search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Președinta Maia Sandu cere extinderea vettingului judecătorilor pentru deblocarea dosarelor „de rezonanță”

0
0
Publicat:

Lidera de la Chișinău a cerut modificarea vettingului, astfel încât și judecătorii din primele instanțe să fie supuși evaluării externe, în condițiile în care, în prezent, sunt evaluați doar președinții sau vicepreședinții acestora. Maia Sandu avertizează că sistemul este sabotat de unii actori din justiție, iar dosare de rezonanță, precum „Furtul miliardului”, riscă să nu fie finalizate.

Maia Sandu a cerut extinderea vettingului. FOTO: Presedinte.md
Maia Sandu a cerut extinderea vettingului. FOTO: Presedinte.md

Lidera de la Chișinău a afirmat că „în unele zone ale justiției lucrurile au început să funcționeze mai bine”, dar că mai sunt ,,actori din justiție care continuă să colaboreze cu infractorii și încearcă din răsputeri să păstreze elemente ale sistemului vechi, corupt”.

Maia Sandu a mai subliniat că examinarea unor dosare importante este tergiversată de unii judecători cu „scopul de a obține beneficii ilegale”.

,,Vreau să aduc doar câteva exemple, din informația care este disponibilă public: un dosar care vizează un grup criminal organizat este examinat în instanță deja de 11 ani, au mai rămas doar 4 ani până la  expirarea termenului de prescripție, așa cum s-a întâmplat în cazul dosarului Laundromat, un alt dosar la fel, care vizează un grup criminal organizat, acuzat de trafic de droguri, se află în instanță de 7 ani,  un alt dosar pe un caz de delapidare a averii străine se află în instanță de 11 ani, un alt caz similar, un dosar care se află în instanță de 9 ani. Dosare pe frauda bancară și spălare de bani - un dosar cu privire la escrocheriile de la  Banca de Economii se examinează în instanță din 2013, alte dosare care vizează frauda bancară din 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Într-un dosar - în 3 ani eu fost audiați doar 3 martori. În alt dosar, în 5 ani, au fost audiați 5 martori. Concluziile vi le faceți dumneavoastră. Dar după mine, aceste exemple sunt o dovadă clară că unii judecători admit intenționat tergiversări în examinarea dosarelor și putem presupune că o fac cu . Ce se întâmplă cu aceste cazuri? Cine sancționează asemenea comportamente? Nu am văzut reacții ferme din partea organelor de autoadministrare. CSM ar fi trebuit să ia atitudine mai serioasă față de aceste cazuri”, a detaliat Maia Sandu.  

,,Riscuri majore”

Lidera de la Chișinău susține că sunt semnale ,,tot mai îngrijorătoare privind sabotarea și eschivarea de către unii judecători din primele instanțe de la examinarea cauzelor importante pentru țară, contând pe faptul că nu vor fi supuși exercițiului de vetting, adică evaluarea externă extraordinară”. 

,,Din cauza iresponsabilității unor actori din justiție există riscuri majore că nu va exista finalitate pe unele episoade ale dosarului frauda bancară. Nu putem asista neputincioși la aceste abuzuri. Trebuie să mergem înainte cu măsuri ferme, astfel încât să avem o justiție integră și eficientă, iar combaterea corupției să producă rezultate”, a adăugat Maia Sandu, subliniind că inițiativa legislativă a Parlamentului de la Chișinău care a fost adoptată luni, 29 decembrie și care vizează includerea în procesul de evaluare extraordinară și a unor judecători din prima instanță, adică a celor care din 2017 au examinat sau examinează dosare de corupție și actele conexe corupției, este ,,una potrivită”. 

Citește și: Situație excepțională în sistemul de justiție din R. Moldova. Maia Sandu convoacă Consiliul Suprem de Securitate

,,Eu cred că trebuie să mergem și mai departe, mai ales că și Raportul de Extindere din 2025 al Comisiei Europene recomandă modificarea legislației pentru a prevedea evaluarea externă obligatorie a tuturor judecătorilor specializați în anticorupție, inclusiv a celor din colegiul specializat din prima instanță de către comisia de evaluare externă relevantă. Și în acest sens, solicit Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și altor autorități responsabile, să analizeze în cadrul unui grup de lucru și să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting în vederea lărgirii categoriilor de judecători care să fie supuși evaluării extraordinare; și/sau accelerarea procedurilor interne ale Colegiului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în evaluarea performanței judecătorilor. Reforma justiției este foarte importantă și pentru funcționarea statului și pentru procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Dacă măsurile întreprinse până acum se dovedesc insuficiente, trebuie să mergem mai departe, să corectăm, să accelerăm și să amplificăm această reformă. Și asta vom face”, a detaliat Maia Sandu. 

Instituțiile vizate, printre care Legislativul, Executivul și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), nu au reacționat deocamdată la solicitările Maiei Sandu, înaintate în cadrul unei conferințe de presă susținute la data de 30 decembrie, aceasta vizând numai subiecte din domeniul justiției.

Regiunea transnistreană, eschivarea de la ispășirea pedepsei

Președinta Republicii Moldova a abordat și situația persoanelor care își așteaptă verdictul, dar reușesc să părăsească teritoriul aflat sub controlul autorităților constituționale înainte de pronunțarea acestuia, fiind vorba de regiunea separatistă transnistreană. 

,,O problemă urmărită și discutată pe larg în societate în aceste zile, este despre faptul că persoane care își așteaptă sentința, părăsesc teritoriul controlat de autoritățile constituționale înainte de pronunțarea acesteia. Regiunea transnistreană este folosită tot mai des pentru eschivarea de la ispășirea pedepsei. Și procedurile de dare în căutare a persoanei condamnate sunt ineficiente, pentru că presupun termeni care pun în pericol posibilitatea de a localiza persoana și astfel, se pierde șansa ca aceasta să fie adusă în fața justiției să se facă dreptate. În acest sens, solicit Guvernului îmbunătățirea cadrului existent și întreprinderea măsurilor legislative necesare de prevenire a eschivării persoanelor condamnate de la executarea pedepsei, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanei, odată cu pronunțarea sentinței și a măsurii de arest în scopul executării sentinței”, a conchis lidera de la Chișinău.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a menționat persoane concrete care ar fi reușit să fugă în regiunea separatistă transnistreană.

Totuși, cu o zi mai devreme, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat recent la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea averii străine, se eschivează de la executarea pedepsei, aflându-se în regiunea separatistă. Anterior, au procedat similar și foștii deputați Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovanu, toți fiind din anturajul fugarului Ilan Șor.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Culmea ipocriziei! În timp ce Miruță îi înfierează pe magistrați, tatăl acestuia, fost judecător, e acuzat că s-a pensionat fără a avea vechimea necesară. Primește pensie specială!
gandul.ro
image
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
fanatik.ro
image
Omar Hayssam, refuzat a treia oară pentru liberarea condiționată. Judecător: „Nu se justifică un act de clemență”
libertatea.ro
image
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
observatornews.ro
image
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
cancan.ro
image
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
prosport.ro
image
Se schimbă legea pentru românii care au casă şi teren. Actul obligatoriu din 2026, puţini ştiu de modificare
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 5,4 milioane de euro cumpărând...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Carmen Harra spune că anul 2026 va fi unul foarte bun: Cel mai extraordinar lucru este crearea de organe. Omenirea va trăi mai mult. Și asta nu e tot!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru românii care au credite! Economiștii confirmă dezastrul în 2026
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Crina Abrudan și Cristi Brancu cu familia lui au ales Dubaiul pentru Crăciun și Revelion: „Vom petrece pe terasa clădirii în care stăm, la etajul 77”
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Obiceiul alimentar care te trezește noaptea