Trei partide controlate de condamnatul Șor, excluse de autoritatea electorală de la parlamentarele din Rep. Moldova

Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, împreună cu partidele Șansă și Victorie, care fac parte din Blocul Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, nu pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, decizia fiind luată de membrii Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău.

Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au extins în ședința din 3 august lista formațiunilor care nu se pot înscrie în cursa parlamentară.

,,Urmare informațiilor prezentate de către Agenția Servicii Publice, CEC a modificat hotărârea prin care a fost aprobată lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, din lista făcută publică pe 14 iulie curent, au fost excluse Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova, Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, Partidul Politic „ŞANSĂ”, Partidul Politic „VICTORIE”, în legătură cu adoptarea deciziilor Agenției Servicii Publice de neînregistrare a modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice”, au precizat membrii CEC.

Hotărârea CSJ

Recent, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Blocului Victorie împotriva refuzului Comisiei Electorale Centrale de a-l înregistra în cursa pentru alegerile parlamentare, hotărârea fiind criticată de membrii formațiunii.

,,Nu s-a deranjat măcar să inventeze noi argumente, dar a copiat literal motivele Curții de Apel, ignorând normele legislației electorale”, au subliniat membrii Blocului Victorie condus de prorusul Ilan Șor.

În luna iulie, Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a respins cererea de înregistrare a blocului electoral Victorie, invocând motive legale și riscuri la adresa ordinii constituționale. Blocul Victorie este format din patru formațiuni politice controlate de oligarhul fugar Ilan Șor: Șansă, Renaștere, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Victorie.

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova. Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderii puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

Altă decizie CEC

Recent, autoritatea electorală a înregistrat blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei în calitate de concurent electoral. Acesta este format din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), precum și din formațiunile Inima Moldovei și Viitorul Moldovei. Totuși, lipsește Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), chiar dacă acesta urma să facă parte din bloc, conform anunțului făcut în ziua constituirii acestuia.

Socialistul Igor Dodon a precizat anterior că PCRM va fi inclus după înregistrarea blocului, fără a oferi însă alte detalii.”

,,Duminică, Comisia Electorală Centrală urmează să înregistreze Blocul nostru Patriotic, iar deja luni intenționăm să examinăm subiectul includerii comuniștilor în acesta. Ieri am primit o scrisoare din partea PCRM, prin care am fost informați despre decizia organelor de conducere ale partidului de a se alătura blocului”, a afirmat Igor Dodon.

Luna trecută, Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, precum și formațiunile Viitorul Moldovei și Inima Moldovei au format o alianță electorală pentru alegerile parlamentare programate în Republica Moldova pe 28 septembrie. Potrivit lui Andrei Curăraru, expert în politici publice al comunității WatchDog.md, această alianță face parte din strategia Kremlinului de a opri cursul european al Chișinăului.

,,Trei dintre ele potrivit sondajelor nu ar fi intrat in parlament. Deci uniunea are și un rol de a salva aceste procente mizere. Își zic„bloc patriotic”, dar în spate e altceva: o construcție politicăfăcută să predea controlul de facto al țării către Kremlin.Blocul apare după luni de sincronizare între liderii implicați. În iulie 2025, Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev s-au aflat la Moscova, unde s-au întâlnit cu vicepremierul rus Alexandr Novak pentru a discuta despre livrări directe de gaze rusești și posibile acorduri post-electorale. Câteva zile maitârziu, Dodon a fost primit oficial la Minsk de Aleksandr Lukașenko, care i-a transmis „susținere” și disponibilitatea de a ajuta Moldova să refacă legăturile pierdute cu Estul.Oficial, aceste vizite au fost prezentate drept deschideri economice. Neoficial, sunt parte dintr-o strategie de repoziționare politică. Iar ideea livrărilor directe de gaze din Rusia – promovată de Dodon ca soluție salvatoare – este nerealistă tehnic și logistic. Moldova nu are conexiuni directe funcționale cu Gazprom, iar Ucraina nu va permite un tranzit necontrolat în actualul context de război. E o diversiune electorală”, a spus expertul.

În opinia lui Andrei Curăraru, blocul reprezintă o piesă nouă pe tabla de joc a influenței ruse în Republica Moldova, menționând că principalul instrument al Kremlinului este oligarhul fugar Ilan Șor.

,,Dacă ar fi să folosim o metaforă de șah: Kirienko, omul de la Kremlin care gestionează aceste operațiuni, e regele. Ilan Șor regina – mobil, imprevizibil, cu atacuri rapide și haotice. Șor controlează atât partide oficiale, cât și unele paravan – unele sunt pioni de sacrificiu, altele se comportă ca nebuni, imprevizibile și periculoase. Formațiuni precum Renaștere sau Forța de Alternativă funcționează pe margine, dar sunt folosite strategic – mascate, greu de urmărit, dar conectate la același centru de comandă. Blocul anunțat e altceva: e turnul. Stabil, masiv, disciplinat. Nu sare peste linii, dar merge drept spre obiectiv.Și are cu ce. Blocul controlează o parte importantă din votul nostalgic, mai ales în nordul și sudul țării. Are primari activi, rețele de influență rămase din perioada lui Dodon, și oameni care știu cum se face mobilizarea. Iar întrebarea care planează acum e simplă: vor primi și voturile cumpărate de rețeaua a lui Ilan Șor? Pentru că blocul lui nu a fost admis în cursă de Comisia Electorală, dar rețeaua e încă acolo: activiști, metode, bani, loialități. Tot ce le lipsește e un vehicul nou. Iar acest bloc are toate condițiile să devină acel vehicul”, a concluzionat expertul moldovean.

În contextul scrutinului parlamentar, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.