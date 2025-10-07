Serviciile speciale de la Chișinău cer ca organizația Eurasia a lui Șor să fie declarată extremistă

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău a solicitat în instanță ca organizația Eurasia, controlată de Ilan Șor, să fie declarată extremistă. Cererea se află pe rolul Curții de Apel Centru, iar prima ședință, programată pentru 6 octombrie, a fost amânată.

Președinta consiliului organizației neguvernamentale Eurasia, Aliona Arșinova, deputată în Duma de Stat din Rusia, a declarat pentru presa rusă că procesul se desfășoară cu încălcări, acuzând autoritățile moldovene că nu au furnizat traducerea documentelor în limba rusă.

„Încă de la început procesul se desfășoară cu încălcări: autoritățile nici măcar nu s‑au deranjat să trimită traducerea documentelor în limba rusă, așa cum cer normele procedurale”, a adăugat Aliona Arșinova pentru agenția oficială rusă RIA Novosti, portavoce fidelă a Kremlinului.

Mai mult, Aliona Arșinova este convinsă ,,că inițiativa interdicției provine de la președintele Maia Sandu și de la susținătorii ei occidentali”, susținând că organizația ,,simbolizează deschiderea, prietenia și cooperarea umanitară pe spațiul eurasiatic”.

Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova a depus o cerere civilă pentru recunoașterea organizației Eurasia drept una extremistă. Acțiunea a fost înregistrată în data de 25 iulie la Curtea de Apel Centru din capitala țării vecine, fiind motivată prin legătura organizației cu oligarhul fugar Ilan Șor, aflat sub sancțiuni ale UE și SUA, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

Reprezentanții SIS, precum și Administrația Prezidențială din Republica Moldova, nu au comentat deocamdată acuzațiile formulate de Aliona Arșinova.

Raportul serviciilor speciale de la Chișinău

Aceasta, însă nu a menționat că organizația Eurasia apare într-un raport privind imixtiunea externă în procesele electorale din Republica Moldova, făcut public în luna decembrie a anului trecut de șeful SIS, Alexandru Musteața.

Potrivit documentului, organizația Eurasia, al cărei fondator și director în acte este Nelli Parutenco, fosta contabilă a Partidului Șor, scos în afara legii, a fost creată la începutul anului trecut, având mai multe obiective de realizat în Republica Moldova, printre care:

,,a) Proiectarea soft-power, implicit prin promovarea a.n. concept „Russkiy Mir” (inclusiv cu

atragerea mediilor ecleziastice);

b) cooptarea tinerilor prin organizarea vizitelor acestora la diverse programe în Rusia;

c) identificarea şi atragerea persoanelor predispuse la acțiuni de destabilizare;

d) acționarea în vederea deturnării parcursului european al RM;

e) eludarea sancțiunilor internaționale prin intermediul organizațiilor intermediare;

f) platformă de finanțare ilegală a partidelor politice”, potrivit SIS.

Sub pretextul derulării unor proiecte ale organizației Eurasia, Ilan Șor a facilitat transportul a mii de cetățeni moldoveni în Rusia, majoritatea fiind membri și simpatizanți ai Blocului Victorie pe care-l conduce. Pe această cale au ajuns la Moscova și aproximativ 500 de preoți din cadrul Mitropoliei Moldovei care este subordonată Patriarhiei Ruse.

,,Călătoriile au avut drept scop convingerea clericilor de a se implica în influențarea alegerilor prezidențiale și a referendumului. Ajunşi la Moscova clericilor li s-a propus să semneze un contract cu „EVRAZIA” pentru a li se oferi un card bancar cu sistem rusesc de plăţi „Mir”, pentru a primi ajutor din partea Patriarhiei Ruse.La revenire acestora le-a fost promisă remunerarea din partea „EVRAZIA” în sumă de 1000 USD”, au mai anunțat responsabilii SIS.

În același timp, mai mulți tineri au fost trimiși în Federația Rusă sau în Bosnia și Herțegovina pentru a fi instruiți în vederea unor acțiuni de destabilizare la Chișinău.

,, De la lansarea platformei „EVRAZIA” din Moscova, o atenție sporită a fost acordată regiunilor RM conduse de persoane afiliate lui Ilan ȘOR – UTA Găgăuzia, Taraclia şi Orhei. Administrația acestora au semnat contrate trilaterale cu „EVRAZIA” şi „PROMSVYAZBANK ”, pentru recepționarea surselor financiare, de fapt fiind un mod de a camufla finanțarea ilegală şi coruperea electorală. Beneficiarii dispuneau de conturi bancare la „PROMSVYAZBANK”, care au fost deschise fără prezenţă fizică, datele personale (paşapoartele) fiind ilegal colectate6 centralizat de grupul ŞOR şi remise la Moscova”, potrivit raportului făcut public de SIS.

Acțiunile au avut loc în contextul alegerilor parlamentare și al referendumului pro-UE desfășurate în toamna anului trecut. În 2025, interferența Rusiei, realizată prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor, a continuat prin diverse metode, potrivit autorităților moldovene.

În prezent, oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat definitiv la închisoare în dosarul fraudei bancare de justiția de la Chișinău, se află la Moscova.