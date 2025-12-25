search
Crăciunul liderilor de la Chișinău. Ce mesaje le-au transmis moldovenilor în această zi specială

Persoanele de la conducerea Republicii Moldova, printre care președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și președintele Igor Grosu, au transmis mesaje video cu ocazia Crăciunului, dorindu-le moldovenilor o sărbătoare fericită și pașnică.

Maia Sandu le-a dorit moldovenilor un Crăciun fericit. FOTO: Presedinte.md
Maia Sandu le-a dorit moldovenilor un Crăciun fericit. FOTO: Presedinte.md

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis urarea „Crăciun fericit”, însoțită de o înregistrare video de la inaugurarea pomului de Crăciun din incinta Administrației Prezidențiale, împodobit săptămâna trecută alături de mai mulți copii.

Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul puterii de la Chișinău, a declarat că acest Crăciun să fie un prilej care să-i ghideze pe moldoveni și să-i facă mai buni, mai empatici și mai uniți.

,,Oriunde vă găsește această sărbătoare magică, sfânta sărbătoare de Crăciun, vă invit să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de lângă noi. Crăciunul este acea perioadă a anului când avem frumoasa ocazie să creeăm amintiri de neuitat, împreună cu familiile noastre și cu cei pe care-i iubim și-i avem alături. Haideți să reflectăm împreună asupra valorilor care ne unesc, ne fac mai puternici, ne țin grămăjoară și ne definesc ca neam. Să ne deschidem larg porțile și să lăsăm cetele de colindători, să ne vestească nașterea domnului, să ne lumineze casele și sufletele”, a subliniat Igor Grosu. 

Iar premierul Alexandru Munteanu, alături de membrii Cabinetului de miniștri pe care îl conduce, a transmis mesaje în această zi specială.

 ,,Dragi cetățeni, vă dorim sărbători de iarnă fericite cu pace și speranță, și încredere în viitor”, a adăugat prim-ministrul Republicii Moldova. 

Au transmis felicitări și politicienii pro-ruși, printre care se numără liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon.

,,Sărbătorile creștine ne amintesc nouă de datoria morală față de aproapele nostru, să fim îngăduitori, să le oferim sprijin celor nevoiași, să facem fapte bune, să nu promovăm ura și dușmănia. Fie ca, de Crăciun, cât mai multe familii să fie împreună la masa de sărbători și să slăvească Nașterea lui Iisus, Nașterea Domnului!”, a scris socialistul pe pagina sa de Facebook. 

,,Crăciun fericit, alături de cei dragi!Să aveți parte de sănătate, liniște, bucurii și multe momente frumoase împreună.Fiți mai buni unii cu alții, iubiți, iertați, construiți planuri de viitor și fiți fericiți oriunde v-ați afla.Nu uitați de tradițiile care ne unesc, pe care le-am învățat de la părinții noștri, și să le transmitem cu grijă mai departe.Fie ca magia Crăciunului să vă umple casa de lumină!”, a notat pe internet Ion Ceban, primarul Chișinăului și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN).  

În Republica Moldova, Crăciunul se sărbătorește atât pe 25 decembrie, cât și pe 7 ianuarie, ambele fiind zile oficiale de sărbătoare.

