search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Expertul în securitate George Scutaru, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 12:00

Video Președinta CCR explică deciziile privind pensiile de serviciu și anularea alegerilor: „Eu nu am primit niciodată telefoane de influențare”

0
0
Publicat:

Președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a explicat modul în care instituția analizează legile și subliniază că toate deciziile se bazează strict pe Constituție, fără influențe politice. „Încercăm să răspundem la toate criticile din toate unghiurile posibile, mai puțin cele strict de natură politică”, susține aceasta.

Judecătoarea Elena-Simina Tănăsescu FOTO: Mediafax
Judecătoarea Elena-Simina Tănăsescu FOTO: Mediafax

Potrivit acesteia, Curtea Constituțională ia mereu decizii relevante pentru societatea românească și statul român, iar toate dosarele sunt la fel de importante și se acordă aceeași atenție fiecăruia.

„O lege poate fi analizată după multe criterii: poate fi bună, rea, adecvată sau oportună. Curtea poate sa o analizeze exclusiv prin prisma conformității sale cu Constituția. (…) Noi analizăm cu atenție toate obiecțiile care ne sunt trimise. Încercăm să răspundem la toate criticile din toate unghiurile posibile, mai puțin cele strict de natură politică, unde nu avem nicio competență”, a susținut președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, într-un interviu pentru spotmedia.ro.

De asemenea, Elena-Simina Tănăsescu a vorbit despre numărul de dosare pe rolul Curții din prezent – aproximativ 15.000 de dosare, dar și de nevoia de reanalizare a legii de organizare a Curții Constituționale.

„A existat o perioadă în care, la începuturile existenței sale, Curtea Constituțională funcționa cu un filtru propriu al excepțiilor de neconstituționalitate, prezent la nivelul său si nu la nivelul instanțelor judecătorești”, a transmis aceasta.

În interviu, se arată că nu există un mecanism instituțional de punere în executare silită a deciziilor Curții Constituționale, dar și că legitimitatea unei jurisdicții rezultă în principal din argumentația juridică

.„Pot să fie soluții poate mai greu de acceptat, de digerat sau de tolerat de către societate, dar dacă ele sunt suficient de bine, de clar și de convingător susținute de argumente juridice, vor fi măcar tolerate, dacă nu acceptate, inclusiv de către cei cărora poate în momentul acela nu le-ar fi tocmai pe plac.”, a mai subliniat președinta Curții.

În cadrul interviului, Elena-Simina Tănăsescu a susținut că, prin decizia privind pensiile de serviciu, în niciun caz Curtea nu s-a poziționat într-un fel împotriva puterii judecătorești și că a verificat compatibilitatea cu Constituția a unei legi.

„A unei legi care nu vizează nici funcționarea în ansamblu a justiției, nici măcar toate elementele de statut ale profesiei de magistrat – profesie extrem de remarcabilă, onorantă și meritorie – ci un amănunt, un aspect, un detaliu. Deci Curtea Constituțională, prin această decizie, în niciun caz nu s-a poziționat într-un fel vizavi de puterea judecătorească. Puterea judecătorească este una dintre cele trei puteri în stat. Nu cred că poate fi contestată sau negată valoarea ei extrem de importantă pentru funcționarea statului și nu despre asta a fost vorba în dosarul nostru. Curtea Constituțională s-a pronunțat într-un dosar cu privire la o lege, iar acea lege s-a referit la un aspect particular, iar Curtea s-a pronunțat în limitele sesizării.”, a afirmat Elena-Simina Tănăsescu.

Președinta Curții a dat asigurări că nu a primit niciodată telefoane de influențare pentru a lua o decizie.

„Pot spune, cu mâna pe inimă, că asupra mea nu s-a exercitat niciodată vreo presiune directa din partea vreunui actor politic ori de altă natură. (…) Totuși, eu nu am primit niciodată telefoane de influențare.”, a spus Elena-Simina Tănăsescu.

Despre anularea alegerilor pentru funcția de Președinte al României, Elena-Simina Tănăsescu a explicat că hotărârea respectivă arată destul de clar motivele pentru care alegerile au fost anulate: încălcarea unor drepturi fundamentale ale alegătorilor, ale competitorilor electorali și încălcarea unor reguli referitoare la finanțarea campaniei electorale .

„Este o hotărâre luată cu unanimitate, asumată și argumentată, bazată pe niște argumente juridice. Nu e doar convingerea mea subiectivă că argumentele noastre țin. Inclusiv analiza făcută de Comisia de la Veneția la un interval de timp destul de scurt a validat argumentele noastre.”, a subliniat președinta Curții.

Interviul integral AICI

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
Elias Charalambous i-a dezvăluit lui Gigi Becali unde va antrena după FCSB. „Va fi milionar”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Diferență mică între locurile trei și patru
libertatea.ro
image
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
Orașul din România care le-a pus gând rău vitezomanilor. Semaforul devine roșu când șoferii depășesc viteza
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Avarie la Casa de Pensii. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Cât câștigă un pompier debutant în România. Salariul lunar și sporurile
playtech.ro
image
„Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările?”. Răspunsul lui Gigi Becali a făcut senzație în direct: „Băi, finule…”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Se majorează pensiile! Anunț de la Ministerul Muncii
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destinații spectaculoase din România, ferite de aglomerație: „Recomand cu căldură”. Sunt perfecte pentru o escapadă de weekend
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde