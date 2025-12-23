search
Marți, 23 Decembrie 2025
Oana Țoiu, primită de lidera de la Chișinău: ,,România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova”

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, discuțiile vizând cu precădere pașii pe care țara trebuie să îi facă în următoarea perioadă în contextul aderării la Uniunea Europeană.

Oana Țoiu a avut o întrevedere cu Maia Sandu. FOTO: Presedinte.md
Oana Țoiu a avut o întrevedere cu Maia Sandu. FOTO: Presedinte.md

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut la Chișinău o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, care se află în vizită de lucru în țara vecină cu ocazia reuniunii anuale a ambasadorilor țării.

,,În cadrul discuțiilor, președinta Maia Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova și principalul susținător al parcursului său european, al securității energetice, al dezvoltării economice și al conectivității cu Uniunea Europeană”, au informat reprezentanții Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Conform acestora, cei doi oficiali au discutat, în special, despre ,,următorii pași în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Ministra Oana Țoiu a reiterat angajamentul României de a continua să fie o voce fermă și constantă de susținere a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene”.

Întrevederi cu premierul și șeful diplomației moldovene

Cu o zi mai devreme, Oana Țoiu a avut o întrevedere cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, cei doi discutând despre ,,prioritățile de cooperare pentru perioada următoare, cu accent pe continuarea proiectelor strategice și dezvoltarea unor noi inițiative comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”.

Prim-ministrul moldovean și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de București în diferite domenii, printre care energie, educație, economie, infrastructură, sănătate și cultură. 

„Relația dintre Republica Moldova și România este una strategică, profundă și ireversibilă. Contăm în continuare pe sprijinul și solidaritatea României în parcursul european al Republicii Moldova”, a afirmat Alexandru Munteanu. 

Potrivit responsabililor Guvernului de la Chișinău, România și-a reconfirmat în acest an statutul de principalul partener comercial și investițional al Republicii Moldova, iar schimburile comerciale bilaterale au depășit 3 miliarde de euro și suma investițiilor românești ajunge la aproximativ 35 de milioane de euro. 

,,Linia independenței energetice Vulcănești-Chișinău, care conectează Republica Moldova la sistemul energetic al României, urmează să fie dată, în curând, în exploatare. România a reacționat, prompt și solidar, ca de fiecare dată, ajutându-ne să menținem stabilitatea sistemului electroenergetic național, după atacurile intensificate ale Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. Totodată, a fost menționat progresul înregistrat în construcția Podului Ungheni-Ungheni, menit să îmbunătățească conectivitatea dintre Republica Moldova și România și să faciliteze integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport”, au detaliat reprezentanții Executivului.

În aceeași zi, șefa diplomației române s-a întâlnit cu omologul său moldovean Mihai Popșoi care a afirmat că „Republica Moldova și România sunt conectate printr-un parteneriat strategic solid, care se reflectă în proiecte concrete și în beneficii directe pentru cetățeni. Ne dorim ca această cooperare economică și investițională să continue să crească, astfel încât rezultatele să fie resimțite în mod real în viața oamenilor”.  

Aceasta este a doua vizită din acest an a ministrei Afacerilor Externe a României la Chișinău. Prima a avut loc în luna iulie, la scurt timp după preluarea mandatului.

Republica Moldova

