Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei, susține că este ,,independentă”. Ce spune despre aderarea Chișinăului la UE

Într-o adresare, Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei, susține că nu este o „Biserică rusă”, ci este ,,liberă și independentă” și ,,nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare” ales de stat.

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei se arată indignați de declarațiile ,,neprietenoase și denigratoare” la adresa lor, subliniind că Mitropolia Moldovei nu ,,este o „Biserică rusă”, ci este Biserica întregului popor care trăiește în Republica Moldova, format din credincioși de diferite etnii. Ea este deschisă tuturor, indiferent de limba vorbită, apartenența politică sau opțiunea culturală. În lăcașele noastre de cult se roagă împreună oameni de toate vârstele și categoriile sociale, valorile care le mărturisesc sau opțiunile politice pe care le au, uniți prin credința în Hristos și dragostea față de aproapele”.

De asemenea, ei afirmă că ea este ,,liberă și independentă în conducerea sa, potrivit Tomosului de Independență, emis în anul 1994 de către Patriarhia Moscovei, prin care i s-a recunoscut autonomia deplină în organizare și păstorire. De atunci și până astăzi, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove își desfășoară activitatea canonică, pastorală și socială în deplin respect față de legislația Republicii Moldova și în duhul Evangheliei”.

În același timp, dau asigurări că ,,nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare ales” de Republica Moldova, făcând referire la parcursul european al țării.

,,Misiunea Bisericii este una strict duhovnicească, centrată pe pastorația credincioșilor, sprijinirea celor aflați în nevoi și propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos.

,,Considerăm aceste declarații neprietenoase și periculoase pentru unitatea și pacea socială. Chemăm toți creștinii să fie mărturisitori și propovăduitori ai păcii, ai unității și ai dragostei într-o societate care are nevoie mai mult ca oricând de înțelegere, solidaritate și iubire, nu de dezbinare și ură.Totodată, amintim că experiențele similare din țara vecină, unde s-a încercat scoaterea în afara legii a Bisericii Ortodoxe, s-au soldat cu eșecuri și tulburări sociale profunde. Nu este cazul ca Republica Moldova să repete greșelile altora, ci este vremea să ne păstrăm echilibrul și înțelepciunea, pentru binele comun al poporului nostru”, au detaliat reprezentanții Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei.

Reacția Mitropoliei Basarabiei

Mitropolia Basarabia, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, a reacționat, susținând că în spatele acestui gest de ,,căință” stă o tentativă de ,,justificare a propriilor eșecuri morale, sociale și duhovnicești din ultimii ani — o încercare de a cosmetiza imaginea unei ierarhii care, prin acțiunile și tăcerile sale, a tulburat grav viața bisericească și socială din Republica Moldova, în cele peste trei decenii de la obținerea independenței.

După implicările directe și agresive ale unor ierarhi și clerici ai Patriarhiei Moscovei în procesele electorale și politice ale țării — fapte condamnate public de societatea civilă, de presă, de autoritățile competente, dar și de Mitropolia Basarabiei — comunicatul de astăzi „condamnă ferm” implicarea Bisericii în politică. Totuși, această condamnare formală nu este urmată de nicio măsură canonică sau disciplinară concretă împotriva celor care au compromis demnitatea preoției prin partizanat politic, propagandă și manipulare. Dimpotrivă, unii dintre ierarhii și preoții implicați activ în campanii electorale au fost ulterior promovați în diverse comisii și structuri sinodale”, au adăugat reprezentanții Mitropoliei Moldovei.

Mai mult, Mitropolia Basarabiei a acuzat Mitropolia Moldovei că a impus sancțiuni asupra unor preoți ai Mitropoliei Basarabiei, gest ce reflectă frustrarea cauzată de trecerea acestora de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei, odată cu începerea războiului Kremlinului împotriva Kievului.

,,După ani întregi de retorică ostilă, dezinformare și calomniere îndreptată împotriva Mitropoliei Basarabiei, a Bisericii Ortodoxe Române și a Statului român – precum și împotriva tuturor intelectualilor și credincioșilor care își trăiesc cu demnitate identitatea românească –, aceiași reprezentanți ai Patriarhiei Moscovei din Republica Moldova revin astăzi cu așa-numite „măsuri canonice” îndreptate împotriva unor preoți care, încă din anul 2020, slujesc în deplină rânduială liturgică și comuniune canonică în Biserica Ortodoxă Română, fiind parte integrantă din clerul Mitropoliei Basarabiei. „Caterisirile” anunțate de aceștia nu au nicio valabilitate canonică sau juridică, întrucât preoții vizați, împreună cu comunitățile lor, nu mai aparțin, de ani buni, jurisdicției Patriarhiei Moscovei. Actele emise împotriva lor constituie nu doar o sfidare evidentă a ordinii canonice a Bisericii, ci și o gravă ofensă adusă Trupului lui Hristos și principiului libertății religioase, pe care se întemeiază viața Bisericii în toată lumea. Prin aceste gesturi, structura pro-moscovită de la Chișinău nu face decât să-și manifeste frustrarea față de dinamica firească a revenirii tot mai multor comunități și preoți în sânul Bisericii-Mame – Biserica Ortodoxă Română”, se arată în mesajul emis de Mitropolia Basarabiei.

Preoți implicați în acțiuni electorale

Preoții Mitropoliei Moldovei au fost implicați în referendumul pro-UE și în alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, fiindu-le organizată plecarea în Rusia sub pretextul pelerinajelor, iar la întoarcere ar fi strâns semnături sau ar fi făcut propagandă electorală în favoarea candidaților din partea partidelor controlate de Ilan Șor. Iar în acest an, cu același scop, au fost în Serbia.

Ulterior, Mitropolitul Vladimir a declarat că „pelerinajele” preoților din Mitropolia Moldovei în Rusia au fost finanțate de organizația Eurasia, neavând legătură cu Ilan Șor.

Totuși, Eurasia este controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, iar Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău a solicitat în instanță ca organizația să fie declarată extremistă.