii autorității electorale. 

Secțiile de votare vor fi deschise în intervalul orar 07:00–21:00. În țară, circumscripția electorală Chișinău, inclusiv suburbiile sale, va avea un număr semnificativ de secții, adică 313.

În data de 18 septembrie, autoritatea electorală a dat startul tipăririi buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare. Tirajul total va fi de 2.772.255 de buletine, printre care:

  • 2.117.039 în limba română;
  • 649.573 în limba rusă;
  • 3.400 în limba găgăuză;
  • 1.827 în limba bulgară;
  • 416 în limba romani; 

Pentru secțiile de votare organizate pentru localitățile din stânga Nistrului, tirajul total este de 23.500 de buletine de vot, dintre care 14.500 în limba română și 9.000 în limba rusă”, au precizat reprezentanții Comisiei Electorale Centrale.

Buletinul de vot va avea lățimea de 14 cm și lungimea de 58,7 cm.

„Acesta va fi tipărit pe hârtie opacă (mată), de culoare albastru ceruleum. Concurenții electorali sunt înscriși în buletinul de vot cu litere majuscule de aceeași mărime și același font, în ordinea stabilită de Comisie”, au adăugat angajații CEC.

Pentru a putea vota, alegătorii trebuie să prezinte unul dintre următoarele acte:

  • cartea de identitate (buletinul de identitate) al cetățeanului Republicii Moldova;
  • cartea de identitate provizorie (buletinul de identitate provizoriu);
  • pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, dacă nu au intervenit alte situații în care, potrivit prevederilor legale, acesta a devenit nevalabil”, potrivit autorităților moldovene. 

Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare, în urma votului urmând să fie aleși cei 101 deputați din cadrul Legislaturii a XII-a, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului moldovean. 

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale, fiind vorba de 3.299.396 de oameni.

Participanții electorali

Pentru a accede în Parlament, partidele trebuie să atingă un prag electoral de 5%, blocurile electorale- 7%, iar candidații independenți- 2%. 

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a înregistrat în calitate de candidați electorali următoarele formațiuni: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul Democrația Acasă (PDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea Respect Moldova (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța Moldovenii, Partidul Liberal, Uniunea Creștin-Socială din Moldova, Partidul Nostru, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Partidul Noua Opțiune Istorică, precum și Moldova Mare. Formațiunea din urmă a fost admisă recent în cursa parlamentară. Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a candidat independent la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, cu susținerea prorusului Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

De asemenea, au fost înregistrate blocurile electorale: Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei, Blocul Alternativa, Blocul Unirea Națiunii și Blocul Împreună. 

Totodată, au fost admiși în cursă și candidații independenți: Olesea Stamate, Andrei Năstase, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu.

Un bloc s-a restras

Recent, Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursă în favorea PAS-ului, formațiunea proeuropeană care deține acum puterea. 

,,Este un răspuns la multiplele și frecventele chemări, solicitări justificate către forțele politice pro-europene naționale de a-și uni eforturile în procesul de integrare europeană”, a afirmat atunci liderul PAS, Igor Grosu.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
gandul.ro
image
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
mediafax.ro
image
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”
fanatik.ro
image
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
libertatea.ro
image
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
SURSE CSAT: Comandantul militar al operaţiunii va decide doborârea dronelor, avioanelor și a rachetelor
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Ce înseamnă de fapt numele produselor Ikea Bumerang, Hemnes sau Uppfylld
playtech.ro
image
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele mai îndrăgite televiziuni sportive
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de închisoare
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani”
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Vremea se răcește drastic și ninge, prăpastie termică la sfârșit de septembrie
romaniatv.net
image
S-a extins lista beneficiarilor de vouchere pentru plata facturilor! Vești excelente!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
click.ro
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală la doar 52 de ani: ”Nu mai fac față ca înainte”
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Cuba (profimedia 0781113482) jpg
Cuba mărturisirilor tulburătoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
image
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”

OK! Magazine

image
Orgoliu la 78 de ani. Camilla, cuprinsă de mânie după ce a fost serios eclipsată de viitoarea Regină Kate, în timpul vizitei lui Trump

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!