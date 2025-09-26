Premierul Republicii Moldova atrage atenția că întreaga Europă ar putea fi afectată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile de duminică

Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică.

Şeful executivului de la Chişinău a afirmat, într-un interviu acordat, vineri, pentru Agerpres, că „o putere pro-rusă va face în așa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina".

Dorin Recean a vorbit, de asemenea, despre pregătirile pe care autoritățile moldovene le fac pentru a preîntâmpina eventuale acțiuni de destabilizare a țării după scrutin.

„Sunt sigur că de alegerile din 28 septembrie depinde dacă Republica Moldova merge în continuare pe calea cea dreaptă, pe care suntem acum, astfel încât în 2028 să fim parte din marea familie europeană. Alternativa este ca Kremlinul, împreună cu grupările criminale şi infracționale, să stopeze reformele, să stopeze calea europeană a Republicii Moldova şi să utilizeze Republica Moldova în conflictul regional al Federației Ruse”, a spus prim-ministrul.

Întrebat care ar fi cel mai mai pesimist scenariu, premierul moldovean a răspuns:

„Cel mai important este acum să ne concentrăm energia şi activităţile ca să protejăm votul cetăţenilor Republicii Moldova şi să ne asigurăm că votul din 28 septembrie este cel pe care şi-l doreşte fiecare cetăţean de Republica Moldova.

Dorin Recean a fost întrebat și dacă viitorul Republicii Moldova mai poate fi asigurat în Europa în condiţiile unei puteri pro-ruse.

„O putere pro-rusă va face în aşa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina, în acest context regional, pentru că suntem foarte aproape aici de regiunea Odesa, iar acest lucru nu va putea fi reparat prea curând”, a răspuns premierul.

Şeful executivului de la Chişinău a mai spus că, pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a fost atacată cu tot spectrul de instrumente ale războiului hibrid, inclusiv prin tentative de destabilizare.

„Am pregătit instituţiile şi am încredere ele că vor face faţă tuturor scenariilor de escaladare cu acţiuni kinetice şi de alt gen”, a adăugat oficialul moldovean.

Chestionat în legătură cu eventuale încercări ale Rusiei de a forţa frontul în zona Odesei, Dorin Recean a răspuns:



„Cu siguranţă, cu o administraţie pro-rusă la Chişinău, asta vor face. Or, acesta este interesul Federaţiei Ruse, să aibă o administraţie pro-rusă la Chişinău, ca să poată să utilizeze Republica Moldova împotriva Ucrainei, dar şi împotriva Uniunii Europene”.

„Toată Europa este cumva afectată de un eventual eşec la Chişinău”

În contextul în care România este şi ea ameninţată de rezultatul alegerilor din Republica Moldova, Dorin Recean a fost întrebat în ce măsură crede că aceste ameninţări pot deveni mai consistente decât în momentul de faţă.

„Cred că toată Europa este cumva afectată de un eventual eşec la Chişinău (al forţelor pro-europene - n.r.) şi un eventual câştig al partidelor pro-ruse”, a spus premierul moldovean.

Dorin Recean a transmis un mesaj pentru cetăţenii moldoveni din România înaintea scrutinului de duminică:

„Vreau să invit toţi cetăţenii din Republica Moldova care trăiesc astăzi în România - şi sunt sigur că sunt foarte mulţi la Galaţi, la Bucureşti, la Cluj, la Timişoara, la Iaşi, în mod special în centrele universitare - să vină la vot în 28 septembrie”.