search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Premierul Republicii Moldova atrage atenția că întreaga Europă ar putea fi afectată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile de duminică

0
0
Publicat:

Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică.

Ursula von der Leyen, Maia Sandu și Dorin Recean. FOTO Twitter
Ursula von der Leyen, Maia Sandu și Dorin Recean. FOTO Twitter

Şeful executivului de la Chişinău a afirmat, într-un interviu acordat, vineri, pentru Agerpres, că „o putere pro-rusă va face în așa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina".

Dorin Recean a vorbit, de asemenea, despre pregătirile pe care autoritățile moldovene le fac pentru a preîntâmpina eventuale acțiuni de destabilizare a țării după scrutin.

Sunt sigur că de alegerile din 28 septembrie depinde dacă Republica Moldova merge în continuare pe calea cea dreaptă, pe care suntem acum, astfel încât în 2028 să fim parte din marea familie europeană. Alternativa este ca Kremlinul, împreună cu grupările criminale şi infracționale, să stopeze reformele, să stopeze calea europeană a Republicii Moldova şi să utilizeze Republica Moldova în conflictul regional al Federației Ruse”, a spus prim-ministrul.

Întrebat care ar fi cel mai mai pesimist scenariu, premierul moldovean a răspuns:

„Cel mai important este acum să ne concentrăm energia şi activităţile ca să protejăm votul cetăţenilor Republicii Moldova şi să ne asigurăm că votul din 28 septembrie este cel pe care şi-l doreşte fiecare cetăţean de Republica Moldova.

Dorin Recean a fost întrebat și dacă viitorul Republicii Moldova mai poate fi asigurat în Europa în condiţiile unei puteri pro-ruse.

„O putere pro-rusă va face în aşa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina, în acest context regional, pentru că suntem foarte aproape aici de regiunea Odesa, iar acest lucru nu va putea fi reparat prea curând”, a răspuns premierul.

Şeful executivului de la Chişinău a mai spus că, pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a fost atacată cu tot spectrul de instrumente ale războiului hibrid, inclusiv prin tentative de destabilizare.

Am pregătit instituţiile şi am încredere ele că vor face faţă tuturor scenariilor de escaladare cu acţiuni kinetice şi de alt gen”, a adăugat oficialul moldovean.

Chestionat în legătură cu eventuale încercări ale Rusiei de a forţa frontul în zona Odesei, Dorin Recean a răspuns:

„Cu siguranţă, cu o administraţie pro-rusă la Chişinău, asta vor face. Or, acesta este interesul Federaţiei Ruse, să aibă o administraţie pro-rusă la Chişinău, ca să poată să utilizeze Republica Moldova împotriva Ucrainei, dar şi împotriva Uniunii Europene”.

„Toată Europa este cumva afectată de un eventual eşec la Chişinău”

În contextul în care România este şi ea ameninţată de rezultatul alegerilor din Republica Moldova, Dorin Recean a fost întrebat în ce măsură crede că aceste ameninţări pot deveni mai consistente decât în momentul de faţă.

„Cred că toată Europa este cumva afectată de un eventual eşec la Chişinău (al forţelor pro-europene - n.r.) şi un eventual câştig al partidelor pro-ruse”, a spus premierul moldovean.

Dorin Recean a transmis un mesaj pentru cetăţenii moldoveni din România înaintea scrutinului de duminică:

„Vreau să invit toţi cetăţenii din Republica Moldova care trăiesc astăzi în România - şi sunt sigur că sunt foarte mulţi la Galaţi, la Bucureşti, la Cluj, la Timişoara, la Iaşi, în mod special în centrele universitare - să vină la vot în 28 septembrie”.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
De nicăieri! Simona Halep, mesaj pentru toată lumea: "Să nu mă numiți norocoasă"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Mărturia tulburătoare a mamei unuia din copiii care au murit în spitalul din Iaşi: Realizez că acolo se murea
observatornews.ro
image
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Cum repari placa de beton care a crăpat. Pași simpli pentru fiecare tip de fisură
playtech.ro
image
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nebunie! Ce a făcut Alex Mitriță în China, după ce s-a retras de la naționala României
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Se caută sute de români pentru locuri de muncă în afară! Țările care fac angajări
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Principele Radu si Majestatea Sa Margareta in doliu la inmormantarea Reginei Ana, Familia Regala in doliu Casa Majestății Sale (5) jpg
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate