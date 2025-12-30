search
Marți, 30 Decembrie 2025
Lidera de la Chișinău, întrevedere cu Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei: ,,Abordate subiecte de actualitate”

Publicat:
Ultima actualizare:

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu conducerea Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de actualitate, printre care provocările cu care se confruntă tinerii și familia contemporană, au anunțat reprezentanții acesteia.

Întrevederea a avut loc marți, 30 decembrie. FOTO: Mitropolia.md
Întrevederea a avut loc marți, 30 decembrie. FOTO: Mitropolia.md

Întrevederea a avut loc marți, 30 decembrie, la Reședința Mitropolitană din Chișinău, la care au participat mai mulți reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, inclusiv mitropolitul Vladimir.

,,În cadrul discuțiilor, unul dintre subiectele centrale l-a constituit necesitatea unei tonalități corecte și constructive în conlucrarea dintre Biserica Ortodoxă din Moldova și instituțiile statului, având ca scop slujirea binelui comun și consolidarea valorilor morale și spirituale în societate. De asemenea, au fost abordate subiecte de actualitate privind provocările cu care se confruntă tinerii și familia contemporană, fiind subliniată importanța unei cooperări responsabile între instituțiile statului și Biserică, în vederea susținerii educației morale, a unității familiei și a demnității persoanei umane”, se arată într-un comunicat de presă al Mitropoliei Moldovei.

Conform acestora, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit ,,Înaltpreasfințitului Vladimir și membrilor Sinodului pentru misiunea sacră a Bisericii de a apropia societatea de morala creștină, subliniind rolul esențial al Bisericii în păstrarea echilibrului spiritual și în promovarea responsabilității morale. Întâlnirea, desfășurată la final de an calendaristic, a prilejuit reafirmarea misiunii Bisericii Ortodoxe din Moldova de a contribui, prin rugăciune și slujire, la cultivarea păcii și a valorilor morale în viața societății”.

Mesajul Mitropoliei Moldovei

Într-o adresare, Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei, a subliniat luna trecută că nu este o „Biserică rusă”, ci este ,,liberă și independentă” și ,,nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare” ales de stat.

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei se arată indignați de declarațiile ,,neprietenoase și denigratoare” la adresa lor, subliniind că Mitropolia Moldovei nu ,,este o „Biserică rusă”, ci este Biserica întregului popor care trăiește în Republica Moldova, format din credincioși de diferite etnii. Ea este deschisă tuturor, indiferent de limba vorbită, apartenența politică sau opțiunea culturală. În lăcașele noastre de cult se roagă împreună oameni de toate vârstele și categoriile sociale, valorile care le mărturisesc sau opțiunile politice pe care le au, uniți prin credința în Hristos și dragostea față de aproapele”.

De asemenea, ei aau afirmat că ea este ,,liberă și independentă în conducerea sa, potrivit Tomosului de Independență, emis în anul 1994 de către Patriarhia Moscovei, prin care i s-a recunoscut autonomia deplină în organizare și păstorire. De atunci și până astăzi, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove își desfășoară activitatea canonică, pastorală și socială în deplin respect față de legislația Republicii Moldova și în duhul Evangheliei”.

În același timp, au dat asigurări că ,,nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare ales” de Republica Moldova, făcând referire la parcursul european al țării.

,,Misiunea Bisericii este una strict duhovnicească, centrată pe pastorația credincioșilor, sprijinirea celor aflați în nevoi și propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos.

,,Considerăm aceste declarații neprietenoase și periculoase pentru unitatea și pacea socială. Chemăm toți creștinii să fie mărturisitori și propovăduitori ai păcii, ai unității și ai dragostei într-o societate care are nevoie mai mult ca oricând de înțelegere, solidaritate și iubire, nu de dezbinare și ură.Totodată, amintim că experiențele similare din țara vecină, unde s-a încercat scoaterea în afara legii a Bisericii Ortodoxe, s-au soldat cu eșecuri și tulburări sociale profunde. Nu este cazul ca Republica Moldova să repete greșelile altora, ci este vremea să ne păstrăm echilibrul și înțelepciunea, pentru binele comun al poporului nostru”, au detaliat reprezentanții Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei. 

Preoți implicați în campanii electorale

Preoții Mitropoliei Moldovei au fost implicați în referendumul pro-UE și în alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, fiindu-le organizată plecarea în Rusia sub pretextul pelerinajelor, iar la întoarcere ar fi strâns semnături sau ar fi făcut propagandă electorală în favoarea candidaților din partea partidelor controlate de Ilan Șor. Iar în acest an, cu același scop, au fost în Serbia. 

Ulterior, Mitropolitul Vladimir a declarat că „pelerinajele” preoților din Mitropolia Moldovei în Rusia au fost finanțate de organizația Eurasia, neavând legătură cu Ilan Șor.

Totuși, Eurasia este controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, iar Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău a solicitat în instanță ca organizația să fie declarată extremistă.

Republica Moldova

