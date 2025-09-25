Prorusul Ilan Șor, instrument al Kremlinului, dezvăluie planul după alegerile parlamentare din Republica Moldova

Prorusul Ilan Șor, considerat un instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului, vrea să aducă la putere partide loiale Moscovei cu scopul de a provoca alegeri parlamentare anticipate.

Conform jurnaliștilor ,,Deschide.md”, care au ajuns în posesia unei înregistrări audio, Ilan Șor, liderul Blocului Victorie care nu poate participa la alegerile parlamentare, le-a explicat susținătorilor săi planurile pentru perioada după scrutin.” trebui să șmecherim, astfel încât în decurs de 3-4 luni să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală (CEC) corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, a afirmat Ilan Șor, subliniind că echipa sa nu are un candidat în scrutinul parlamentar și ea fiind nevoită să recurgă la ,,șmecherii”.

Ilan Șor susține că planul său este realizabil și îi cheamă pe oameni la mobilizare.

„Vă rog foarte mult să depuneți efort și să faceți tot ce vă stă în puteri pentru ca să-mi dați posibilitatea să obțin declanșarea alegerilor anticipate peste 3-6 luni. Eu știu cum să fac asta și eu vă garantez asta”, a detaliat el.

Mai mult, oligarhul fugar și-a încurajat subalternii să nu cedeze, fiindcă toate acțiunile din ultimele luni „s-au desfășurat conform planului”.

„Stimați colegi, vă rog pe toți să vă mobilizați. Astăzi avem nevoie de rezultatul de care avem nevoie. Rezultatul nostru principal va fi peste trei luni, când vom merge în alegeri anticipate. Și noi vom merge în alegeri anticipate. Asta vă garantez”, a adăugat fugarul penal, vorbind în limba rusă.

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderii puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.