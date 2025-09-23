Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat pentru finanțare ilegală a unui partid. Inculpatul este dat în căutare

Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de pușcărie pentru finanțarea ilegală a formațiunii Șansa condusă de Alexei Lungu și care este afiliată oligarhului fuga. Sentința, dictată de Judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Buiucani, poate fi contestată la Curtea de Apel Centru.

Potrivit materialelor prezentate de organele de urmărire penală, fapta ar fi fost comisă în intervalul februarie – martie 2024. În această perioadă, inculpatul s-ar fi întâlnit în mod repetat cu un alt individ pe teritoriul municipiului Chișinău pentru a preda sume importante de bani destinate finanțării ilegale a unor formațiunii politice.

Flagrant la Chișinău

Acesta a fost încătușat în flagrant, reținerea având loc în momentul când primea o sumă ce depășea jumătate de milion de lei moldovenești. Banii urmau să fie transportați într-un apartament din Chișinău, unde au fost efectuate percheziții și au fost ridicate alte aproape 4,6 de milioane de lei moldovenești.

,,Conform materialelor cauzei, suma totală de circa 5,2 milioane de lei era destinată împachetării în plicuri ce purtau inscripția „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”. Aceste plicuri urmau să fie distribuite persoanelor care desfășurau activități în interesul partidului „Șansa”, fără ca aceste plăți să fie declarate conform legii”, au informat responsabilii Procuraturii Anticorupție (PA) din Republica Moldova.

Dat în căutare

Conform sentinței, inculpatul, care nu-și recunoaște vina, își va ispăși ,,pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis, iar cele 5,2 milioane de lei, depistate într-un apartament în urma perchizițiilor, au fost confiscate. Individul a lipsit de la ședința de judecată, locul aflării sale fiind necunoscut. Instanța a dispus aplicarea arestului preventiv și l-a anunțat în căutare”.

Prorusul, fugar la Moscova

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderii puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.