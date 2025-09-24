Alegeri sub asediu informațional la Chișinău. Moldova, laboratorul Kremlinului pentru destabilizarea Europei

Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă concertată de dezinformare și manipulare venită dinspre Est. Campania este sofisticată, răspândită prin canale multiple și are un obiectiv clar: discreditarea președintei Maia Sandu și erodarea opțiunii pro-europene a alegătorilor moldoveni.

Pentru Kremlin, alegerile din 28 septembrie nu sunt doar despre Chișinău. Miza este mult mai mare: dacă Moldova își continuă parcursul spre Uniunea Europeană sau se întoarce, încet dar sigur, în orbita Moscovei, arată o anaiză AFP.

Într-o țară cu doar 2,5 milioane de locuitori, aflată de ani de zile într-un echilibru precar între Est și Vest, scrutinul din această toamnă este descris de analiști drept „crucial pentru viitorul democratic” al Republicii Moldova.

Războiul de imagine împotriva Maiei Sandu

În ultimele săptămâni, președinta Maia Sandu a devenit ținta unei avalanșe de atacuri coordonate: videoclipuri deepfake, conturi false pe rețelele sociale, acuzații aberante despre starea ei de sănătate mintală, dar și teorii conspiraționiste care o asociază cu presupuse planuri ale NATO de a mobiliza moldoveni în războiul din Ucraina.

„Vor să o transforme pe Maia Sandu într-o caricatură pentru electoratul rusofon și indecis”, comentează un expert în comunicare strategică de la București.

Cel mai distribuit material este un video fals, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Sandu apare cântând un rap în limba rusă, într-o tentativă evidentă de ridiculizare.

Toate acestea fac parte dintr-o operațiune de dezinformare cunoscută sub numele de Operation Overload sau Matryoshka, documentată de colectivul online Antibot4Navalny.

Telegram, TikTok, X: rețeaua de propagandă a Moscovei

Conform investigațiilor publicate recent de AFP, BBC și Ziarul de Gardă, dezinformarea este diseminată prin canale Telegram apropiate de Kremlin, amplificată apoi prin conturi bot și influenceri plătiți pe TikTok și X (fostul Twitter). Unele postări, scrise în limba engleză și semnate fraudulos ca provenind de la BBC sau AFP, vizează direct diaspora moldovenească – estimată la peste un milion de persoane.

O anchetă a BBC a descoperit o rețea finanțată din surse rusești, coordonată de fugatul oligarh Ilan Șor, care ar fi plătit moldoveni pentru a răspândi mesaje pro-ruse pe rețelele sociale. Acestea au fost vizualizate de milioane de ori. Între timp, Ziarul de Gardă a dezvăluit existența unor grupuri secrete pe Telegram, unde activiști formați online de „curatori” ruși au fost ulterior angajați drept troli plătiți.

Tibrigan: „Moldova este terenul de testare al Kremlinului”

Pentru cercetătorii specializați în securitate informațională, Moldova a devenit un poligon experimental al Moscovei, un loc unde tacticile de manipulare sunt testate înainte de a fi exportate în alte democrații europene.

„Din păcate, Moldova a devenit terenul de testare al războiului informațional dus de Kremlin în Europa de Est”, avertizează Nicolae Tibrigan, cercetător în cadrul Academiei Române.

Aceeași concluzie o împărtășește și profesorul Corneliu Bjola, expert în diplomație digitală la Universitatea Oxford: „Obiectivul acestor campanii nu este doar să manipuleze voturi, ci să distrugă încrederea în procesul democratic”.

România – pe prima linie a următorului val?

Campaniile de dezinformare nu se opresc la granițele Moldovei. Mesajele anti-europene și conspiraționiste care circulă deja în spațiul online românesc sunt, în multe cazuri, similare cu cele testate la Chișinău.

„Europa, cu România pe prima linie, este ținta finală”, afirmă Bjola. Dacă Moldova cade, avertizează el, alte democrații din regiune ar putea deveni vulnerabile în fața acelorași tactici.

Reacțiile platformelor – prea târzii, prea vagi

Meta (compania-mamă a Facebook și Instagram) a transmis că „monitorizează situația” și că a reușit anterior să blocheze mare parte din activitățile suspecte. TikTok, în schimb, nu a oferit niciun răspuns oficial.

Însă pentru Maia Sandu și echipa ei, războiul nu mai este doar electoral, ci și informațional – unul în care armele sunt conturile false, meme-urile tendențioase și falsurile digitale distribuite viral, toate cu scopul de a deturna direcția europeană a Moldovei.