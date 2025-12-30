Președinta Maia Sandu cere extinderea vettingului judecătorilor pentru deblocarea dosarelor „de rezonanță”

Lidera de la Chișinău a cerut modificarea vettingului, astfel încât și judecătorii din primele instanțe să fie supuși evaluării externe, în condițiile în care, în prezent, sunt evaluați doar președinții sau vicepreședinții acestora. Maia Sandu avertizează că sistemul este sabotat de unii actori din justiție, iar dosare de rezonanță, precum „Furtul miliardului”, riscă să nu fie finalizate.

Lidera de la Chișinău a afirmat că „în unele zone ale justiției lucrurile au început să funcționeze mai bine”, dar că mai sunt ,,actori din justiție care continuă să colaboreze cu infractorii și încearcă din răsputeri să păstreze elemente ale sistemului vechi, corupt”.

Maia Sandu a mai subliniat că examinarea unor dosare importante este tergiversată de unii judecători cu „scopul de a obține beneficii ilegale”.

,,Vreau să aduc doar câteva exemple, din informația care este disponibilă public: un dosar care vizează un grup criminal organizat este examinat în instanță deja de 11 ani, au mai rămas doar 4 ani până la expirarea termenului de prescripție, așa cum s-a întâmplat în cazul dosarului Laundromat, un alt dosar la fel, care vizează un grup criminal organizat, acuzat de trafic de droguri, se află în instanță de 7 ani, un alt dosar pe un caz de delapidare a averii străine se află în instanță de 11 ani, un alt caz similar, un dosar care se află în instanță de 9 ani. Dosare pe frauda bancară și spălare de bani - un dosar cu privire la escrocheriile de la Banca de Economii se examinează în instanță din 2013, alte dosare care vizează frauda bancară din 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Într-un dosar - în 3 ani eu fost audiați doar 3 martori. În alt dosar, în 5 ani, au fost audiați 5 martori. Concluziile vi le faceți dumneavoastră. Dar după mine, aceste exemple sunt o dovadă clară că unii judecători admit intenționat tergiversări în examinarea dosarelor și putem presupune că o fac cu . Ce se întâmplă cu aceste cazuri? Cine sancționează asemenea comportamente? Nu am văzut reacții ferme din partea organelor de autoadministrare. CSM ar fi trebuit să ia atitudine mai serioasă față de aceste cazuri”, a detaliat Maia Sandu.

,,Riscuri majore”

Lidera de la Chișinău susține că sunt semnale ,,tot mai îngrijorătoare privind sabotarea și eschivarea de către unii judecători din primele instanțe de la examinarea cauzelor importante pentru țară, contând pe faptul că nu vor fi supuși exercițiului de vetting, adică evaluarea externă extraordinară”.

,,Din cauza iresponsabilității unor actori din justiție există riscuri majore că nu va exista finalitate pe unele episoade ale dosarului frauda bancară. Nu putem asista neputincioși la aceste abuzuri. Trebuie să mergem înainte cu măsuri ferme, astfel încât să avem o justiție integră și eficientă, iar combaterea corupției să producă rezultate”, a adăugat Maia Sandu, subliniind că inițiativa legislativă a Parlamentului de la Chișinău care a fost adoptată luni, 29 decembrie și care vizează includerea în procesul de evaluare extraordinară și a unor judecători din prima instanță, adică a celor care din 2017 au examinat sau examinează dosare de corupție și actele conexe corupției, este ,,una potrivită”.

,,Eu cred că trebuie să mergem și mai departe, mai ales că și Raportul de Extindere din 2025 al Comisiei Europene recomandă modificarea legislației pentru a prevedea evaluarea externă obligatorie a tuturor judecătorilor specializați în anticorupție, inclusiv a celor din colegiul specializat din prima instanță de către comisia de evaluare externă relevantă. Și în acest sens, solicit Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și altor autorități responsabile, să analizeze în cadrul unui grup de lucru și să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting în vederea lărgirii categoriilor de judecători care să fie supuși evaluării extraordinare; și/sau accelerarea procedurilor interne ale Colegiului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în evaluarea performanței judecătorilor. Reforma justiției este foarte importantă și pentru funcționarea statului și pentru procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Dacă măsurile întreprinse până acum se dovedesc insuficiente, trebuie să mergem mai departe, să corectăm, să accelerăm și să amplificăm această reformă. Și asta vom face”, a detaliat Maia Sandu.

Instituțiile vizate, printre care Legislativul, Executivul și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), nu au reacționat deocamdată la solicitările Maiei Sandu, înaintate în cadrul unei conferințe de presă susținute la data de 30 decembrie, aceasta vizând numai subiecte din domeniul justiției.

Regiunea transnistreană, eschivarea de la ispășirea pedepsei

Președinta Republicii Moldova a abordat și situația persoanelor care își așteaptă verdictul, dar reușesc să părăsească teritoriul aflat sub controlul autorităților constituționale înainte de pronunțarea acestuia, fiind vorba de regiunea separatistă transnistreană.

,,O problemă urmărită și discutată pe larg în societate în aceste zile, este despre faptul că persoane care își așteaptă sentința, părăsesc teritoriul controlat de autoritățile constituționale înainte de pronunțarea acesteia. Regiunea transnistreană este folosită tot mai des pentru eschivarea de la ispășirea pedepsei. Și procedurile de dare în căutare a persoanei condamnate sunt ineficiente, pentru că presupun termeni care pun în pericol posibilitatea de a localiza persoana și astfel, se pierde șansa ca aceasta să fie adusă în fața justiției să se facă dreptate. În acest sens, solicit Guvernului îmbunătățirea cadrului existent și întreprinderea măsurilor legislative necesare de prevenire a eschivării persoanelor condamnate de la executarea pedepsei, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanei, odată cu pronunțarea sentinței și a măsurii de arest în scopul executării sentinței”, a conchis lidera de la Chișinău.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a menționat persoane concrete care ar fi reușit să fugă în regiunea separatistă transnistreană.

Totuși, cu o zi mai devreme, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat recent la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea averii străine, se eschivează de la executarea pedepsei, aflându-se în regiunea separatistă. Anterior, au procedat similar și foștii deputați Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovanu, toți fiind din anturajul fugarului Ilan Șor.