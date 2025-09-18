De ce a fost suspendată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Dosar penal în România pentru acte false

Ministerul grec al Justiției a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe motiv că acesta este investigat în România pentru fals, iar oligarhul moldovean trebuie să ofere explicații unui procuror grec în acest caz, relatează jurnaliștii de la Reuters, citând surse apropiate anchetei.

O sursă juridică greacă a declarat, sub protecția anonimatului, că Ministerul Justiției de la Atena a suspendat extrădarea deoarece Vladimir Plahotniuc este, de asemenea, investigat în România pentru fals, iar acestuia i s-a cerut să ofere explicații unui procuror grec în acest caz, conform ,,Reuters”.

Investigațiile Executivului de la Chișinău

Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova a fost suspendată, fără a fi indicat un motiv, a anunțat Procuratura Generală (PG) de la Chișinău, adăugând că a fost informată despre decizie de către Interpol.

„Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că, după alegeri, Moldova va cădea pe mâna Rusiei și va putea reveni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă înapoi în cătușe. Iar noi – cetățenii acestei țări – trebuie să ne asigurăm că toți sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit”, a scris premierul moldovean Dorin Recean pe Facebook, adăugând că Guvernul va investiga decizia privind suspendarea extrădării.

Avocatul din Republica Moldova, Lucian Rogac, a declarat că Vladimir Plahotniuc nu se opune extrădării în țara sa.

Dosar penal în România

În luna iulie, Poliția Română a deschis un dosar penal după ce au fost depistate mai multe documente românești false, respectiv două permise de conducere, două cărți de identitate și un pașaport, care se aflau în posesia oligarhului moldovean. Conform verificărilor efectuate de specialiștii din cadrul MAI, doar un singur document era autentic, acesta fiind eliberat pe numele lui Vladimir Plahotniuc.

„În urma verificărilor efectuate la nivelul structurilor MAI, au rezultat suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă faptă de contrafacere a unor documente oficiale – două cărți de identitate, două permise de conducere și un pașaport, constând în suprascrierea mecanică a acestora, în scopul denaturării identității titularului. Această intervenție asupra documentelor reprezintă o modificare neautorizată a elementelor de identificare, susceptibilă de a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, sens în care la nivelul Direcției Investigații Criminale din cadrul Poliției Române a fost deschis un dosar penal”, au anunțat atunci responsabilii Ministerului Afacerilor Interne de la București.

O instanță din Grecia hotărâse anterior în favoarea extrădării sale în legătură cu un caz de fraudă cunoscut în fosta republică sovietică drept „furtul secolului”. Extrădarea urma să aibă loc săptămâna viitoare, cu doar câteva zile înainte ca Moldova să organizeze alegeri generale, pe 28 septembrie.

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc este principalul suspect într-un caz privind dispariția, în 2014, a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, echivalentul, la acea vreme, a 12% din PIB-ul țării. Acuzațiile includ participarea la o organizație criminală, spălare de bani, dare de mită și fraudă.

Într-o declarație postată pe rețelele sociale luna aceasta, Plahotniuc a calificat toate acuzațiile drept „calomnii și ură politică”.

Reținut în aerogară

Vladimir Plahotniuc a fost reținut în iulie pe aeroportul din Atena după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai, dar destinația finală era Rusia, conform surselor ,,Adevărul”. Poliția elenă a acționat în baza unui aviz emis de Interpol în luna februarie, care precizează că acesta deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia, majoritatea dintre ele fiind false.

Moscova a solicitat, de asemenea, extrădarea sa pentru infracțiuni legate de droguri. Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a negat orice faptă ilegală.