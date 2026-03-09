Cum au deturnat doi bărbați din Franța șapte camioane cu marfă folosind o platformă de transport. În schemă a fost implicat și un român

Doi bărbați din Franța au reușit să deturneze mai multe camioane cu marfă în doar câteva zile, furând bunuri în valoare de aproape un milion de euro. În schemă a fost implicat și un român, angajat să conducă camionul și să meargă la depozite, unde se prezenta drept reprezentantul companiei care câștigase transportul pentru a ridica marfa fără suspiciuni.

Potrivit L'Union, în doar câteva zile, datorită unui plan bine pus la punct, cei doi au reușit să deturneze șapte remorci cu marfă în valoare de aproape un milion de euro.

Între 24 și 28 septembrie 2020, cei doi au furat 66 de paleți de șampanie – peste 25.000 de sticle – din depozite din Reims și Chouilly, 113 paleți de cosmetice de la L’Oréal din Gauchy (Aisne) și 1.297 de anvelope de la o companie din Camon (Somme). În mod surprinzător, au plecat și cu 24 de paleți de conserve de morcovi de la Bonduelle din Estrées-Mons (Somme).

Cum funcționa rețeaua

Maxime este expeditor de marfă. Meseria lui presupune consultarea unei platforme de schimb de transporturi, care pune în legătură transportatorii cu firmele care au marfă de livrat.

După ce identifica transporturile, Paul intra în acțiune. El închiria un cap tractor, angaja un șofer român și folosea, printre altele, o remorcă furată din depozitul de camioane Farman în 2020 sau o altă remorcă furată cu un an înainte, pe care o echipa cu plăcuțe de înmatriculare false.

În ziua stabilită, șoferul ajungea la depozit, se prezenta ca fiind din partea companiei care câștigase contractul și putea astfel să încarce marfa fără să trezească suspiciuni.

Unul dintre inculpați se află în prezent în arest la domiciliu, cu brățară electronică, în Belgia, motiv pentru care nu a putut participa la procesul din Franța.

Cei doi nu au luat însă în calcul asiguratorul remorcii furate de la Farman, care a angajat un investigator pentru a o găsi: aceasta era echipată cu un dispozitiv GPS. Remorca a fost localizată în Belgia, în curtea unui depozit închiriat de Paul.

În birourile acestuia, anchetatorii francezi și belgieni, care au colaborat în acest caz, au găsit, printre altele, avizele de livrare corespunzătoare mărfurilor furate, precum și mai multe produse încă pe paleți. De asemenea, anchetatorii au stabilit că Maxime consultase platforma de schimb de transporturi pentru toate cele șapte anunțuri corespunzătoare transporturilor deturnate.