Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, avertizează, într-un interviu pentru „Adevărul”, că Federația Rusă a pregătit în cele mai mici detalii un plan prin care vrea să pună mâna pe Chișinău, dacă forțele pro-ruse nu câștigă alegerile de duminică.

Republica Moldova respiră un aer greu când orele se scurg înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. Alegerile parlamentare sunt esențiale pentru parcursul european al micului stat din estul Europei, iar un eșec al forțelor pro-occidentale ar bloca-o pe președinta Maia Sandu și ar reînscrie țara pe orbita Federației Ruse. Doar că, cel mai probabil că de această dată rușii și-ar lua toate măsurile de siguranță ca Republica Moldova să nu mai poată emite pretenții la integrarea în Uniunea Europeană cel puțin pentru câteva decenii. Un astfel de scenariu ar fi profund negativ inclusiv pentru România.

Bătălie pentru Chișinău pe toate planurile

Fost ministru al Apărării și mai apoi al Transporturilor în Republica Moldova, Anatol Șalaru dezvăluie în „Adevărul” planul prin care Rusia va încerca să pună din nou mâna pe acest stat.

Întâi de toate, însă, politicianul moldovean explică de ce este important ca forțele pro-occidentale să câștige scrutinul.

„Mă aștept la o mobilizare exemplară din partea diasporei și din partea alegătorilor din Republica Moldova, dar și a celor din România, fiindcă pe ei nu-i consider că sunt din diaspora. De cealaltă parte, mă aștept la o mobilizare uriașă și din partea pro-rușilor care sunt pregătiți să facă absolut orice ca să deturneze Republica Moldova din drumul ei, inclusiv să recurgă la violențe, la tot felul de provocări serioase”, spune Șalaru.

Evident, Federația Rusă are și un plan B, în cazul în care lucrurile nu ar decurge așa cum și-ar dori Kremlinul.

Planul B al rușilor merge până la o invazie mascată

„Planul B al rușilor este clar, fiindcă ei vor începe să protesteze, vor începe violențele în orașele Republicii Moldova și este foarte greu de prezis cum se vor termina aceste violențe. Rusia are nevoie de Republica Moldova pentru a o folosi împotriva Ucrainei și împotriva Occidentului, chiar și a României. Iar Rusia face orice pentru a-și consolida prezența militară”, mai spune el.

Mai mult, rușii au acționat deja și sunt prezenți în Republica Moldova. Anatol Șalaru consideră că Moscova a pus la cale o strategie specială pentru a prelua puterea, dacă forțele pro-ruse eșuează la scrutin.

„Rusia este pregătită să acționeze, iar un plan special ar fi să paralizeze România din interior, așa cum au și încercat să o facă la alegerile prezidențiale, iar în ce privește Republica Moldova încearcă să-și infiltreze agenții și tot felul de oameni pregătiți pentru a prelua puterea. Și au plănuit o adevărată invazie prin avioanele de linie ale diverselor companii. Deci ar folosi în primul rând avioane de linie. Aceștia ar veni nu doar din Rusia, ci și din țările apropiate, inclusiv Europa. Știm exact că ei tot încearcă să penetreze prin filtrele instalate în zonele de frontieră și, în primul rând, la aeroport. Dar cei mai mulți sunt depistați. Marea majoritate a fost depistați și întorși din drum”, mai spune Șalaru.

Riscul este cât se poate de real

Chiar și așa, nu există garanții că planul riscant al Moscovei nu ar putea să dea rezultate. Unele catastrofale din perspectiva României și a pro-europenilor din țara vecină.

„Eu zic că este un plan foarte viabil, fiindcă avem foarte multe curse aeriene din țări care au relații cu Rusia și care nu au impus interdicții cetățenilor ruși și ei nu au altă soluție decât prin aeroport să ajungă, să meargă la Tiraspol și să-și consolideze acolo prezența militară. Unii au reușit să se infiltreze. Iar ei au făcut cu câțiva ani în urmă o chestie care i-a supărat pe toți atunci când contingentul lor de pacificatori din Tiraspol nu a plecat acasă, dar s-a înrolat în GOTR, Grupul Operativ de Trupe Ruse care se află în Transnistria. Deci pacificatorii se află legal, iar în Grupul Operativ de Trupe Ruse se află ilegal teritoriul Republicii Moldova. Și atunci ei au așteptat să vină noi pacificatori, au venit, iar cei cărora le-a expirat mandatul nu au mai fost trimiși acasă, ci au fost trecuți la GOTR”, explică fostul ministru mecanismul prin care rușii au căutat să-și sporească numărul trupelor prezente în Transnistria.

Chiar dacă în principiu GOTR nu ar trebui să reprezinte un mare pericol pentru Republica Moldova, riscul ar fi ca lor să li se alăture și alți militari ruși, inclusiv rezerviști, caz în care lucrurile s-ar complica mult pentru Republica Moldova. În acest caz, Chișinăul ar putea să aibă probleme serioase, consideră Anatol Șalaru.

„GOTR are în jur de 2.000 de oameni și au mai venit vreo 400-500. Pentru Republica Moldova nu prezintă pericol crescut, pentru că Republica Moldova are capacitatea să se apere de trupele rusești din Transnistria. Dar în cazul în care ei primesc un ordin, inclusiv și pacificatorii vor trece de partea partea rușilor. Și atunci vor putea să-și consolideze, eu știu, o grupare de cel puțin 4.000-5.000 de oameni, ținând cont că vor înrola și rezerviștii. Și da, ar putea să prezinte un pericol”, punctează Șalaru.

Ce soluții ar mai avea pro-europenii

Însă nu doar forțele pro-ruse din Republica Moldova au un plan de rezervă, ci și cele pro-occidentale. Problema este că partidul Maiei Sandu, PAS, care se află la putere, va avea o misiune dificilă la aceste alegeri, iar Anatol Șalaru este conștient de acest lucru.

„Partidul PAS... e mai greu de înțeles care e planul B, dar cred că nu vor propune unui premier socialist să formeze guvernul. Posibil că vor merge chiar și la alegeri anticipate, dacă va fi nevoie, sau vor negocia cu un partid care va intra în Parlament să formeze o majoritate, cum a fost în 2019. Deși conducerea PAS a declarat foarte tranșant că nu va negocia și nu va face majoritate cu partidele pro-rusești”, adaugă el.

Există și alte soluții de criză pentru partidul Maiei Sandu pentru a nu fi îndepărtat de la putere, iar Republica Moldova să trăiască periculos. O soluție extremă ar fi chiar o anumită colaborare cu unii dintre politicienii care ar fi gata să-l susțină, inclusiv cu controversatul Renato Usatîi. Ar fi însă o soluție destul de riscantă.

„Ar putea. Eu admit ideea și se vehiculează că dacă va intra blocul Alternativa în Parlament, o parte din deputați vor adera la PAS, iar o altă variantă ar fi o majoritate cu partidul lui Renato Usatîi, care a făcut declarații de dragoste pro-europene și a lăsat să se înțeleagă că ar face o majoritate cu PAS. Deși el în public doar atacă PAS și a zis că el nu vrea cu Rusia, dar nici prea tare cu Uniunea Europeană”, explică Șalaru.

Totuși, o alianță cu partidul lui Usatîi, pentru formarea Guvernului Republicii Moldova implică multe riscuri pentru PAS. Renato Usatîi este un politician controversat, iar Anatol Șalaru este convins că este manevrat de la Kremlin.

„Eu personal nu am încredere în Usatîi. El este un politician foarte alunecos și înainte de campania electorală prezidențială de anul trecut, el a primit o donație de 2 milioane de euro din Rusia. Și cine primește bani din Rusia e clar că nu este prea departe de ei”, punctează fostul ministru.

Chiar dacă sondajele nu arată foarte bine pentru partidele pro-occidentale, Anatol Șalaru este optimist și spune că acestea vor fi infirmate de rezultatele finale. „În campania electorală sondajele sunt făcute să dezinformeze, nu să informeze. Eu sunt optimist și cred că PAS va câștiga alegerile și încă o dată diaspora va salva Republica Moldova”, încheie Anatol Șalaru.