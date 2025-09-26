search
CTP, avertisment înainte de alegerile din Moldova: „De această țărișoară depinde soarta României și a Europei”

0
0
Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a transmis un avertisment dur înaintea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Acesta susține că Rusia a investit masiv pentru a susține partidele pro-ruse și avertizează că, dacă acestea vor câștiga, România se va trezi cu graniță directă cu Rusia, iar întreaga Europă va fi pusă în pericol.

Cristian Tudor Popescu spune că soarta României depinde de alegerile din Moldova FOTO: Mediafax
Cristian Tudor Popescu spune că soarta României depinde de alegerile din Moldova FOTO: Mediafax

Jurnalistul a explicat că, spre deosebire de România, Moldova a devenit ținta unor investiții enorme din partea Rusiei pentru a cumpăra voturi. „În România, nu a fost nevoie ca Rusia să investească sute de milioane de dolari cumpărând alegători la bucată pentru domnul Dumnezeilă. A fost suficientă plata pentru diverși influenceri pe TikTok pentru a proști pe suficienți cetățeni, ceea ce este mult mai ieftin. Ce vedem în Republica Moldova acum e o investiție uriașă pe care o face Rusia pentru a cumpăra alegători. Se opun cât pot organele de forță moldovene să stopeze toate operațiunile astea plus operațiuni de subversiune, după cum am văzut, grupuri organizate pregătite ca să provoace agitație și haos”, a explicat CTP într-o intervenție la B1TV.

Europa și România, în pericol

Gazetarul avertizează că miza alegerilor depășește granițele Moldovei: „Nu exagerez deloc. În acest moment, de această țărișoară depinde soarta României și depinde soarta Europei. Acolo stă soarta întregii Europe acum, în bucata asta de pământ numită Republica Moldova. Dacă rușii vor reuși să facă graniță cu România, adică să ocupe practic Republica Moldova, vom avea nu doar graniță statală, ci graniță cu o bază militară. Ținta Rusiei este să transforme Republica Moldova într-o bază militară de atac, în primul rând asupra Odesei, așa cum a precizat doamna Maia Sandu. Este foarte greu să răzbată frontal, câștigă câte un metru pe an spre Odesa. Nu pot răzbate frontal și atunci încearcă să o atace prin spate, venind din Republica Moldova și Transnistria”.

Operațiuni „steag fals” și manipulare mediatică

CTP a vorbit despre semnele unei operațiuni de tip „steag fals” lansate de Rusia: „Am văzut o serie de semne îngrijorătoare, declarațiile lui Serghei Narîșkin, de la serviciul de informații externe al rușilor, care a făcut ce se cheamă la ei operațiune cu «steag fals». Adică s-a apucat să zbiere acum că NATO și România se pregătesc să năvălească cu trupe în Moldova după alegerile de duminică pentru a ataca după aceea Odesa. Că așa se face steagul fals: ce ai tu de gând să faci, îl pui în sarcina celor pe care îi ataci. Este un mecanism pe care Rusia l-a folosit de nenumărate ori. Este un semnal clar”.

El a remarcat și reacția slabă a Moscovei după ce Donald Trump a insultat Rusia și armata sa, numind-o „tigru de hârtie. „Această expresie are un trecut impresionant, îi aparține lui Mao Zedong, este expresie chinezească specifică. Mao a folosit-o în 1946 despre America: cu toată bomba ei atomică, doar un «tigru de hârtie». Cunosc foarte bine rușii ce înseamnă această expresie, care este o batjocură gravă la adresa Armatei Roșii. Păi după o asemenea insultă n-a spus nimic Medvedev, care aruncă cu tot felul de zoaie când are ocazia și când nu are. A ieșit doar Peskov, care spune că «Noi nu suntem tigru, ci suntem urs. Și nu există urși de hârtie»”, a explicat CTP.

Războiul hibrid și vulnerabilitățile României

Gazetarul a atras atenția că principalele pericole pentru România vin din războiul hibrid, nu din atacuri directe: „Există în România destule persoane cu discernământ foarte limitat, ca să nu spun imbecili, care sunt extrem de vulnerabili la propaganda pro-rusă și anti-UE. Avem un procent considerabil de astfel de persoane. Pericolul principal pentru România nu o să vină pe sus, pe calea aerului, ci pe jos. Avem acest război hibrid care a dat rezultate foarte bune. Avem milioane de inși care gândesc așa cum dorește Kremlinul și vor continua cu această metodă. Dacă va cădea Republica Moldova duminică, nu vrem să ne gândim ce urmează pentru România, având la graniță Rusia”.

CTP a comentat și decizia autorităților române de a nu doborî drona rusească care a încălcat spațiul aerian: „Gândiți-vă dacă ne năpusteam din prima clipă să tragem în dronă? Aha, vrem să stârnim războiul, vrem să îi provocăm pe ruși. De asta au făcut ăștia de la Ministerul Apărării asta. Asta ar fi fost reacția unei părți cunoscute a politicului din România”.

Republica Moldova

