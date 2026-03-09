search
Luni, 9 Martie 2026
Expertul în securitate George Scutaru, la „Interviurile Adevărul”

Cum poți cumpăra titluri de stat Tezaur în martie 2026? Perioada de subscriere anunțată de Ministerul Finanțelor

Publicat:

De luni, 9 martie, românii pot împrumuta din nou statul prin programul Tezaur. Cine vrea să-și pună banii la păstrare poate alege să-i investească pe o perioadă de 1, 3 sau 5 ani. Ministerul Finanțelor a anunțat că înscrierile sunt deschise până pe data de 1 aprilie.

Titluri de stat Tezaur
Românii pot subscrie în titlurile de stat Tezaur, în perioada 9 martie - 1 aprilie. Foto arhivă

Dobânzile anuale: 5,85%, 6,5%, respectiv, 7%.Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat:

  • Între 9 martie 2026 – 1 aprilie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;
  • Între 9 martie 2026 – 2 aprilie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;
  • Între 9 martie 2026 – 3 aprilie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;
  • Între 9 martie 2026 – 2 aprilie 2026 în mediul urban și 9 martie 2026 – 1 aprilie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Avantajele investiției în Programul TEZAUR

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A.

Reamintim că începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat, la doar un click distanță.

Ghid pentru transferul rapid al fondurilor din contul TEZAUR

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experiență complet digitalizată și eficientă, Ministerul Finanțelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal.

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând pașii de mai jos:

  • Descărcați formularul de pe site-ul Ministerului Finanțelor, secțiunea Tezaur Online, și deschideți-l exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.
  • Completați câmpurile cu datele de identificare (CNP) și IBAN-ul contului bancar în care doriți să primiți banii.
  • Calculați suma finală: Din suma totală de transferat, deduceți comisionul aferent transferului: 0,51 lei pentru transferuri de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.
  • Validați și salvați documentul PDF inteligent.
  • Încărcați formularul în contul dumneavoastră SPV, utilizând butonul „Depunere formulare” de pe același site.

După încărcarea cu succes a documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil.

