Rețineri masive în Rep. Moldova: 74 de moldoveni, instruiți în Serbia pentru destabilizări electorale la comanda Kremlinului

Conform autorităților moldovene, peste 100 de persoane au fost instruite în Serbia pentru acțiuni de destabilizare în contextul alegerilor parlamentare, la ordinul Kremlinului. 74 dintre acestea au fost reținute luni, 22 septembrie, în urma a 250 de percheziții, desfășurate inclusiv în mai multe penitenciare.

111 persoane au fost vizate de perchezițiile desfășurate în sudul, nordul și centrul Republicii Moldova. Conform autorităților, instruirile în Serbia au fost organizate de Ilan Șor, oligarhul fugar care se eschivează de pedeapsa cu pușcăria în dosarul furtului miliardului, la Moscova.

Informațiile au fost oferite în cadrul unui briefing de presǎ susținut de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața și șeful Procuraturii pentru Combatarea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtunǎ.

Structurile judiciare din Republica Moldova au descins în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, vizând peste 100 de persoane care pregăteau destabilizări la ordinele Kremlinului. Au loc peste 250 de percheziții, inclusiv în patru penitenciare.

,,Perchezițiile se înscriu în cadrul unui dosar ce vizează acțiuni de pregătire a dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate din Federația Rusă prin intermediul elementelor criminale. Administrația Națională a Penitenciarelor sprijină și asigură, în limitele competențelor legale, desfășurarea tuturor acțiunilor necesare de către organele abilitate, pentru consolidarea ordinii de drept și a securității naționale”, au precizat reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) din țara vecină.

Anterior, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS).

Conform liderei de la Chișinău, este planificată ,,implicarea crimei organizate în acțiuni de destabilizare. Avem informații că aceste acțiuni sunt coordonate de unii lideri ai grupărilor criminale organizate precum Caramalac și Pruteanu”.

Moscova a negat acuzațiile Chișinăului.