search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei, susține că este ,,independentă”. Ce spune despre aderarea Chișinăului la UE

0
0
Publicat:

Într-o adresare, Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei, susține că nu este o „Biserică rusă”, ci este ,,liberă și independentă” și ,,nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare” ales de stat.

Mitropolia Moldovei afirmă că nu este contra aderării țării la UE. FOTO: Mitropolia.md
Mitropolia Moldovei afirmă că nu este contra aderării țării la UE. FOTO: Mitropolia.md

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei se arată indignați de declarațiile ,,neprietenoase și denigratoare” la adresa lor, subliniind că Mitropolia Moldovei nu ,,este o „Biserică rusă”, ci este Biserica întregului popor care trăiește în Republica Moldova, format din credincioși de diferite etnii. Ea este deschisă tuturor, indiferent de limba vorbită, apartenența politică sau opțiunea culturală. În lăcașele noastre de cult se roagă împreună oameni de toate vârstele și categoriile sociale, valorile care le mărturisesc sau opțiunile politice pe care le au, uniți prin credința în Hristos și dragostea față de aproapele”.

De asemenea, ei afirmă că ea este ,,liberă și independentă în conducerea sa, potrivit Tomosului de Independență, emis în anul 1994 de către Patriarhia Moscovei, prin care i s-a recunoscut autonomia deplină în organizare și păstorire. De atunci și până astăzi, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove își desfășoară activitatea canonică, pastorală și socială în deplin respect față de legislația Republicii Moldova și în duhul Evangheliei”.

În același timp, dau asigurări că ,,nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare ales” de Republica Moldova, făcând referire la parcursul european al țării.

,,Misiunea Bisericii este una strict duhovnicească, centrată pe pastorația credincioșilor, sprijinirea celor aflați în nevoi și propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos.

,,Considerăm aceste declarații neprietenoase și periculoase pentru unitatea și pacea socială. Chemăm toți creștinii să fie mărturisitori și propovăduitori ai păcii, ai unității și ai dragostei într-o societate care are nevoie mai mult ca oricând de înțelegere, solidaritate și iubire, nu de dezbinare și ură.Totodată, amintim că experiențele similare din țara vecină, unde s-a încercat scoaterea în afara legii a Bisericii Ortodoxe, s-au soldat cu eșecuri și tulburări sociale profunde. Nu este cazul ca Republica Moldova să repete greșelile altora, ci este vremea să ne păstrăm echilibrul și înțelepciunea, pentru binele comun al poporului nostru”, au detaliat reprezentanții Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei. 

Reacția Mitropoliei Basarabiei

Mitropolia Basarabia, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, a reacționat, susținând că în spatele acestui gest de ,,căință” stă o tentativă de ,,justificare a propriilor eșecuri morale, sociale și duhovnicești din ultimii ani — o încercare de a cosmetiza imaginea unei ierarhii care, prin acțiunile și tăcerile sale, a tulburat grav viața bisericească și socială din Republica Moldova, în cele peste trei decenii de la obținerea independenței.

După implicările directe și agresive ale unor ierarhi și clerici ai Patriarhiei Moscovei în procesele electorale și politice ale țării — fapte condamnate public de societatea civilă, de presă, de autoritățile competente, dar și de Mitropolia Basarabiei — comunicatul de astăzi „condamnă ferm” implicarea Bisericii în politică. Totuși, această condamnare formală nu este urmată de nicio măsură canonică sau disciplinară concretă împotriva celor care au compromis demnitatea preoției prin partizanat politic, propagandă și manipulare. Dimpotrivă, unii dintre ierarhii și preoții implicați activ în campanii electorale au fost ulterior promovați în diverse comisii și structuri sinodale”, au adăugat reprezentanții Mitropoliei Moldovei. 

Citește și: Preoți moldoveni, vizite la Moscova. Primesc bani pentru a fi folosiți de Kremlin și Ilan Șor în scopuri electorale UPDATE

Mai mult, Mitropolia Basarabiei a acuzat Mitropolia Moldovei că a impus sancțiuni asupra unor preoți ai Mitropoliei Basarabiei, gest ce reflectă frustrarea cauzată de trecerea acestora de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei, odată cu începerea războiului Kremlinului împotriva Kievului.

,,După ani întregi de retorică ostilă, dezinformare și calomniere îndreptată împotriva Mitropoliei Basarabiei, a Bisericii Ortodoxe Române și a Statului român – precum și împotriva tuturor intelectualilor și credincioșilor care își trăiesc cu demnitate identitatea românească –, aceiași reprezentanți ai Patriarhiei Moscovei din Republica Moldova revin astăzi cu așa-numite „măsuri canonice” îndreptate împotriva unor preoți care, încă din anul 2020, slujesc în deplină rânduială liturgică și comuniune canonică în Biserica Ortodoxă Română, fiind parte integrantă din clerul Mitropoliei Basarabiei. „Caterisirile” anunțate de aceștia nu au nicio valabilitate canonică sau juridică, întrucât preoții vizați, împreună cu comunitățile lor, nu mai aparțin, de ani buni, jurisdicției Patriarhiei Moscovei. Actele emise împotriva lor constituie nu doar o sfidare evidentă a ordinii canonice a Bisericii, ci și o gravă ofensă adusă Trupului lui Hristos și principiului libertății religioase, pe care se întemeiază viața Bisericii în toată lumea. Prin aceste gesturi, structura pro-moscovită de la Chișinău nu face decât să-și manifeste frustrarea față de dinamica firească a revenirii tot mai multor comunități și preoți în sânul Bisericii-Mame – Biserica Ortodoxă Română”, se arată în mesajul emis de Mitropolia Basarabiei.

Preoți implicați în acțiuni electorale

Preoții Mitropoliei Moldovei au fost implicați în referendumul pro-UE și în alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, fiindu-le organizată plecarea în Rusia sub pretextul pelerinajelor, iar la întoarcere ar fi strâns semnături sau ar fi făcut propagandă electorală în favoarea candidaților din partea partidelor controlate de Ilan Șor. Iar în acest an, cu același scop, au fost în Serbia. 

Ulterior, Mitropolitul Vladimir a declarat că „pelerinajele” preoților din Mitropolia Moldovei în Rusia au fost finanțate de organizația Eurasia, neavând legătură cu Ilan Șor.

Totuși, Eurasia este controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, iar Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău a solicitat în instanță ca organizația să fie declarată extremistă.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
digi24.ro
image
Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Venus dă totul peste cap. Cine iubește, cine plânge și cine se mărită până la finalul lunii
gandul.ro
image
HOROSCOP 13 noiembrie. Ziua de astăzi aduce oportunități noi și energie pozitivă pentru toate zodiile
mediafax.ro
image
Cornel Dinu, ultimele detalii despre starea sa de sănătate chiar de pe patul de spital: „Mi-au pus 12 senzori. Parcă eram RoboCop”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Are sau nu dreptul angajatorul să te concedieze după ce revii din concediul de creștere copil. Ce spune legea
playtech.ro
image
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro pentru copiii săi. De unde provin banii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
O femeie din Bistrița a fost cât pe ce să-și piardă viața din cauza unei creme cu mercur: „M-am trezit desfigurată”. Vânzătoarea face declarații halucinante
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este femeia care i-a stat alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață! Compozitorul s-a stins abia după sosirea ei la spital: „Am știut că mă va aștepta”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Fără bilet de trimitere la medic. Ce pacienți sunt vizați de această măsură
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor