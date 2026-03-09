Președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a explicat modul în care instituția analizează legile și subliniază că toate deciziile se bazează strict pe Constituție, fără influențe politice. „Încercăm să răspundem la toate criticile din toate unghiurile posibile, mai puțin cele strict de natură politică”, susține aceasta.

Potrivit acesteia, Curtea Constituțională ia mereu decizii relevante pentru societatea românească și statul român, iar toate dosarele sunt la fel de importante și se acordă aceeași atenție fiecăruia.

„O lege poate fi analizată după multe criterii: poate fi bună, rea, adecvată sau oportună. Curtea poate sa o analizeze exclusiv prin prisma conformității sale cu Constituția. (…) Noi analizăm cu atenție toate obiecțiile care ne sunt trimise. Încercăm să răspundem la toate criticile din toate unghiurile posibile, mai puțin cele strict de natură politică, unde nu avem nicio competență”, a susținut președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, într-un interviu pentru spotmedia.ro.

De asemenea, Elena-Simina Tănăsescu a vorbit despre numărul de dosare pe rolul Curții din prezent – aproximativ 15.000 de dosare, dar și de nevoia de reanalizare a legii de organizare a Curții Constituționale.

„A existat o perioadă în care, la începuturile existenței sale, Curtea Constituțională funcționa cu un filtru propriu al excepțiilor de neconstituționalitate, prezent la nivelul său si nu la nivelul instanțelor judecătorești”, a transmis aceasta.

În interviu, se arată că nu există un mecanism instituțional de punere în executare silită a deciziilor Curții Constituționale, dar și că legitimitatea unei jurisdicții rezultă în principal din argumentația juridică

.„Pot să fie soluții poate mai greu de acceptat, de digerat sau de tolerat de către societate, dar dacă ele sunt suficient de bine, de clar și de convingător susținute de argumente juridice, vor fi măcar tolerate, dacă nu acceptate, inclusiv de către cei cărora poate în momentul acela nu le-ar fi tocmai pe plac.”, a mai subliniat președinta Curții.

În cadrul interviului, Elena-Simina Tănăsescu a susținut că, prin decizia privind pensiile de serviciu, în niciun caz Curtea nu s-a poziționat într-un fel împotriva puterii judecătorești și că a verificat compatibilitatea cu Constituția a unei legi.

„A unei legi care nu vizează nici funcționarea în ansamblu a justiției, nici măcar toate elementele de statut ale profesiei de magistrat – profesie extrem de remarcabilă, onorantă și meritorie – ci un amănunt, un aspect, un detaliu. Deci Curtea Constituțională, prin această decizie, în niciun caz nu s-a poziționat într-un fel vizavi de puterea judecătorească. Puterea judecătorească este una dintre cele trei puteri în stat. Nu cred că poate fi contestată sau negată valoarea ei extrem de importantă pentru funcționarea statului și nu despre asta a fost vorba în dosarul nostru. Curtea Constituțională s-a pronunțat într-un dosar cu privire la o lege, iar acea lege s-a referit la un aspect particular, iar Curtea s-a pronunțat în limitele sesizării.”, a afirmat Elena-Simina Tănăsescu.

Președinta Curții a dat asigurări că nu a primit niciodată telefoane de influențare pentru a lua o decizie.

„Pot spune, cu mâna pe inimă, că asupra mea nu s-a exercitat niciodată vreo presiune directa din partea vreunui actor politic ori de altă natură. (…) Totuși, eu nu am primit niciodată telefoane de influențare.”, a spus Elena-Simina Tănăsescu.

Despre anularea alegerilor pentru funcția de Președinte al României, Elena-Simina Tănăsescu a explicat că hotărârea respectivă arată destul de clar motivele pentru care alegerile au fost anulate: încălcarea unor drepturi fundamentale ale alegătorilor, ale competitorilor electorali și încălcarea unor reguli referitoare la finanțarea campaniei electorale .

„Este o hotărâre luată cu unanimitate, asumată și argumentată, bazată pe niște argumente juridice. Nu e doar convingerea mea subiectivă că argumentele noastre țin. Inclusiv analiza făcută de Comisia de la Veneția la un interval de timp destul de scurt a validat argumentele noastre.”, a subliniat președinta Curții.

