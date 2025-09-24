search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Alegeri sub asediu informațional la Chișinău. Moldova, laboratorul Kremlinului pentru destabilizarea Europei

0
Alegeri Moldova 2025
0
Publicat:

Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă concertată de dezinformare și manipulare venită dinspre Est. Campania este sofisticată, răspândită prin canale multiple și are un obiectiv clar: discreditarea președintei Maia Sandu și erodarea opțiunii pro-europene a alegătorilor moldoveni.

Moldovenii sunt așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare/FOTO:Arhiva
Moldovenii sunt așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare/FOTO:Arhiva

Pentru Kremlin, alegerile din 28 septembrie nu sunt doar despre Chișinău. Miza este mult mai mare: dacă Moldova își continuă parcursul spre Uniunea Europeană sau se întoarce, încet dar sigur, în orbita Moscovei, arată o anaiză AFP.

Într-o țară cu doar 2,5 milioane de locuitori, aflată de ani de zile într-un echilibru precar între Est și Vest, scrutinul din această toamnă este descris de analiști drept „crucial pentru viitorul democratic” al Republicii Moldova.

Războiul de imagine împotriva Maiei Sandu

În ultimele săptămâni, președinta Maia Sandu a devenit ținta unei avalanșe de atacuri coordonate: videoclipuri deepfake, conturi false pe rețelele sociale, acuzații aberante despre starea ei de sănătate mintală, dar și teorii conspiraționiste care o asociază cu presupuse planuri ale NATO de a mobiliza moldoveni în războiul din Ucraina.

„Vor să o transforme pe Maia Sandu într-o caricatură pentru electoratul rusofon și indecis”, comentează un expert în comunicare strategică de la București.

Cel mai distribuit material este un video fals, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Sandu apare cântând un rap în limba rusă, într-o tentativă evidentă de ridiculizare.

Toate acestea fac parte dintr-o operațiune de dezinformare cunoscută sub numele de Operation Overload sau Matryoshka, documentată de colectivul online Antibot4Navalny.

Telegram, TikTok, X: rețeaua de propagandă a Moscovei

Conform investigațiilor publicate recent de AFP, BBC și Ziarul de Gardă, dezinformarea este diseminată prin canale Telegram apropiate de Kremlin, amplificată apoi prin conturi bot și influenceri plătiți pe TikTok și X (fostul Twitter). Unele postări, scrise în limba engleză și semnate fraudulos ca provenind de la BBC sau AFP, vizează direct diaspora moldovenească – estimată la peste un milion de persoane.

O anchetă a BBC a descoperit o rețea finanțată din surse rusești, coordonată de fugatul oligarh Ilan Șor, care ar fi plătit moldoveni pentru a răspândi mesaje pro-ruse pe rețelele sociale. Acestea au fost vizualizate de milioane de ori. Între timp, Ziarul de Gardă a dezvăluit existența unor grupuri secrete pe Telegram, unde activiști formați online de „curatori” ruși au fost ulterior angajați drept troli plătiți.

Tibrigan: „Moldova este terenul de testare al Kremlinului”

Pentru cercetătorii specializați în securitate informațională, Moldova a devenit un poligon experimental al Moscovei, un loc unde tacticile de manipulare sunt testate înainte de a fi exportate în alte democrații europene.

„Din păcate, Moldova a devenit terenul de testare al războiului informațional dus de Kremlin în Europa de Est”, avertizează Nicolae Tibrigan, cercetător în cadrul Academiei Române.

Aceeași concluzie o împărtășește și profesorul Corneliu Bjola, expert în diplomație digitală la Universitatea Oxford: „Obiectivul acestor campanii nu este doar să manipuleze voturi, ci să distrugă încrederea în procesul democratic”.

România – pe prima linie a următorului val?

Campaniile de dezinformare nu se opresc la granițele Moldovei. Mesajele anti-europene și conspiraționiste care circulă deja în spațiul online românesc sunt, în multe cazuri, similare cu cele testate la Chișinău.

„Europa, cu România pe prima linie, este ținta finală”, afirmă Bjola. Dacă Moldova cade, avertizează el, alte democrații din regiune ar putea deveni vulnerabile în fața acelorași tactici.

Reacțiile platformelor – prea târzii, prea vagi

Meta (compania-mamă a Facebook și Instagram) a transmis că „monitorizează situația” și că a reușit anterior să blocheze mare parte din activitățile suspecte. TikTok, în schimb, nu a oferit niciun răspuns oficial.

Însă pentru Maia Sandu și echipa ei, războiul nu mai este doar electoral, ci și informațional – unul în care armele sunt conturile false, meme-urile tendențioase și falsurile digitale distribuite viral, toate cu scopul de a deturna direcția europeană a Moldovei.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
mediafax.ro
image
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
fanatik.ro
image
Unde a fost prins Horațiu Potra. Șeful mercenarilor este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, fugise în februarie
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
observatornews.ro
image
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
playtech.ro
image
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se fac angajări! Iată ce locuri de muncă sunt valabile
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
click.ro
image
Destinația Anului 2025! Celebra stațiune care a renăscut și oferă servicii premium
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
1 ruby in playboy 2012 jpg jpeg
V-o mai amintiţi pe Ruby în Playboy? Fotografii de arhivă cu artista goală complet!
okmagazine.ro
Claudia Cardinale foto Profimedia jpg
Secretul incredibil pe care Claudia Cardinale i l-a ascuns primului ei copil, născut în urma unui viol
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii